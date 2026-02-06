Magasnyomású mosó HD 5/15 C Plus
Könnyű, kompakt, mobil, és sokoldalú: a HD 5/15 C Plus hidegvizes magasnyomású mosó álló és fekvő üzemben is működtethető. Tartozéktárolással, réz hengerfejjel és automatikus nyomásmentesítéssel.
A kompakt, könnyű és sokoldalúan alkalmazható HD 5/15 C Plus típusú hidegvizes magasnyomású mosó rendkívül mobilis és álló és fekvő üzemben is működtethető. A készülék praktikus tartozéktárolással rendelkezik és a réz hengerfej és az automatikus nyomásmentesítés megnöveli a gép élettartamát.
Jellemzők és előnyök
Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
Mobilitás
Rugalmasság
Minőség
Tartozéktárolás
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|500
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Munkanyomás (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. nyomás (bar/MPa)
|200 / 20
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|2,8
|Tápkábel (m)
|5
|Fúvókaméret (mm)
|32
|Vízátfolyás
|3/4″
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|26,1
|Csomagolási súly (kg)
|28,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|380 x 360 x 930
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Nagynyomású tömlő specifikációja: DN 6, 200 bar
- Szórószár: 840 mm
- Szennymaró
Felszereltség
- Tisztítószer funkció: Felszívás
- Nyomáslekapcsolás
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.