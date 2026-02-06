Magasnyomású mosó HD 8/18-4 M ST
HD 8/18-4 M PU középkategóriás egység 3-dugattyús, sárgaréz hengerfejes axiális szivattyúval, és lassú fordulatú, 4-pólusú háromfázisú motorral. Vízszintesen és függőlegesen is használható.
Nagyteljesítményű HD 8/18-4 M PU motor-/szivattyúegységünk erős, 3-dugattyús axiális szivattyúval és sárgaréz hengerfejjel, valamint a lassú fordulatú, 4-pólusú, háromfázisú váltakozóáramú motorral és nyomógombos vezérléssel akár 20 százalékkal megnövelt energiahatékonysággal és tisztítási teljesítménnyel tűnik ki. A helyhez kötött üzemű középkategóriás készülék álló és fekvő helyzetben is üzemeltethető. A készülék hátoldalán lévő 3-pontos felfogató függőleges fali rögzítést és vízszintes beépítést is lehetővé tesz. A nagyméretű vízszűrő által védett magasnyomású szivattyúhoz, valamint az elektronikus elemekhez való egyszerű hozzáférés a készülék rendkívül szervizbarát felépítését igazolja. A szervókontroll funkcióval a vízmennyiség és az üzemi nyomás a megfelelő fúvóka kiválasztásával módosítható. Minden magasnyomású alkatrész számára védelmet biztosít a stand-by üzemmódban felléphető terhelésekkel szemben a megbízható automata nyomáscsökkentő.
Jellemzők és előnyök
Kiváló minőségű készülékAz automata nyomáscsökkentő védi az alkatrészeket és meghosszabbítja élettartamukat. Erős, 4 pólusú, lassú üzemű elektromos motor. Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej
Rugalmas működésFüggőleges és vízszintes működésre tervezett.
Helyhez kötött üzemeltetésre előkészítveEgyszerű és erős, 3-pontos felfogató a készülék hátoldalán a fali rögzítéshez. Rendkívül helytakarékos, kompakt felépítés. A robusztus műanyag gépváz megbízhatóan védi a szivattyút a sérülésektől és a szennyeződésektől.
Könnyű szervizelés
- Könnyű hozzáférhetőség a hengerfejhez a berendezés aljának felnyitásakor.
- Gyors hozzáférés az elektromos dobozhoz a fedél egyszerű levételével.
- Nagyméretű, kényelmesen elérhető, finom vízszűrő, amely a szivattyút védi a vízben előforduló szennyeződésektől.
Megnövelt energiahatékonyság
- Új fejlesztésű 3 dugattyús axiális szivattyú a jelentősen csökkentett áramlási és nyomásveszteség érdekében.
- 20 százalékos növekedés a tisztítási teljesítményben és az energiahatékonyságban.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|760
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Munkanyomás (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. nyomás (bar/MPa)
|270 / 27
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|4,6
|Tápkábel (m)
|5
|Vízátfolyás
|3/4″
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|31,6
|Csomagolási súly (kg)
|34
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|290 x 300 x 565
A csomag tartalma
- Szervókontroll
Felszereltség
- Nyomáslekapcsolás
Alkalmazási területek
- Ideális járműtisztításra, az építőiparban, a szállítmányozásban csakúgy, mint az iparban
