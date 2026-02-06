A kompakt, könnyű és sokoldalú HD 5/15 C + FR Classic hidegvizes magasnyomású mosó kiemelkedő mobilitást kínál, és alkalmas függőleges és vízszintes használatra is. A gép kifinomult tartozéktárolóval van felszerelve, a sárgaréz hengerfej és az automatikus nyomáscsökkentő pedig biztosítja a hosszú élettartamot. Ugyanakkor a készülék olyan innovatív új fejlesztésekkel is büszkélkedhet, amelyek hosszú távon növelik az üzemeltető munka közbeni kényelmét azáltal, hogy biztosítják a bármilyen különösebb erőfeszítés nélküli használatot, továbbá az időtakarékos összeszerelést, illetve szétszerelést is. Az EASY!Force magasnyomású pisztoly, amely a magasnyomású szórópisztoly visszahúzó erejét használja fel a tartóerő nullára csökkentésére a felhasználó számára, míg az EASY!Lock gyorskioldó reteszek ötször gyorsabbá teszik a felszerelést és szétszerelést, mint a hagyományos csavaros csatlakozók, mindezt kompromisszumok nélkül, amikor robusztusságról és hosszú élettartamról beszélünk. Összességében, ez egy átfogó készülék-csomag a kitűnő tisztítási eredmények elérésének érdekében, ezen felül a magas szintű kényelmet és hosszú élettartamot is szem előtt tartva.