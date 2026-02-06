Ipari porszívó IVR-L 200/24-2 Tc Dp

IVR-L 200 / 24-2 Tc Dp AC hajtású folyadék- és fémhulladék-porszívó nagy mennyiségű olaj és fémforgács felporszívózásához. Könnyen karbantartható, masszív kialakítás.

Az IVR-L 200/24-2 Tc Dp váltakozó árammal működő folyadék- és fémhulladék-porszívó nagy teljesítménnyel, kétturbinás megoldással, 2,4 kW névleges bemeneti teljesítménnyel rendelkezik. Kiválóan alkalmas nagy mennyiségű olaj, valamint hűtési emulziók és fémforgács porszívózásához. A tartós zsebszűrő hegesztett varratokkal könnyedén mosható, és folyamatosan magasan tartja a mobil porszívó szívóteljesítményét, miközben a szűrőkosár hatékonyan el tudja választani a folyékony és szilárd komponenseket. A billenővázas ürítőrendszer lehetővé teszi a biztonságos ürítést a roll-off mechanizmus segítségével. Az ürítéshez targoncát is lehet használni. A folyadékokat a 200 literes tartályból egyszerűen ki lehet üríteni a töltésszint-kijelzővel rendelkező leeresztő tömlő leválasztásával. A beépített, folyamatosan állítható hordószivattyú lehetővé teszi a folyadék ürítésének jelentős felgyorsítását 6 méteres magasságkülönbségig. Az alacsony működési zajt a hangtompító hajtóegység és a hatékony kipufogódob garantálja.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVR-L 200/24-2 Tc Dp: Ergonomikus dönthető szerkezet
Ergonomikus dönthető szerkezet
Kifinomult rendszer a biztonságos, kézi, fáradságmentes kiürítéshez. Vázszerkezet teszi lehetővé a döntött ürítést a guruló mechanizmus használatával. A nagyméretű, 200 literes tartályok gyors és kényelmes kiürítése billenéssel.
Ipari porszívó IVR-L 200/24-2 Tc Dp: Hordószivattyú-funkció
Hordószivattyú-funkció
Egy különálló hordószivattyú jelentősen növeli a felszívott anyag visszafordításának lehetőségét. Átlátszó tömlő a felszívott folyadék mennyiségének ellenőrzésére.
Ipari porszívó IVR-L 200/24-2 Tc Dp: Nagyfokú robusztusság, rugalmasság és modularitás
Nagyfokú robusztusság, rugalmasság és modularitás
A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott. Forgatható tömlőcsatlakozás akár 360°-ban elforgatható könyökcsővel. Opcionálisan kapható túltöltés elleni védelemmel, szűrővel vagy tartozéktartóval.
Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve
  • Erőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény.
  • A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében.
  • A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
L porosztályú kompakt felületi szűrővel felszerelve
  • Megbízhatóan megakadályozza a durva részecskék bejutását a szívóturbinákba.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 148 / 532
Vákuum (mbar/kPa) 230 / 23
Tartálytérfogat (l) 200
mért felvett teljesítményt (kW) 2,4
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 50
Tartozék névleges átmérője ID 50 ID 40
Fő szűrő porosztálya L
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 0,45
Súly kiegészítők nélkül (kg) 131
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 131
Csomagolási súly (kg) 131
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1485 x 760 x 1550

Felszereltség

  • Hordószivattyú-funkció
Ipari porszívó IVR-L 200/24-2 Tc Dp
Ipari porszívó IVR-L 200/24-2 Tc Dp

Videók

Alkalmazási területek
  • Nagy mennyiségű folyadékhoz mint olajok és hűtő emulziók.
  • Nagy mennyiségű szilárd anyaghoz mint fémforgácsok
Tartozékok