Ipari porszívó IVR-L 200/24-2 Tc Dp
IVR-L 200 / 24-2 Tc Dp AC hajtású folyadék- és fémhulladék-porszívó nagy mennyiségű olaj és fémforgács felporszívózásához. Könnyen karbantartható, masszív kialakítás.
Az IVR-L 200/24-2 Tc Dp váltakozó árammal működő folyadék- és fémhulladék-porszívó nagy teljesítménnyel, kétturbinás megoldással, 2,4 kW névleges bemeneti teljesítménnyel rendelkezik. Kiválóan alkalmas nagy mennyiségű olaj, valamint hűtési emulziók és fémforgács porszívózásához. A tartós zsebszűrő hegesztett varratokkal könnyedén mosható, és folyamatosan magasan tartja a mobil porszívó szívóteljesítményét, miközben a szűrőkosár hatékonyan el tudja választani a folyékony és szilárd komponenseket. A billenővázas ürítőrendszer lehetővé teszi a biztonságos ürítést a roll-off mechanizmus segítségével. Az ürítéshez targoncát is lehet használni. A folyadékokat a 200 literes tartályból egyszerűen ki lehet üríteni a töltésszint-kijelzővel rendelkező leeresztő tömlő leválasztásával. A beépített, folyamatosan állítható hordószivattyú lehetővé teszi a folyadék ürítésének jelentős felgyorsítását 6 méteres magasságkülönbségig. Az alacsony működési zajt a hangtompító hajtóegység és a hatékony kipufogódob garantálja.
Jellemzők és előnyök
Ergonomikus dönthető szerkezetKifinomult rendszer a biztonságos, kézi, fáradságmentes kiürítéshez. Vázszerkezet teszi lehetővé a döntött ürítést a guruló mechanizmus használatával. A nagyméretű, 200 literes tartályok gyors és kényelmes kiürítése billenéssel.
Hordószivattyú-funkcióEgy különálló hordószivattyú jelentősen növeli a felszívott anyag visszafordításának lehetőségét. Átlátszó tömlő a felszívott folyadék mennyiségének ellenőrzésére.
Nagyfokú robusztusság, rugalmasság és modularitásA gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott. Forgatható tömlőcsatlakozás akár 360°-ban elforgatható könyökcsővel. Opcionálisan kapható túltöltés elleni védelemmel, szűrővel vagy tartozéktartóval.
Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve
- Erőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény.
- A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében.
- A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
L porosztályú kompakt felületi szűrővel felszerelve
- Megbízhatóan megakadályozza a durva részecskék bejutását a szívóturbinákba.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|148 / 532
|Vákuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Tartálytérfogat (l)
|200
|mért felvett teljesítményt (kW)
|2,4
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 50
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50 ID 40
|Fő szűrő porosztálya
|L
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|0,45
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|131
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|131
|Csomagolási súly (kg)
|131
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1485 x 760 x 1550
Felszereltség
- Hordószivattyú-funkció
Alkalmazási területek
- Nagy mennyiségű folyadékhoz mint olajok és hűtő emulziók.
- Nagy mennyiségű szilárd anyaghoz mint fémforgácsok