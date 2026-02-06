Magasnyomású mosó HD 4/11 C Bp Pack
HD 4/11 C Bp Pack az első akkumulátoros ipari magasnyomású mosó. Mobil felhasználásra, . kommunális területeken, vagy mezőgazdaságban. 2db, 36 V Lítium-ion akkumulátorral.
A HD 4/11 C Bp Pack két, rendkívül nagy teljesítményű 36 V-os lítium-ion akkumulátorral az első ipari Kärcher akkumulátoros magasnyomású mosó. A 36 V-os akkumulátor-platform akkumulátorai kitűnő tisztítási teljesítményt és hosszú élettartamot garantálnak, valamint kompatibilisek a termékcsalád más készülékeivel. A HD 4/11 C Bp mindenhol alkalmazható, ahol nem áll rendelkezésre külső áramforrás, mint például önkormányzati tisztításoknál vagy egyéb más kültéri tisztításoknál. További előnye, hogy álló és fekvő helyzetben is egyaránt használható. Jellemzői a kiváló minőségű alkatrészek, mint a sárgaréz hengerfej, az automatikus nyomáscsökkentő, az EASY!Force pisztoly, az EASY!Lock gyorskioldók, valamint a praktikusan tartozék tárolás. Az eco!efficiency üzemmód tökéletesen alkalmazható enyhébb szennyeződéseknél, ezzel akár 34 percre is meghosszabbítva az akkumulátor üzemidejét.
Jellemzők és előnyök
36 V akkumulátor-platform
Gazdaságos és hatékony eco!efficiency működési mód
Minőség
Mobilitás
Lehető legnagyobb rugalmasság.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátorplatform
|36 V-os akkumulátor-platform
|Átfolyási sebesség (l / h)
|320 - 400
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Munkanyomás (bar/MPa)
|70 - 110 / 7 - 11
|Max. nyomás (bar/MPa)
|150 / 15
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|1,6
|Vízátfolyás
|3/4″
|Akkumulátor típusa
|Lítium-ion pótakkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|36
|Kapacitás (Ah)
|7,5
|Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok))
|2
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (min)
|30 (7,5 Ah)
|Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min)
|58 / 81
|Töltőáram (A)
|6
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Az akkumulátortöltő kábelhossza (m)
|1,2
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|26,9
|Csomagolási súly (kg)
|31,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|380 x 370 x 930
A csomag tartalma
- Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Akkumulátor: 36 V / 7,5 Ah Battery Power + akkumulátor (2 db)
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Szórószár: 840 mm
- Szennymaró
- Vízfelszívó tömlő
Felszereltség
- Akkumulátortöltő: 36 V-os Battery Power + gyors töltő (2 db)
- Nyomáslekapcsolás
Videók
Alkalmazási területek
- Önálló, mobil magasnyomású tisztítás pl. gondnokoknak, tereprendezéshez vagy önkormányzati területeken.
Tartozékok
Tisztítószerek
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.