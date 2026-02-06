Magasnyomású mosó HD 4/11 C Bp
Ideális gondnoknak, a kertépítésben vagy a kommunális feladatokhoz: az első akkumulátoros professzionális magasnyomású tisztítógépünk HD 4/11 C Bp. Önállóan, külső áramforrás nélkül működik. Az akkumulátor nem a készlet tartalma.
A HD 4/11 C Bp az első, akkumulátorral működtetett ipari magasnyomású mosó, profi felhasználásra. Álló és fekvő helyzetben is használható, kiváló minőségű alkatrészekkel, például sárgaréz hengerfejjel és automatikus nyomáscsökkentővel felszerelt. Az EASY! Force magasnyomású pisztoly a magasnyomású sugár visszarúgó erejét használva a pisztoly megtartásához szükséges erőt nullára csökkenti, míg az EASY! Lock rendszer 5x gyorsabb csatlakoztatást tesz lehetővé a hagyományos csavaros csatlakozásokhoz képest. A magasnyomású mosó ideális gondnokoknak tereprendezéshez, vagy önkormányzati feladatokhoz. Két, nagy teljesítményű 36 V-os lítium-ion akkumulátorral működik, melyeket a készlet nem tartalmaz. A 36 V-os ipari akkumulátor-platform akkumulátorai kompatibilisek más, azonos teljesítményű Kärcher ipari akkus géppel, amik hosszabb üzemidőre vannak tervezve és kiváló tisztítási teljesítményt garantálnak. Könnyebb szennyeződés esetén ajánlott az eco!efficiency üzemmód használata, amivel az akkumulátor üzemideje akár 34 percre is meghosszabbítható.
Jellemzők és előnyök
36 V akkumulátor-platformMagas tisztítóteljesítmény és hosszú üzemidő. Többféle típussal kompatibilis akkumulátorok. Időtakarékos gyorstöltő.
Gazdaságos és hatékony eco!efficiency működési módEnergiát takarít meg és meghosszabbítja az akkumulátor üzemidejét. Csökkentett tisztítási teljesítmény enyhébb szennyeződésekhez.
MinőségAz automatikus nyomáscsökkentő védi az alkatrészeket és megnöveli a gép élettartamát. Kiváló minőségű sárgaréz hengerfej. Nagyméretű, kényelmesen elérhető, finom vízszűrő, amely a szivattyút védi a vízben előforduló szennyeződésektől.
Mobilitás
- A készülék elején lévő fogantyú lehetővé teszi a gép egyszerű rakodását és szállítását.
- Gombnyomásra behúzható markolat.
- Álló és fekvő üzemmód egyaránt lehetséges.
Lehető legnagyobb rugalmasság.
- Magasnyomású tisztítás külső áramforrástól függetlenül.
- Rövidebb beállítási idők, mivel a tápkábelek fektetését el kell hagyni.
- Külső vízforrásokhoz használt szívótömlő segítségével teljesen önálló munkavégzés is lehetséges.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátorplatform
|36 V-os akkumulátor-platform
|Átfolyási sebesség (l / h)
|320 - 400
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Munkanyomás (bar/MPa)
|70 - 110 / 7 - 11
|Max. nyomás (bar/MPa)
|150 / 15
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|1,6
|Vízátfolyás
|3/4″
|Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok))
|2
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|30 (7,5 Ah)
|Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min)
|58 / 81
|Töltőáram (A)
|6
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Az akkumulátortöltő kábelhossza (m)
|1,2
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|20,1
|Csomagolási súly (kg)
|23,9
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|380 x 370 x 930
A csomag tartalma
- Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Szórószár: 840 mm
- Szennymaró
- Vízfelszívó tömlő
Felszereltség
- Nyomáslekapcsolás
Alkalmazási területek
- Önálló, mobil magasnyomású tisztítás pl. gondnokoknak, tereprendezéshez vagy önkormányzati területeken.
