A készülék a különleges műszaki felszereltségének köszönhetően megfelel a legmagasabb követelményeknek is. Nemcsak a készülék, de minden tartozéka is megfelel a robbanásveszélyes területeken történő felhasználáshoz.A HD 10/16-4 Cage Ex a T3 robbanásvédelmi osztályba sorolható. Minden alkatrésze elektromosan vezetőképes. Valamennyi alkatrész felületi hőmérséklete nem haladja meg a 200°C -t. A HD 10/16-4 Cage Ex készülék nagy teherbírású szerkezetével ideálisan használható az építőiparban. Pórszórt, nagy teherbírású Cage kerettel, beépített darufelfüggesztéssel felszerelt,mely megvédi a készüléket a sérülésektől. További jellemzői a főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúval, 4 pólusú, lassú fordulatú villanymotor, 50 C-os maximális befolyó vízhőmérséklet.