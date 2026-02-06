Magasnyomású mosó HD 5/15 C Plus + FR Classic

Sokoldalú - a HD 5/15 C + FR Classic hidegvizes magasnyomású mosó egyaránt alkalmas függőleges és vízszintes használatra is. Tartozéktárolóval, sárgaréz hengerfejjel és automatikus nyomáscsökkentővel.

A kompakt, könnyű és sokoldalú HD 5/15 C + FR Classic hidegvizes magasnyomású mosó kiemelkedő mobilitást kínál, és alkalmas függőleges és vízszintes használatra is. A gép kifinomult tartozéktárolóval van felszerelve, a sárgaréz hengerfej és az automatikus nyomáscsökkentő pedig biztosítja a hosszú élettartamot. Ugyanakkor a készülék olyan innovatív új fejlesztésekkel is büszkélkedhet, amelyek hosszú távon növelik az üzemeltető munka közbeni kényelmét azáltal, hogy biztosítják a bármilyen különösebb erőfeszítés nélküli használatot, továbbá az időtakarékos összeszerelést, illetve szétszerelést is. Az EASY!Force magasnyomású pisztoly, amely a magasnyomású szórópisztoly visszahúzó erejét használja fel a tartóerő nullára csökkentésére a felhasználó számára, míg az EASY!Lock gyorskioldó reteszek ötször gyorsabbá teszik a felszerelést és szétszerelést, mint a hagyományos csavaros csatlakozók, mindezt kompromisszumok nélkül, amikor robusztusságról és hosszú élettartamról beszélünk. Összességében, ez egy átfogó készülék-csomag a kitűnő tisztítási eredmények elérésének érdekében, ezen felül a magas szintű kényelmet és hosszú élettartamot is szem előtt tartva.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 5/15 C Plus + FR Classic: Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
Magasnyomású mosó HD 5/15 C Plus + FR Classic: Mobilitás
Mobilitás
Magasnyomású mosó HD 5/15 C Plus + FR Classic: Rugalmasság
Rugalmasság
Minőség
Tartozéktárolás
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 500
Bemeneti hőmérséklet (°C) ig 60
Munkanyomás (bar/MPa) 150 / 15
Max. nyomás (bar/MPa) 200 / 20
Csatlakozási teljesítmény (kW) 2,8
Tápkábel (m) 5
Fúvókaméret (mm) 32
Vízátfolyás 3/4″
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 27,8
Csomagolási súly (kg) 31
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 380 x 360 x 930

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force
  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Nagynyomású tömlő specifikációja: DN 6, 200 bar
  • Szórószár: 840 mm
  • Szennymaró
  • Felülettisztító: FR Clássico

Felszereltség

  • Tisztítószer funkció: Felszívás
  • Nyomáslekapcsolás
