Ipari porszívó IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp

Az IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp olajporszívó 120 literes tartállyal és autonóm dobszivattyúval ideális szilárd anyagok, például fémforgácsos hűtő-vagy fúróolajok felszívására és visszavezetésére.

Az IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp olajporszívó egy kompakt ipari porszívó billenthető alvázzal és 120 literes rozsdamentes acél tartállyal. A gép nagy mennyiségű folyadékot és gyakorlatilag minden pormentes szilárd anyagot (pl. forgácsot) képes felszívni. Az opcionális forgácskosárnak köszönhetően a szilárd anyagok könnyen elválaszthatók a felszívott folyadékoktól. Az IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp rozsdamentes acél szerkezetének köszönhetően rendkívül sokoldalú. Még a korrozív közegeket is könnyen fel lehet porszívózni. A 360°-ban elforgatható tömlőcsatlakozás a szívófejen gondoskodik arról, hogy a szívótömlő ne gabalyodjon össze, ezáltal nő a rugalmasság. Az aktuális töltési szint mindig látható a vízelvezető csövön. Az autonóm dobszivattyú hatékonyan visszaadja a felszívott folyadék nagy részét. A robusztus kialakítás, beleértve az olajálló görgőket és a tápkábelt, hosszú élettartamot biztosít még a legkeményebb ipari környezetben is. Lehetővé teszi a gép emelését targoncával is.

Jellemzők és előnyök
Ergonomikus dönthető szerkezet
  • Kifinomult rendszer a biztonságos, kézi, fáradságmentes kiürítéshez.
  • Vázszerkezet teszi lehetővé a döntött ürítést a guruló mechanizmus használatával.
  • A tartály gyors és egyszerű kiürítése: csak hátrabillentjük, és kész!
Kiváló minőségű rozsdamentes acél gyűjtőtartály
  • Nagyon könnyen tisztítható.
  • Alkalmas maró hatású szívóközeghez.
  • Átlátszó tömlő töltési szintjelzőként és folyadékok leeresztéséhez.
Hordószivattyú-funkció
  • Egy különálló hordószivattyú jelentősen növeli a felszívott anyag visszafordításának lehetőségét.
  • Átlátszó tömlő a felszívott folyadék mennyiségének ellenőrzésére.
Nagyfokú robusztusság, rugalmasság és modularitás
  • A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott.
  • Forgatható tömlőcsatlakozás akár 360°-ban elforgatható könyökcsővel.
  • Opcionálisan kapható túltöltés elleni védelemmel, szűrővel vagy tartozéktartóval.
Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve
  • Erőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény.
  • A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében.
  • A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 148 / 532
Vákuum (mbar/kPa) 235 / 23
Tartálytérfogat (l) 120
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
mért felvett teljesítményt (kW) 2,4
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 50
Tartozék névleges átmérője ID 50 ID 40
Fő szűrő porosztálya L
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 0,45
Súly kiegészítők nélkül (kg) 72
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 72
Csomagolási súly (kg) 72,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 745 x 710 x 1420

Felszereltség

  • Szállított tartozékok: nem
  • Hordószivattyú-funkció
Videók

Tartozékok