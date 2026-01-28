Magasnyomású mosó HD 5/15 C
Praktikus, mobil, sokoldalú: a HD 5/15 C hidegvizes magasnyomású mosó függőleges és vízszintes működésre. Tartozéktárolóval, sárgaréz hengerfejjel és automatikus nyomáscsökkentővel.
A kompakt, könnyű és sokoldalú HD 5/15 C hideg vizes magasnyomású mosó kiváló mobilitást biztosít, és függőleges és vízszintes üzemben egyaránt használható. A gépet kifinomult tartozéktárolóval szerelték fel, a sárgaréz hengerfej és az automatikus nyomáscsökkentő pedig hosszú élettartamot biztosít. Ugyanakkor olyan innovatív új fejlesztésekkel nyűgöz le, amelyek hosszú távon növelik a kezelő munkakényelmét, mivel könnyed kezelést és időtakarékos fel- és leszerelést biztosítanak. Az EASY!Force magasnyomású pisztoly a nagynyomású sugár visszarúgó erejét kihasználva nullára csökkenti a tartóerőt, míg az EASY!Lock gyorszáras rögzítőelemek a hagyományos csavaros csatlakozásokhoz képest ötször gyorsabbá teszik a kezelést, anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötni a robusztusság és a hosszú élettartam tekintetében. Összességében egy átfogó felszereléscsomag a kiváló tisztítási eredményekhez, nagyfokú kényelemmel és hosszú élettartammal.
Jellemzők és előnyök
Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
Mobilitás
Rugalmasság
Minőség
Tartozéktárolás
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|500
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Munkanyomás (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. nyomás (bar/MPa)
|200 / 20
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|2,8
|Tápkábel (m)
|5
|Fúvókaméret (mm)
|32
|Vízátfolyás
|3/4″
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|25,7
|Csomagolási súly (kg)
|27,9
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|380 x 360 x 930
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Nagynyomású tömlő specifikációja: DN 6, 200 bar
- Szórószár: 840 mm
Felszereltség
- Tisztítószer funkció: Felszívás
- Nyomáslekapcsolás