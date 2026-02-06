Magasnyomású mosó HD 10/16-4 Cage Ex
A HD 10/16-4 Cage Ex (1.353-762) készülék minden robbanásveszélyes helyen való alkalmazásnál támasztott biztonsági követelménynek megfelel. A műszaki felszereltséget és a tartozékokat optimálisan a speciális követelményekhez alakították ki.
A készülék a különleges műszaki felszereltségének köszönhetően megfelel a legmagasabb követelményeknek is. Nemcsak a készülék, de minden tartozéka is megfelel a robbanásveszélyes területeken történő felhasználáshoz.A HD 10/16-4 Cage Ex a T3 robbanásvédelmi osztályba sorolható. Minden alkatrésze elektromosan vezetőképes. Valamennyi alkatrész felületi hőmérséklete nem haladja meg a 200°C -t. A HD 10/16-4 Cage Ex készülék nagy teherbírású szerkezetével ideálisan használható az építőiparban. Pórszórt, nagy teherbírású Cage kerettel, beépített darufelfüggesztéssel felszerelt,mely megvédi a készüléket a sérülésektől. További jellemzői a főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúval, 4 pólusú, lassú fordulatú villanymotor, 50 C-os maximális befolyó vízhőmérséklet.
Jellemzők és előnyök
Pórszórt Cage-keret, vezető
Robbanásbiztos kivitel
Erős és hosszú élettartamú
Üzembiztonság
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|1000
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|50
|Munkanyomás (bar/MPa)
|160 / 16
|Max. nyomás (bar/MPa)
|220 / 22
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|5,5
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|122,6
|Csomagolási súly (kg)
|131,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|980 x 720 x 1100
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force Ex védelem
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Nagynyomású tömlő specifikációja: DN 8, 400 bar
- Rozsdamentes acél szórószár: 1050 mm
- Rozsdamentes szórószár, vezető: 1050 mm
- Power fúvóka
- Magasnyomású szórószár
Felszereltség
- Nyomáslekapcsolás
- Atex Zóna
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.