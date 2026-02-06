HD 8/18-4 M Cage mobil magasnyomású mosó rendkívül robusztus, porszórt acélketreces kivitelben, amely védelmet nyújt a nagy kihívást jelentő mobil felhasználásoknál és a gyakori szállításnál. A szervizbarát készülék állítva és fektetve is használható, és ezáltal felhasználójának maximális rugalmasságot és stabil állást nyújt. Fáradságmentes munkavégzést és időtakarékos tartozék-fel- és leszerelést biztosít az EASY!Force magasnyomású pisztoly, amely a magasnyomású sugár visszalökő erejét használja ki a tartóerő nullára redukálásához, valamint az EASY!Lock gyorszáró rendszer, amely a hagyományos kötésekhez képest 5-ször gyorsabb kezelhetőséget tesz lehetővé anélkül, hogy az a robusztus jelleg és a hosszú élettartam rovására menne. Továbbá a vízmennyiség és az üzemi nyomás közvetlenül a pisztolyról szabályozható a Servo-Control funkcióval. 4 pólusú, lassú üzemű, nyomáskapcsoló-szabályozással ellátott háromfázisú motorral meghajtott, réz hengerfejjel szerelt, 3 dugattyús axiális szivattyú, amely 20 százalékkal csökkenti az energiaigényt. A magasnyomású elemek védelme érdekében automata nyomáscsökkentőt, és nagyméretű finom vízszűrőt építettünk be szériafelszereltségként.