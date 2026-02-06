Az IVR-L 400/24-2 Tc mobil folyadék- és fémhulladék-porszívó fő célja, hogy felszívja a nagy mennyiségű durva forgácsot, sarat, olajat és hűtőfolyadék-emulziókat. A két bypass turbina és a tartós, mosható zsebszűrő garantálja a nagy és állandó szívóteljesítményt a szűrőhatás csökkentése nélkül. 2,4 kW névleges bemeneti teljesítményével az AC hajtású mobil porszívó rendkívül masszív, kompakt és könnyen karbantartható, és még a legnehezebb ipari alkalmazásokra is képes. A hangtompító egység és a kipufogó-hangtompító alacsony működési zajt biztosítanak. A 400 liter térfogatú tartály minimális erőfeszítéssel üríthető egy billenő mechanizmussal ellátott billenő alváz vagy szükség esetén targonca segítségével. A folyadékok egyszerűen leereszthetők a töltésszint-kijelzővel rendelkező lefolyócső segítségével.