A kompakt, könnyű és sokoldalú HD 5/15 C hideg vizes magasnyomású mosó kiváló mobilitást biztosít, és függőleges és vízszintes üzemben egyaránt használható. A gépet kifinomult tartozéktárolóval szerelték fel, a sárgaréz hengerfej és az automatikus nyomáscsökkentő pedig hosszú élettartamot biztosít. Ugyanakkor olyan innovatív új fejlesztésekkel nyűgöz le, amelyek hosszú távon növelik a kezelő munkakényelmét, mivel könnyed kezelést és időtakarékos fel- és leszerelést biztosítanak. Az EASY!Force magasnyomású pisztoly a nagynyomású sugár visszarúgó erejét kihasználva nullára csökkenti a tartóerőt, míg az EASY!Lock gyorszáras rögzítőelemek a hagyományos csavaros csatlakozásokhoz képest ötször gyorsabbá teszik a kezelést, anélkül, hogy kompromisszumot kellene kötni a robusztusság és a hosszú élettartam tekintetében. Összességében egy átfogó felszereléscsomag a kiváló tisztítási eredményekhez, nagyfokú kényelemmel és hosszú élettartammal.