Magasnyomású mosó HD 5/15 C

Praktikus, mobil, sokoldalú: a HD 5/15 C hidegvizes magasnyomású mosó függőleges és vízszintes működésre. Tartozéktárolóval, sárgaréz hengerfejjel és automatikus nyomáscsökkentővel.

A kompakt, könnyű és sokoldalú HD 5/15 C hideg vizes magasnyomású mosó kiváló mobilitást biztosít, és függőleges és vízszintes üzemben egyaránt használható. A gépet kifinomult tartozéktárolóval szerelték fel, a sárgaréz hengerfej és az automatikus nyomáscsökkentő pedig hosszú élettartamot biztosít. Ugyanakkor olyan innovatív új fejlesztésekkel nyűgöz le, amelyek hosszú távon növelik a kezelő munkakényelmét, mivel könnyed kezelést és időtakarékos fel- és leszerelést biztosítanak. Az EASY!Force magasnyomású pisztoly a nagynyomású sugár visszarúgó erejét kihasználva nullára csökkenti a tartóerőt, míg az EASY!Lock gyorszáras rögzítőelemek a hagyományos csavaros csatlakozásokhoz képest ötször gyorsabbá teszik a kezelést, anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötni a robusztusság és a hosszú élettartam tekintetében. Összességében egy átfogó felszereléscsomag a kiváló tisztítási eredményekhez, nagyfokú kényelemmel és hosszú élettartammal.

Jellemzők és előnyök
Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
Mobilitás
Mobilitás
Rugalmasság
Rugalmasság
Minőség
Tartozéktárolás
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 500
Bemeneti hőmérséklet (°C) 60
Munkanyomás (bar/MPa) 150 / 15
Max. nyomás (bar/MPa) 200 / 20
Csatlakozási teljesítmény (kW) 2,8
Tápkábel (m) 5
Fúvókaméret (mm) 32
Vízátfolyás 3/4″
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 25,7
Csomagolási súly (kg) 27,9
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 380 x 360 x 930

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force
  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Nagynyomású tömlő specifikációja: DN 6, 200 bar
  • Szórószár: 840 mm

Felszereltség

  • Tisztítószer funkció: Felszívás
  • Nyomáslekapcsolás
