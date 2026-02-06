A Kärcher Classic termékcsaládjának könnyen használható HD 9/20-4 M Classic nagynyomású tisztítója lenyűgöző, robusztus felépítést, kiváló minőségű, tartós alkatrészeket és nagy sokoldalúságot kínál. A középkategóriás gép a takarítási feladatok széles skálájára alkalmas, mint például járművek, termelő létesítmények, mezőgazdasági gépek és berendezések tisztítására, valamint homlokzattisztításra és az önkormányzati szektorban. A tartós, sárgaréz hengerfejjel és szívófunkcióval ellátott főtengely-szivattyú akár 60 °C-os vízhőmérsékletű munkát is lehetővé tesz, valamint a vízmennyiség és az üzemi nyomás beállítási lehetőségeit is biztosítja. A 4 pólusú, alacsony fordulatszámú motor csökkentett fordulatszáma a szivattyú kisebb kopását is biztosítja, amelyet egy integrált vízszűrő is véd. Az egyszerű karbantartásnak köszönhetően minden fontos alkatrész néhány lépésben könnyen elérhető. A HD 9/20-4 M Classic okos koncepcióját az átgondoltan megtervezett tartozéktároló teszi teljessé EASY!Lock csatlakozásokkal a gyors és intuitív tartozékcsere érdekében.