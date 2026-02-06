Magasnyomású mosó HD 10/15-4 Cage Food

Hidegvizes magasnyomású mosó univerzális ipari használatra az élelmiszeriparban.

A HD 10/15-4 Cage F készülék különösen élelmiszeripari célokra alkalmas, rendkívül nagy teljesítménnyel és max.85°C -ka rendelkezik. A szigorú higiéniai előírásoknak teljes mértékben megfelel.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 10/15-4 Cage Food: A magas higiéniai követelményekért
Magasnyomású mosó HD 10/15-4 Cage Food: Különösen hatékony tisztítás
Magasnyomású mosó HD 10/15-4 Cage Food: Higiéniás követelmények
Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 440 - 990
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 85
Munkanyomás (bar/MPa) 20 - 145 / 2 - 14,5
Max. nyomás (bar/MPa) 175 / 17,5
Csatlakozási teljesítmény (kW) 6,4
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 78,4
Csomagolási súly (kg) 86,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 650 x 521 x 1100

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force Food
  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Nagynyomású tömlő típusa: Élelmiszeripari kivitel
  • Nagynyomású tömlő specifikációja: DN 8, 400 bar
  • Rozsdamentes acél szórószár: 1050 mm
  • Power fúvóka
  • Szervókontroll

Felszereltség

  • Tisztítószer funkció: 5 l
  • Nyomáslekapcsolás
  • Zárt csőkeret-kialakítás beépített daruakasztóval
Tartozékok
Tisztítószerek
