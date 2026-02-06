Magasnyomású mosó HD 7/18-4 M Classic
Robusztus, sokoldalú nagynyomású tisztító acélvázzal, 4 pólusú, alacsony fordulatszámú motorral és sárgaréz hengerfejjel, amely hosszú állásidőt és minimális karbantartást biztosít.
A Kärcher Classic termékcsaládjába tartozó, könnyen használható HD 7/18-4 M Classic nagynyomású tisztító lenyűgöző, robusztus felépítést, kiváló minőségű, tartós alkatrészeket és nagy sokoldalúságot kínál. A középkategóriás gép a takarítási feladatok széles skálájára alkalmas, mint például járművek, termelő létesítmények, mezőgazdasági gépek és berendezések tisztítására, valamint homlokzattisztításra és az önkormányzati szektorban. A tartós, sárgaréz hengerfejjel és szívófunkcióval ellátott főtengely-szivattyú akár 60 °C-os vízhőmérsékletű munkát is lehetővé tesz, valamint a vízmennyiség és az üzemi nyomás beállítási lehetőségeit is biztosítja. A 4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor csökkentett fordulatszáma a szivattyú kisebb kopását is biztosítja, amelyet egy integrált vízszűrő is véd. Az egyszerű karbantartásnak köszönhetően minden fontos alkatrész néhány lépésben könnyen elérhető. A HD 7/18-4 M Classic okos koncepcióját az átgondoltan megtervezett tartozéktároló teszi teljessé EASY!Lock csatlakozásokkal a gyors és intuitív tartozékok cseréjéhez.
Jellemzők és előnyök
4 pólusú, alacsony fordulatszámú villanymotorCsökkentett motorfordulatszám a szivattyú kisebb kopása érdekében. Hosszú motorélettartam. Csak nagyon alacsony motorrezgés.
Robusztus főtengely-szivattyú sárgaréz hengerfejjelHosszú élettartam és alacsony karbantartási költségek. A nyomás és a vízmennyiség magán a szivattyún állítható. Szívófunkcióval és akár 60°C-os vízhőmérséklettel.
Egyszerű szervizelésAz összes fontos alkatrész néhány egyszerű lépésben elérhető. Az ellenőrző üvegnek köszönhetően könnyen leolvasható az olaj töltöttségi szintje és minősége. A beépített vízszűrő szerszámok nélkül eltávolítható és tisztítható.
Intelligens tartozéktároló
- Praktikus tárolóhellyel a fúvókák és apró alkatrészek számára.
- Lehetővé teszi a nagynyomású tömlő biztonságos tárolását.
- Beépített kiegészítő kampóval a tápkábelhez.
Klasszikus tartozékok EASY!Lock csatlakozókkal
- Masszív és tartós tartozékok.
- Gyors üzembe helyezés és összepakolás, valamint egyszerű tartozékcsere.
- Könnyű és intuitív kezelés.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|376 / 424
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|500 - 700
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Munkanyomás (bar)
|70 - 180
|Max. nyomás (bar)
|220
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|5,5
|Tápkábel (m)
|5
|Fúvókaméret
|038
|Vízátfolyás
|1″
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|49,2
|Csomagolási súly (kg)
|62,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|740 x 528 x 952
A csomag tartalma
- Szórószár: 840 mm
- Power fúvóka
Felszereltség
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Nagynyomású tömlő specifikációja: ID 8, 315 bar
- Nyomáslekapcsolás
Videók
Alkalmazási területek
- Járművek nagynyomású tisztítása
- Használható homlokzatok tisztítására
- Ipari gyártógépek tisztítása, például festőműhelyekben, az élelmiszertermelésben vagy a feldolgozóiparban
- Gépek és felszerelések magasnyomású tisztítása az építési, mezőgazdasági és városi ágazatokban.
- Kommunális terek, például közterek, kocsibejárók, szökőkutak vagy parkolók takarítása
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.