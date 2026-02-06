Nagyteljesítményű HD 8/18-4 M PU motor-/szivattyúegységünk erős, 3-dugattyús axiális szivattyúval és sárgaréz hengerfejjel, valamint a lassú fordulatú, 4-pólusú, háromfázisú váltakozóáramú motorral és nyomógombos vezérléssel akár 20 százalékkal megnövelt energiahatékonysággal és tisztítási teljesítménnyel tűnik ki. A helyhez kötött üzemű középkategóriás készülék álló és fekvő helyzetben is üzemeltethető. A készülék hátoldalán lévő 3-pontos felfogató függőleges fali rögzítést és vízszintes beépítést is lehetővé tesz. A nagyméretű vízszűrő által védett magasnyomású szivattyúhoz, valamint az elektronikus elemekhez való egyszerű hozzáférés a készülék rendkívül szervizbarát felépítését igazolja. A szervókontroll funkcióval a vízmennyiség és az üzemi nyomás a megfelelő fúvóka kiválasztásával módosítható. Minden magasnyomású alkatrész számára védelmet biztosít a stand-by üzemmódban felléphető terhelésekkel szemben a megbízható automata nyomáscsökkentő.