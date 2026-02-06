Ipari porszívó IVR-L 400/24-2 Tc

Nagy mennyiségű durva fémforgács és folyadék, például olajok és hűtőfolyadék-emulziók szivattyúzására: IVR-L 400 / 24-2 Tc mobil folyadék- és fémhulladék-porszívó 400 literes tartállyal.

Az IVR-L 400/24-2 Tc mobil folyadék- és fémhulladék-porszívó fő célja, hogy felszívja a nagy mennyiségű durva forgácsot, sarat, olajat és hűtőfolyadék-emulziókat. A két bypass turbina és a tartós, mosható zsebszűrő garantálja a nagy és állandó szívóteljesítményt a szűrőhatás csökkentése nélkül. 2,4 kW névleges bemeneti teljesítményével az AC hajtású mobil porszívó rendkívül masszív, kompakt és könnyen karbantartható, és még a legnehezebb ipari alkalmazásokra is képes. A hangtompító egység és a kipufogó-hangtompító alacsony működési zajt biztosítanak. A 400 liter térfogatú tartály minimális erőfeszítéssel üríthető egy billenő mechanizmussal ellátott billenő alváz vagy szükség esetén targonca segítségével. A folyadékok egyszerűen leereszthetők a töltésszint-kijelzővel rendelkező lefolyócső segítségével.

Jellemzők és előnyök
Ipari porszívó IVR-L 400/24-2 Tc: Ergonomikus dönthető alvázszerkezet gördülő mechanizmussal
Kifinomult rendszer a biztonságos, kézi, fáradságmentes kiürítéshez. Vázszerkezet teszi lehetővé a döntött ürítést a guruló mechanizmus használatával. A nagyméretű, 400 literes tartályok gyors és kényelmes kiürítése billenéssel.
Ipari porszívó IVR-L 400/24-2 Tc: Kényelmes és időtakarékos ürítési opció emelővilla használatával.
Az emelővillába hegesztett csatlakozóaljzat-egységek lehetővé teszik a biztonságos megfogást és kiürítést.
Ipari porszívó IVR-L 400/24-2 Tc: Optikai töltésszint-jelző
Átlátszó tömlő a felszívott folyadék mennyiségének ellenőrzésére. A tömlő a könnyű leürítéshez is használható.
Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve
  • Erőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény.
  • A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében.
  • A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
L porosztályú kompakt felületi szűrővel felszerelve
  • Megbízhatóan megakadályozza a durva részecskék bejutását a szívóturbinákba.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 148 / 532
Vákuum (mbar/kPa) 230 / 23
Tartálytérfogat (l) 400
mért felvett teljesítményt (kW) 2,4
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 50
Tartozék névleges átmérője ID 50 ID 40
Fő szűrő porosztálya L
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 0,45
Súly kiegészítők nélkül (kg) 180
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 187,2
Csomagolási súly (kg) 188,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1730 x 805 x 1390
Ipari porszívó IVR-L 400/24-2 Tc
Alkalmazási területek
  • Nagy mennyiségű szilárd anyaghoz mint durva fémreszelék, fémforgácsok, homok, szemcseszórás
  • Nagy mennyiségű folyadékhoz mint olajok és hűtő emulziók.
Tartozékok