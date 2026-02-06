A kompakt IVR-L 100/24-2 Tc egy masszív, Ringler típusú ipari porszívó dönthető alvázzal és 100 literes gyűjtőtartállyal. Ezáltal a porszívó ideális a nagy mennyiségű folyadékok és/vagy szilárd anyagok, például fémforgács (lehetőleg minél pormentesebb) felszívására. Az opcionálisan használható szűrőkosár lehetővé teszi a szilárd és folyékony anyagok kényelmes szétválasztását. A szívófej 360°-ban elforgatható tömlőcsatlakozásának köszönhetően a szívótömlőn keletkező idegesítő hurkok nélkül is egyszerű az egész gép körül porszívózni. Az aktuális töltöttségi szint mindig látható a leeresztőtömlőn. A leeresztést a leeresztőtömlővel is el lehet végezni, vagy a billenő alváz segítségével. A robusztus kialakítás, beleértve az olajálló görgőket és a tápkábelt, hosszú élettartamot biztosítanak még a kemény ipari takarítási feladatok ellátása során is. A robusztus kialakításnak köszönhetően a gép targoncával történő felemelése is problémamentesen megoldható.