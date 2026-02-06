Az IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp olajporszívó egy kompakt ipari porszívó billenthető alvázzal és 120 literes rozsdamentes acél tartállyal. A gép nagy mennyiségű folyadékot és gyakorlatilag minden pormentes szilárd anyagot (pl. forgácsot) képes felszívni. Az opcionális forgácskosárnak köszönhetően a szilárd anyagok könnyen elválaszthatók a felszívott folyadékoktól. Az IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp rozsdamentes acél szerkezetének köszönhetően rendkívül sokoldalú. Még a korrozív közegeket is könnyen fel lehet porszívózni. A 360°-ban elforgatható tömlőcsatlakozás a szívófejen gondoskodik arról, hogy a szívótömlő ne gabalyodjon össze, ezáltal nő a rugalmasság. Az aktuális töltési szint mindig látható a vízelvezető csövön. Az autonóm dobszivattyú hatékonyan visszaadja a felszívott folyadék nagy részét. A robusztus kialakítás, beleértve az olajálló görgőket és a tápkábelt, hosszú élettartamot biztosít még a legkeményebb ipari környezetben is. Lehetővé teszi a gép emelését targoncával is.