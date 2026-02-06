Magasnyomású mosó HD 4/11 C Bp Pack

HD 4/11 C Bp Pack az első akkumulátoros ipari magasnyomású mosó. Mobil felhasználásra, . kommunális területeken, vagy mezőgazdaságban. 2db, 36 V Lítium-ion akkumulátorral.

A HD 4/11 C Bp Pack két, rendkívül nagy teljesítményű 36 V-os lítium-ion akkumulátorral az első ipari Kärcher akkumulátoros magasnyomású mosó. A 36 V-os akkumulátor-platform akkumulátorai kitűnő tisztítási teljesítményt és hosszú élettartamot garantálnak, valamint kompatibilisek a termékcsalád más készülékeivel. A HD 4/11 C Bp mindenhol alkalmazható, ahol nem áll rendelkezésre külső áramforrás, mint például önkormányzati tisztításoknál vagy egyéb más kültéri tisztításoknál. További előnye, hogy álló és fekvő helyzetben is egyaránt használható. Jellemzői a kiváló minőségű alkatrészek, mint a sárgaréz hengerfej, az automatikus nyomáscsökkentő, az EASY!Force pisztoly, az EASY!Lock gyorskioldók, valamint a praktikusan tartozék tárolás. Az eco!efficiency üzemmód tökéletesen alkalmazható enyhébb szennyeződéseknél, ezzel akár 34 percre is meghosszabbítva az akkumulátor üzemidejét.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 4/11 C Bp Pack: 36 V akkumulátor-platform
36 V akkumulátor-platform
Magasnyomású mosó HD 4/11 C Bp Pack: Gazdaságos és hatékony eco!efficiency működési mód
Gazdaságos és hatékony eco!efficiency működési mód
Magasnyomású mosó HD 4/11 C Bp Pack: Minőség
Minőség
Mobilitás
Lehető legnagyobb rugalmasság.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátorplatform 36 V-os akkumulátor-platform
Átfolyási sebesség (l / h) 320 - 400
Bemeneti hőmérséklet (°C) 60
Munkanyomás (bar/MPa) 70 - 110 / 7 - 11
Max. nyomás (bar/MPa) 150 / 15
Csatlakozási teljesítmény (kW) 1,6
Vízátfolyás 3/4″
Akkumulátor típusa Lítium-ion pótakkumulátor
Tápfeszültség (V) 36
Kapacitás (Ah) 7,5
Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok)) 2
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) 30 (7,5 Ah)
Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min) 58 / 81
Töltőáram (A) 6
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Az akkumulátortöltő kábelhossza (m) 1,2
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 26,9
Csomagolási súly (kg) 31,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 380 x 370 x 930

A csomag tartalma

  • Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Akkumulátor: 36 V / 7,5 Ah Battery Power + akkumulátor (2 db)
  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force
  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Szórószár: 840 mm
  • Szennymaró
  • Vízfelszívó tömlő

Felszereltség

  • Akkumulátortöltő: 36 V-os Battery Power + gyors töltő (2 db)
  • Nyomáslekapcsolás
Magasnyomású mosó HD 4/11 C Bp Pack
Videók

Alkalmazási területek
  • Önálló, mobil magasnyomású tisztítás pl. gondnokoknak, tereprendezéshez vagy önkormányzati területeken.
Tartozékok
Tisztítószerek
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.