A HD 10/16-4 Cage Ex (1.353-762) készülék minden robbanásveszélyes helyen való alkalmazásnál támasztott biztonsági követelménynek megfelel. A műszaki felszereltséget és a tartozékokat optimálisan a speciális követelményekhez alakították ki.

A készülék a különleges műszaki felszereltségének köszönhetően megfelel a legmagasabb követelményeknek is. Nemcsak a készülék, de minden tartozéka is megfelel a robbanásveszélyes területeken történő felhasználáshoz.A HD 10/16-4 Cage Ex a T3 robbanásvédelmi osztályba sorolható. Minden alkatrésze elektromosan vezetőképes. Valamennyi alkatrész felületi hőmérséklete nem haladja meg a 200°C -t. A HD 10/16-4 Cage Ex készülék nagy teherbírású szerkezetével ideálisan használható az építőiparban. Pórszórt, nagy teherbírású Cage kerettel, beépített darufelfüggesztéssel felszerelt,mely megvédi a készüléket a sérülésektől. További jellemzői a főtengely-hajtókaros szivattyú kerámia dugattyúval, 4 pólusú, lassú fordulatú villanymotor, 50 C-os maximális befolyó vízhőmérséklet.

Jellemzők és előnyök
Pórszórt Cage-keret, vezető
Robbanásbiztos kivitel
Erős és hosszú élettartamú
Üzembiztonság
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 1000
Bemeneti hőmérséklet (°C) 50
Munkanyomás (bar/MPa) 160 / 16
Max. nyomás (bar/MPa) 220 / 22
Csatlakozási teljesítmény (kW) 5,5
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 122,6
Csomagolási súly (kg) 131,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 980 x 720 x 1100

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force Ex védelem
  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Nagynyomású tömlő specifikációja: DN 8, 400 bar
  • Rozsdamentes acél szórószár: 1050 mm
  • Rozsdamentes szórószár, vezető: 1050 mm
  • Power fúvóka
  • Magasnyomású szórószár

Felszereltség

  • Nyomáslekapcsolás
  • Atex Zóna
