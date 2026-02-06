Magasnyomású mosó HD 8/18-4 M ST

HD 8/18-4 M PU középkategóriás egység 3-dugattyús, sárgaréz hengerfejes axiális szivattyúval, és lassú fordulatú, 4-pólusú háromfázisú motorral. Vízszintesen és függőlegesen is használható.

Nagyteljesítményű HD 8/18-4 M PU motor-/szivattyúegységünk erős, 3-dugattyús axiális szivattyúval és sárgaréz hengerfejjel, valamint a lassú fordulatú, 4-pólusú, háromfázisú váltakozóáramú motorral és nyomógombos vezérléssel akár 20 százalékkal megnövelt energiahatékonysággal és tisztítási teljesítménnyel tűnik ki. A helyhez kötött üzemű középkategóriás készülék álló és fekvő helyzetben is üzemeltethető. A készülék hátoldalán lévő 3-pontos felfogató függőleges fali rögzítést és vízszintes beépítést is lehetővé tesz. A nagyméretű vízszűrő által védett magasnyomású szivattyúhoz, valamint az elektronikus elemekhez való egyszerű hozzáférés a készülék rendkívül szervizbarát felépítését igazolja. A szervókontroll funkcióval a vízmennyiség és az üzemi nyomás a megfelelő fúvóka kiválasztásával módosítható. Minden magasnyomású alkatrész számára védelmet biztosít a stand-by üzemmódban felléphető terhelésekkel szemben a megbízható automata nyomáscsökkentő.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 8/18-4 M ST: Kiváló minőségű készülék
Az automata nyomáscsökkentő védi az alkatrészeket és meghosszabbítja élettartamukat. Erős, 4 pólusú, lassú üzemű elektromos motor. Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej
Magasnyomású mosó HD 8/18-4 M ST: Rugalmas működés
Függőleges és vízszintes működésre tervezett.
Magasnyomású mosó HD 8/18-4 M ST: Helyhez kötött üzemeltetésre előkészítve
Egyszerű és erős, 3-pontos felfogató a készülék hátoldalán a fali rögzítéshez. Rendkívül helytakarékos, kompakt felépítés. A robusztus műanyag gépváz megbízhatóan védi a szivattyút a sérülésektől és a szennyeződésektől.
Könnyű szervizelés
  • Könnyű hozzáférhetőség a hengerfejhez a berendezés aljának felnyitásakor.
  • Gyors hozzáférés az elektromos dobozhoz a fedél egyszerű levételével.
  • Nagyméretű, kényelmesen elérhető, finom vízszűrő, amely a szivattyút védi a vízben előforduló szennyeződésektől.
Megnövelt energiahatékonyság
  • Új fejlesztésű 3 dugattyús axiális szivattyú a jelentősen csökkentett áramlási és nyomásveszteség érdekében.
  • 20 százalékos növekedés a tisztítási teljesítményben és az energiahatékonyságban.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 760
Bemeneti hőmérséklet (°C) 60
Munkanyomás (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Max. nyomás (bar/MPa) 270 / 27
Csatlakozási teljesítmény (kW) 4,6
Tápkábel (m) 5
Vízátfolyás 3/4″
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 31,6
Csomagolási súly (kg) 34
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 290 x 300 x 565

A csomag tartalma

  • Szervókontroll

Felszereltség

  • Nyomáslekapcsolás
Videók

Alkalmazási területek
  • Ideális járműtisztításra, az építőiparban, a szállítmányozásban csakúgy, mint az iparban
Tartozékok
Tisztítószerek
