Ipari porszívó IVR-L W
Az IVR-L 100/24-2 Tc az összes IVR-L 100 Tc modell alapváltozata. A gép tökéletesen alkalmas a fémforgácsok és a hűtőfolyadék-emulziók eltávolítására és szétválasztása is a fémfeldolgozó iparban.
A kompakt IVR-L 100/24-2 Tc egy masszív, Ringler típusú ipari porszívó dönthető alvázzal és 100 literes gyűjtőtartállyal. Ezáltal a porszívó ideális a nagy mennyiségű folyadékok és/vagy szilárd anyagok, például fémforgács (lehetőleg minél pormentesebb) felszívására. Az opcionálisan használható szűrőkosár lehetővé teszi a szilárd és folyékony anyagok kényelmes szétválasztását. A szívófej 360°-ban elforgatható tömlőcsatlakozásának köszönhetően a szívótömlőn keletkező idegesítő hurkok nélkül is egyszerű az egész gép körül porszívózni. Az aktuális töltöttségi szint mindig látható a leeresztőtömlőn. A leeresztést a leeresztőtömlővel is el lehet végezni, vagy a billenő alváz segítségével. A robusztus kialakítás, beleértve az olajálló görgőket és a tápkábelt, hosszú élettartamot biztosítanak még a kemény ipari takarítási feladatok ellátása során is. A robusztus kialakításnak köszönhetően a gép targoncával történő felemelése is problémamentesen megoldható.
Jellemzők és előnyök
Ergonomikus dönthető szerkezetKifinomult rendszer a biztonságos, kézi, fáradságmentes kiürítéshez. Vázszerkezet teszi lehetővé a döntött ürítést a guruló mechanizmus használatával. A tartály gyors és egyszerű kiürítése: csak hátrabillentjük, és kész!
Nagyfokú robusztusság, rugalmasság és modularitásA gép és az alváz nagyon robusztus és nagy falvastagsággal ellátott. Forgatható tömlőcsatlakozás akár 360°-ban elforgatható könyökcsővel. Opcionálisan kapható túltöltés elleni védelemmel, szűrővel vagy tartozéktartóval.
Optikai töltésszint-jelzőÁtlátszó tömlő a felszívott folyadék mennyiségének ellenőrzésére. A tömlő a könnyű leürítéshez is használható.
Két nagyon csendes ventilátormotorral felszerelve
- Erőteljes szívóerő és optimális tisztítási teljesítmény.
- A ventilátorok szükség szerint külön-külön bekapcsolhatók az egyéni szívóteljesítmény érdekében.
- A nagyon csendes meghajtófej biztosítja, hogy a hűtőlevegőt egyenletesen fújja ki.
L porosztályú kompakt felületi szűrővel felszerelve
- Megbízhatóan megakadályozza a durva részecskék bejutását a szívóturbinákba.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Légáramlás (l / s/m³ / h)
|148 / 532
|Vákuum (mbar/kPa)
|230 / 23
|Tartálytérfogat (l)
|100
|Tartály anyaga
|Acél
|mért felvett teljesítményt (kW)
|2,4
|Porszívózás típusa
|Elektromos
|Csatlakozás névleges átmérője
|ID 50
|Tartozék névleges átmérője
|ID 50 ID 40
|Fő szűrő porosztálya
|L
|Szűrőterület a főszűrő esetében (m²)
|0,45
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|50
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|50
|Csomagolási súly (kg)
|50,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|640 x 620 x 1060
Felszereltség
- Szállított tartozékok: nem
