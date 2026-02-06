A HD 4/11 C Bp az első, akkumulátorral működtetett ipari magasnyomású mosó, profi felhasználásra. Álló és fekvő helyzetben is használható, kiváló minőségű alkatrészekkel, például sárgaréz hengerfejjel és automatikus nyomáscsökkentővel felszerelt. Az EASY! Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszarúgó erejét használva a pisztoly megtartásához szükséges erőt nullára csökkenti, míg az EASY! Lock rendszer 5x gyorsabb csatlakoztatást tesz lehetővé a hagyományos csavaros csatlakozásokhoz képest. A magasnyomású mosó ideális gondnokoknak tereprendezéshez, vagy önkormányzati feladatokhoz. Két, nagy teljesítményű 36 V-os lítium-ion akkumulátorral működik, melyeket a készlet nem tartalmaz. A 36 V-os ipari akkumulátor-platform akkumulátorai kompatibilisek más, azonos teljesítményű Kärcher ipari akkus géppel, amik hosszabb üzemidőre vannak tervezve és kiváló tisztítási teljesítményt garantálnak. Könnyebb szennyeződés esetén ajánlott az eco!efficiency üzemmód használata, amivel az akkumulátor üzemideje akár 34 percre is meghosszabbítható.