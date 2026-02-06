Magasnyomású mosó HD 5/15 C Plus

Könnyű, kompakt, mobil, és sokoldalú: a HD 5/15 C Plus hidegvizes magasnyomású mosó álló és fekvő üzemben is működtethető. Tartozéktárolással, réz hengerfejjel és automatikus nyomásmentesítéssel.

A kompakt, könnyű és sokoldalúan alkalmazható HD 5/15 C Plus típusú hidegvizes magasnyomású mosó rendkívül mobilis és álló és fekvő üzemben is működtethető. A készülék praktikus tartozéktárolással rendelkezik és a réz hengerfej és az automatikus nyomásmentesítés megnöveli a gép élettartamát.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 5/15 C Plus: Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
Magasnyomású mosó HD 5/15 C Plus: Mobilitás
Mobilitás
Magasnyomású mosó HD 5/15 C Plus: Rugalmasság
Rugalmasság
Minőség
Tartozéktárolás
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 500
Bemeneti hőmérséklet (°C) 60
Munkanyomás (bar/MPa) 150 / 15
Max. nyomás (bar/MPa) 200 / 20
Csatlakozási teljesítmény (kW) 2,8
Tápkábel (m) 5
Fúvókaméret (mm) 32
Vízátfolyás 3/4″
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 26,1
Csomagolási súly (kg) 28,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 380 x 360 x 930

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force
  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Nagynyomású tömlő specifikációja: DN 6, 200 bar
  • Szórószár: 840 mm
  • Szennymaró

Felszereltség

  • Tisztítószer funkció: Felszívás
  • Nyomáslekapcsolás
Magasnyomású mosó HD 5/15 C Plus
Magasnyomású mosó HD 5/15 C Plus
Magasnyomású mosó HD 5/15 C Plus
Magasnyomású mosó HD 5/15 C Plus
Magasnyomású mosó HD 5/15 C Plus
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.