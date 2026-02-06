Az IVR-L 200/24-2 Tc Dp váltakozó árammal működő folyadék- és fémhulladék-porszívó nagy teljesítménnyel, kétturbinás megoldással, 2,4 kW névleges bemeneti teljesítménnyel rendelkezik. Kiválóan alkalmas nagy mennyiségű olaj, valamint hűtési emulziók és fémforgács porszívózásához. A tartós zsebszűrő hegesztett varratokkal könnyedén mosható, és folyamatosan magasan tartja a mobil porszívó szívóteljesítményét, miközben a szűrőkosár hatékonyan el tudja választani a folyékony és szilárd komponenseket. A billenővázas ürítőrendszer lehetővé teszi a biztonságos ürítést a roll-off mechanizmus segítségével. Az ürítéshez targoncát is lehet használni. A folyadékokat a 200 literes tartályból egyszerűen ki lehet üríteni a töltésszint-kijelzővel rendelkező leeresztő tömlő leválasztásával. A beépített, folyamatosan állítható hordószivattyú lehetővé teszi a folyadék ürítésének jelentős felgyorsítását 6 méteres magasságkülönbségig. Az alacsony működési zajt a hangtompító hajtóegység és a hatékony kipufogódob garantálja.