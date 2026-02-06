Magasnyomású mosó HD 8/18-4 M Cage
HD 8/18-4 M Cage rendkívül robusztus, fűtetlen magasnyomású mosó porszórt acélkerettel a nagy kihívást jelentő ipari felhasználásokhoz és a szivattyú maximális védelméért.
HD 8/18-4 M Cage mobil magasnyomású mosó rendkívül robusztus, porszórt acélketreces kivitelben, amely védelmet nyújt a nagy kihívást jelentő mobil felhasználásoknál és a gyakori szállításnál. A szervizbarát készülék állítva és fektetve is használható, és ezáltal felhasználójának maximális rugalmasságot és stabil állást nyújt. Fáradságmentes munkavégzést és időtakarékos tartozék-fel- és leszerelést biztosít az EASY!Force magasnyomású pisztoly, amely a magasnyomású sugár visszalökő erejét használja ki a tartóerő nullára redukálásához, valamint az EASY!Lock gyorszáró rendszer, amely a hagyományos kötésekhez képest 5-ször gyorsabb kezelhetőséget tesz lehetővé anélkül, hogy az a robusztus jelleg és a hosszú élettartam rovására menne. Továbbá a vízmennyiség és az üzemi nyomás közvetlenül a pisztolyról szabályozható a Servo-Control funkcióval. 4 pólusú, lassú üzemű, nyomáskapcsoló-szabályozással ellátott háromfázisú motorral meghajtott, réz hengerfejjel szerelt, 3 dugattyús axiális szivattyú, amely 20 százalékkal csökkenti az energiaigényt. A magasnyomású elemek védelme érdekében automata nyomáscsökkentőt, és nagyméretű finom vízszűrőt építettünk be szériafelszereltségként.
Jellemzők és előnyök
Hosszú élettartamú és robusztus
Kiváló minőségű készülék
Könnyű szervizelés
Megnövelt energiahatékonyság
Hatékony és időkímélő megoldások
Rugalmas működés
Intelligens tartozéktároló
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|760
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Munkanyomás (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. nyomás (bar/MPa)
|270 / 27
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|4,6
|Tápkábel (m)
|5
|Vízátfolyás
|3/4″
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|44,3
|Csomagolási súly (kg)
|48,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|420 x 460 x 970
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force
- Szórószár: 840 mm
- Power fúvóka
- Szervókontroll
Felszereltség
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Nagynyomású tömlő típusa: Prémium minőség
- Nyomáslekapcsolás
Alkalmazási területek
- Ideális járműtisztításra, az építőiparban, a szállítmányozásban csakúgy, mint az iparban
