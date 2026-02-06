Magasnyomású mosó HD 8/18-4 M Cage

HD 8/18-4 M Cage rendkívül robusztus, fűtetlen magasnyomású mosó porszórt acélkerettel a nagy kihívást jelentő ipari felhasználásokhoz és a szivattyú maximális védelméért.

HD 8/18-4 M Cage mobil magasnyomású mosó rendkívül robusztus, porszórt acélketreces kivitelben, amely védelmet nyújt a nagy kihívást jelentő mobil felhasználásoknál és a gyakori szállításnál. A szervizbarát készülék állítva és fektetve is használható, és ezáltal felhasználójának maximális rugalmasságot és stabil állást nyújt. Fáradságmentes munkavégzést és időtakarékos tartozék-fel- és leszerelést biztosít az EASY!Force magasnyomású pisztoly, amely a magasnyomású sugár visszalökő erejét használja ki a tartóerő nullára redukálásához, valamint az EASY!Lock gyorszáró rendszer, amely a hagyományos kötésekhez képest 5-ször gyorsabb kezelhetőséget tesz lehetővé anélkül, hogy az a robusztus jelleg és a hosszú élettartam rovására menne. Továbbá a vízmennyiség és az üzemi nyomás közvetlenül a pisztolyról szabályozható a Servo-Control funkcióval. 4 pólusú, lassú üzemű, nyomáskapcsoló-szabályozással ellátott háromfázisú motorral meghajtott, réz hengerfejjel szerelt, 3 dugattyús axiális szivattyú, amely 20 százalékkal csökkenti az energiaigényt. A magasnyomású elemek védelme érdekében automata nyomáscsökkentőt, és nagyméretű finom vízszűrőt építettünk be szériafelszereltségként.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 8/18-4 M Cage: Hosszú élettartamú és robusztus
Hosszú élettartamú és robusztus
Magasnyomású mosó HD 8/18-4 M Cage: Kiváló minőségű készülék
Kiváló minőségű készülék
Magasnyomású mosó HD 8/18-4 M Cage: Könnyű szervizelés
Könnyű szervizelés
Megnövelt energiahatékonyság
Hatékony és időkímélő megoldások
Rugalmas működés
Intelligens tartozéktároló
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 760
Bemeneti hőmérséklet (°C) 60
Munkanyomás (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Max. nyomás (bar/MPa) 270 / 27
Csatlakozási teljesítmény (kW) 4,6
Tápkábel (m) 5
Vízátfolyás 3/4″
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 44,3
Csomagolási súly (kg) 48,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 420 x 460 x 970

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force
  • Szórószár: 840 mm
  • Power fúvóka
  • Szervókontroll

Felszereltség

  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Nagynyomású tömlő típusa: Prémium minőség
  • Nyomáslekapcsolás
Alkalmazási területek
  • Ideális járműtisztításra, az építőiparban, a szállítmányozásban csakúgy, mint az iparban
