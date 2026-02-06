Ipari porszívó IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp
Az IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp olajporszívó 120 literes tartállyal és autonóm dobszivattyúval ideális szilárd anyagok, például fémforgácsos hűtő-vagy fúróolajok felszívására és visszavezetésére.
Az IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp olajporszívó egy kompakt ipari porszívó billenthető alvázzal és 120 literes rozsdamentes acél tartállyal. A gép nagy mennyiségű folyadékot és gyakorlatilag minden pormentes szilárd anyagot (pl. forgácsot) képes felszívni. Az opcionális forgácskosárnak köszönhetően a szilárd anyagok könnyen elválaszthatók a felszívott folyadékoktól. Az IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp rozsdamentes acél szerkezetének köszönhetően rendkívül sokoldalú. Még a korrozív közegeket is könnyen fel lehet porszívózni. A 360°-ban elforgatható tömlőcsatlakozás a szívófejen gondoskodik arról, hogy a szívótömlő ne gabalyodjon össze, ezáltal nő a rugalmasság. Az aktuális töltési szint mindig látható a vízelvezető csövön. Az autonóm dobszivattyú hatékonyan visszaadja a felszívott folyadék nagy részét. A robusztus kialakítás, beleértve az olajálló görgőket és a tápkábelt, hosszú élettartamot biztosít még a legkeményebb ipari környezetben is. Lehetővé teszi a gép emelését targoncával is.
Jellemzők és előnyök
Ergonomikus dönthető szerkezet
- Kifinomult rendszer a biztonságos, kézi, fáradságmentes kiürítéshez.
- Vázszerkezet teszi lehetővé a döntött ürítést a guruló mechanizmus használatával.
- A tartály gyors és egyszerű kiürítése: csak hátrabillentjük, és kész!
Kiváló minőségű rozsdamentes acél gyűjtőtartály
- Nagyon könnyen tisztítható.
- Alkalmas maró hatású szívóközeghez.
- Átlátszó tömlő töltési szintjelzőként és folyadékok leeresztéséhez.
Hordószivattyú-funkció
- Egy különálló hordószivattyú jelentősen növeli a felszívott anyag visszafordításának lehetőségét.
- Átlátszó tömlő a felszívott folyadék mennyiségének ellenőrzésére.
Nagyfokú robusztusság, rugalmasság és modularitás
- A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott.
- Forgatható tömlőcsatlakozás akár 360°-ban elforgatható könyökcsővel.
- Opcionálisan kapható túltöltés elleni védelemmel, szűrővel vagy tartozéktartóval.
Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve
- Erőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény.
- A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében.
- A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|148 / 532
|Vákuum (mbar/kPa)
|235 / 23
|Tartálytérfogat (l)
|120
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|2,4
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 50
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50 ID 40
|Fő szűrő porosztálya
|L
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|0,45
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|72
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|72
|Csomagolási súly (kg)
|72,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|745 x 710 x 1420
Felszereltség
- Szállított tartozékok: nem
- Hordószivattyú-funkció
Videók