Robusztus magasnyomású tisztító acélvázzal, 4 pólusú, alacsony fordulatszámú motorral, főtengelyes szivattyúval és sárgaréz hengerfejjel, hosszú állásidővel és alacsony karbantartással.

A Kärcher Classic termékcsaládjának könnyen használható HD 6/15-4 M Classic nagynyomású tisztítója lenyűgöző, robusztus felépítést, kiváló minőségű, tartós alkatrészeket és nagy sokoldalúságot kínál. A középkategóriás gép a takarítási feladatok széles skálájára alkalmas, mint például járművek, termelő létesítmények, mezőgazdasági gépek és berendezések tisztítására, valamint homlokzattisztításra és az önkormányzati szektorban. A tartós, sárgaréz hengerfejjel és szívófunkcióval ellátott főtengely-szivattyú akár 60 °C-os vízhőmérsékletű munkát is lehetővé tesz, valamint a vízmennyiség és az üzemi nyomás beállítási lehetőségeit is biztosítja. A 4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor csökkentett fordulatszáma a szivattyú kisebb kopását is biztosítja, amelyet egy integrált vízszűrő is véd. Az egyszerű karbantartásnak köszönhetően minden fontos alkatrész néhány lépésben könnyen elérhető. A HD 6/15-4 M Classic okos koncepcióját az átgondoltan megtervezett tartozéktároló teszi teljessé EASY!Lock csatlakozásokkal a gyors és intuitív tartozékok cseréjéhez.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 6/15-4 M Classic: 4 pólusú, alacsony fordulatszámú villanymotor
Csökkentett motorfordulatszám a szivattyú kisebb kopása érdekében. Hosszú motorélettartam. Csak nagyon alacsony motorrezgés.
Magasnyomású mosó HD 6/15-4 M Classic: Robusztus főtengely-szivattyú sárgaréz hengerfejjel
Hosszú élettartam és alacsony karbantartási költségek. A nyomás és a vízmennyiség magán a szivattyún állítható. Szívófunkcióval és akár 60°C-os vízhőmérséklettel.
Magasnyomású mosó HD 6/15-4 M Classic: Egyszerű szervizelés
Az összes fontos alkatrész néhány egyszerű lépésben elérhető. Az ellenőrző üvegnek köszönhetően könnyen leolvasható az olaj töltöttségi szintje és minősége. A beépített vízszűrő szerszámok nélkül eltávolítható és tisztítható.
Intelligens tartozéktároló
  • Praktikus tárolóhellyel a fúvókák és apró alkatrészek számára.
  • Lehetővé teszi a nagynyomású tömlő biztonságos tárolását.
  • Beépített kiegészítő kampóval a tápkábelhez.
Klasszikus tartozékok EASY!Lock csatlakozókkal
  • Masszív és tartós tartozékok.
  • Gyors üzembe helyezés és összepakolás, valamint egyszerű tartozékcsere.
  • Könnyű és intuitív kezelés.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 216 / 244
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 450 - 600
Bemeneti hőmérséklet (°C) 60
Munkanyomás (bar) 70 - 150
Max. nyomás (bar) 190
Csatlakozási teljesítmény (kW) 3,4
Tápkábel (m) 5
Fúvókaméret 036
Vízátfolyás 1″
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 51,6
Csomagolási súly (kg) 64,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 740 x 528 x 952

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: Standard
  • Szórószár: 840 mm
  • Power fúvóka

Felszereltség

  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
  • Nyomáslekapcsolás
  • Fokozatmentes nyomás- és vízmennyiség-szabályozás
Magasnyomású mosó HD 6/15-4 M Classic
Alkalmazási területek
  • Járművek nagynyomású tisztítása
  • Használható homlokzatok tisztítására
  • Ipari gyártógépek tisztítása, például festőműhelyekben, az élelmiszertermelésben vagy a feldolgozóiparban
  • Gépek és felszerelések magasnyomású tisztítása az építési, mezőgazdasági és városi ágazatokban.
  • Kommunális terek, például közterek, kocsibejárók, szökőkutak vagy parkolók takarítása
