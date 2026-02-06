Ipari porszívó IVR-L 400/24-2 Tc
Nagy mennyiségű durva fémforgács és folyadék, például olajok és hűtőfolyadék-emulziók szivattyúzására: IVR-L 400 / 24-2 Tc mobil folyadék- és fémhulladék-porszívó 400 literes tartállyal.
Az IVR-L 400/24-2 Tc mobil folyadék- és fémhulladék-porszívó fő célja, hogy felszívja a nagy mennyiségű durva forgácsot, sarat, olajat és hűtőfolyadék-emulziókat. A két bypass turbina és a tartós, mosható zsebszűrő garantálja a nagy és állandó szívóteljesítményt a szűrőhatás csökkentése nélkül. 2,4 kW névleges bemeneti teljesítményével az AC hajtású mobil porszívó rendkívül masszív, kompakt és könnyen karbantartható, és még a legnehezebb ipari alkalmazásokra is képes. A hangtompító egység és a kipufogó-hangtompító alacsony működési zajt biztosítanak. A 400 liter térfogatú tartály minimális erőfeszítéssel üríthető egy billenő mechanizmussal ellátott billenő alváz vagy szükség esetén targonca segítségével. A folyadékok egyszerűen leereszthetők a töltésszint-kijelzővel rendelkező lefolyócső segítségével.
Jellemzők és előnyök
Ergonomikus dönthető alvázszerkezet gördülő mechanizmussalKifinomult rendszer a biztonságos, kézi, fáradságmentes kiürítéshez. Vázszerkezet teszi lehetővé a döntött ürítést a guruló mechanizmus használatával. A nagyméretű, 400 literes tartályok gyors és kényelmes kiürítése billenéssel.
Kényelmes és időtakarékos ürítési opció emelővilla használatával.Az emelővillába hegesztett csatlakozóaljzat-egységek lehetővé teszik a biztonságos megfogást és kiürítést.
Optikai töltésszint-jelzőÁtlátszó tömlő a felszívott folyadék mennyiségének ellenőrzésére. A tömlő a könnyű leürítéshez is használható.
Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve
- Erőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény.
- A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében.
- A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
L porosztályú kompakt felületi szűrővel felszerelve
- Megbízhatóan megakadályozza a durva részecskék bejutását a szívóturbinákba.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|148 / 532
|Vákuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Tartálytérfogat (l)
|400
|mért felvett teljesítményt (kW)
|2,4
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 50
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50 ID 40
|Fő szűrő porosztálya
|L
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|0,45
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|180
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|187,2
|Csomagolási súly (kg)
|188,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1730 x 805 x 1390
Alkalmazási területek
- Nagy mennyiségű szilárd anyaghoz mint durva fémreszelék, fémforgácsok, homok, szemcseszórás
- Nagy mennyiségű folyadékhoz mint olajok és hűtő emulziók.