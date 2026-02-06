Ipari porszívó IVR-L W

Az IVR-L 100/24-2 Tc az összes IVR-L 100 Tc modell alapváltozata. A gép tökéletesen alkalmas a fémforgácsok és a hűtőfolyadék-emulziók eltávolítására és szétválasztása is a fémfeldolgozó iparban.

A kompakt IVR-L 100/24-2 Tc egy masszív, Ringler típusú ipari porszívó dönthető alvázzal és 100 literes gyűjtőtartállyal. Ezáltal a porszívó ideális a nagy mennyiségű folyadékok és/vagy szilárd anyagok, például fémforgács (lehetőleg minél pormentesebb) felszívására. Az opcionálisan használható szűrőkosár lehetővé teszi a szilárd és folyékony anyagok kényelmes szétválasztását. A szívófej 360°-ban elforgatható tömlőcsatlakozásának köszönhetően a szívótömlőn keletkező idegesítő hurkok nélkül is egyszerű az egész gép körül porszívózni. Az aktuális töltöttségi szint mindig látható a leeresztőtömlőn. A leeresztést a leeresztőtömlővel is el lehet végezni, vagy a billenő alváz segítségével. A robusztus kialakítás, beleértve az olajálló görgőket és a tápkábelt, hosszú élettartamot biztosítanak még a kemény ipari takarítási feladatok ellátása során is. A robusztus kialakításnak köszönhetően a gép targoncával történő felemelése is problémamentesen megoldható.

Jellemzők és előnyök
Ergonomikus dönthető szerkezet
Ergonomikus dönthető szerkezet
Kifinomult rendszer a biztonságos, kézi, fáradságmentes kiürítéshez. Vázszerkezet teszi lehetővé a döntött ürítést a guruló mechanizmus használatával. A tartály gyors és egyszerű kiürítése: csak hátrabillentjük, és kész!
Nagyfokú robusztusság, rugalmasság és modularitás
Nagyfokú robusztusság, rugalmasság és modularitás
A gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott. Forgatható tömlőcsatlakozás akár 360°-ban elforgatható könyökcsővel. Opcionálisan kapható túltöltés elleni védelemmel, szűrővel vagy tartozéktartóval.
Optikai töltésszint-jelző
Optikai töltésszint-jelző
Átlátszó tömlő a felszívott folyadék mennyiségének ellenőrzésére. A tömlő a könnyű leürítéshez is használható.
Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve
  • Erőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény.
  • A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében.
  • A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
L porosztályú kompakt felületi szűrővel felszerelve
  • Megbízhatóan megakadályozza a durva részecskék bejutását a szívóturbinákba.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Légáramlás (l / s/m³ / h) 148 / 532
Vákuum (mbar/kPa) 230 / 23
Tartálytérfogat (l) 100
Tartály anyaga Acél
mért felvett teljesítményt (kW) 2,4
Porszívózás típusa Elektromos
Csatlakozás névleges átmérője ID 50
Tartozék névleges átmérője ID 50 ID 40
Fő szűrő porosztálya L
Szűrőterület a főszűrő esetében (m²) 0,45
Súly kiegészítők nélkül (kg) 50
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 50
Csomagolási súly (kg) 50,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 640 x 620 x 1060

Felszereltség

  • Szállított tartozékok: nem
