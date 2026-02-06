A kompakt, könnyű és sokoldalúan alkalmazható HD 5/15 C Plus típusú hidegvizes magasnyomású mosó rendkívül mobilis és álló és fekvő üzemben is működtethető. A készülék praktikus tartozéktárolással rendelkezik és a réz hengerfej és az automatikus nyomásmentesítés megnöveli a gép élettartamát.