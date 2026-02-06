Magasnyomású mosó HD 10/15-4 Cage Food
Hidegvizes magasnyomású mosó univerzális ipari használatra az élelmiszeriparban.
A HD 10/15-4 Cage F készülék különösen élelmiszeripari célokra alkalmas, rendkívül nagy teljesítménnyel és max.85°C -ka rendelkezik. A szigorú higiéniai előírásoknak teljes mértékben megfelel.
Jellemzők és előnyök
A magas higiéniai követelményekért
Különösen hatékony tisztítás
Higiéniás követelmények
Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|440 - 990
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 85
|Munkanyomás (bar/MPa)
|20 - 145 / 2 - 14,5
|Max. nyomás (bar/MPa)
|175 / 17,5
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|6,4
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|78,4
|Csomagolási súly (kg)
|86,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|650 x 521 x 1100
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force Food
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Nagynyomású tömlő típusa: Élelmiszeripari kivitel
- Nagynyomású tömlő specifikációja: DN 8, 400 bar
- Rozsdamentes acél szórószár: 1050 mm
- Power fúvóka
- Szervókontroll
Felszereltség
- Tisztítószer funkció: 5 l
- Nyomáslekapcsolás
- Zárt csőkeret-kialakítás beépített daruakasztóval
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.