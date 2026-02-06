Magasnyomású mosó HD 5/15 C Plus + FR Classic
Sokoldalú - a HD 5/15 C + FR Classic hidegvizes magasnyomású mosó egyaránt alkalmas függőleges és vízszintes használatra is. Tartozéktárolóval, sárgaréz hengerfejjel és automatikus nyomáscsökkentővel.
A kompakt, könnyű és sokoldalú HD 5/15 C + FR Classic hidegvizes magasnyomású mosó kiemelkedő mobilitást kínál, és alkalmas függőleges és vízszintes használatra is. A gép kifinomult tartozéktárolóval van felszerelve, a sárgaréz hengerfej és az automatikus nyomáscsökkentő pedig biztosítja a hosszú élettartamot. Ugyanakkor a készülék olyan innovatív új fejlesztésekkel is büszkélkedhet, amelyek hosszú távon növelik az üzemeltető munka közbeni kényelmét azáltal, hogy biztosítják a bármilyen különösebb erőfeszítés nélküli használatot, továbbá az időtakarékos összeszerelést, illetve szétszerelést is. Az EASY!Force magasnyomású pisztoly, amely a magasnyomású szórópisztoly visszahúzó erejét használja fel a tartóerő nullára csökkentésére a felhasználó számára, míg az EASY!Lock gyorskioldó reteszek ötször gyorsabbá teszik a felszerelést és szétszerelést, mint a hagyományos csavaros csatlakozók, mindezt kompromisszumok nélkül, amikor robusztusságról és hosszú élettartamról beszélünk. Összességében, ez egy átfogó készülék-csomag a kitűnő tisztítási eredmények elérésének érdekében, ezen felül a magas szintű kényelmet és hosszú élettartamot is szem előtt tartva.
Jellemzők és előnyök
Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
Mobilitás
Rugalmasság
Minőség
Tartozéktárolás
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|500
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|ig 60
|Munkanyomás (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. nyomás (bar/MPa)
|200 / 20
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|2,8
|Tápkábel (m)
|5
|Fúvókaméret (mm)
|32
|Vízátfolyás
|3/4″
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|27,8
|Csomagolási súly (kg)
|31
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|380 x 360 x 930
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Nagynyomású tömlő specifikációja: DN 6, 200 bar
- Szórószár: 840 mm
- Szennymaró
- Felülettisztító: FR Clássico
Felszereltség
- Tisztítószer funkció: Felszívás
- Nyomáslekapcsolás
Tartozékok
Tisztítószerek
