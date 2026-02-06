A HD 4/11 C Bp Pack két, rendkívül nagy teljesítményű 36 V-os lítium-ion akkumulátorral az első ipari Kärcher akkumulátoros magasnyomású mosó. A 36 V-os akkumulátor-platform akkumulátorai kitűnő tisztítási teljesítményt és hosszú élettartamot garantálnak, valamint kompatibilisek a termékcsalád más készülékeivel. A HD 4/11 C Bp mindenhol alkalmazható, ahol nem áll rendelkezésre külső áramforrás, mint például önkormányzati tisztításoknál vagy egyéb más kültéri tisztításoknál. További előnye, hogy álló és fekvő helyzetben is egyaránt használható. Jellemzői a kiváló minőségű alkatrészek, mint a sárgaréz hengerfej, az automatikus nyomáscsökkentő, az EASY!Force pisztoly, az EASY!Lock gyorskioldók, valamint a praktikusan tartozék tárolás. Az eco!efficiency üzemmód tökéletesen alkalmazható enyhébb szennyeződéseknél, ezzel akár 34 percre is meghosszabbítva az akkumulátor üzemidejét.