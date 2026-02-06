Magasnyomású mosó HD 16/15-4 Cage Plus
A Cage szuperkategória még az egyenetlen felületeken is a legnagyobb fokú mobilitást garantálja. Az átlag feletti vízteljesítménnyel a makacs és nagy mennyiségű szennyeződések is gyorsan eltávolíthatók.
A HD 16/15-4 Cage Plus típusú váltóáramú hidegvizes magasnyomású mosó, mint hordozható specialista mezőgazdasági és építőipari vizes tisztítási feladatokhoz lett kifejlesztve. Magas minőségű Kärcher hajtókaros szivattyúval 1600 l/h vízszállítással,4 pólusú, léghűtéses villanymotorral, az extrémebb szennyeződések eltávolításához istállókban kőbányákban, építkezéseken és egyéb földmunkáknál. Könnyű kezelésről és problémamentes manőverezhetőségről gondoskodnak a levegőtömlős kerekek, ezáltal a készülék egyenetlen talajon is egyszerűen kezelhető. A HD 16/15-4 Cage Plus mindennapi használatra makacs szennyeződések eltávolítására alkalmazható. A különleges kivitelének és a magas minőségű tartozékainak köszönhetően könnyen veszi az akadályokat és megfelel a legmagasabb követelményeknek is. A készülék beépített darufelfüggesztéssel rendelkezik, a cage keret megvédi a készüléket a sérülésektől. Nagyobb üzembiztonsággal is rendelkezik, véd a túlfeszültségtől és az alacsony feszültségtől.
Jellemzők és előnyök
Cage keret
Nagy üzembiztonság.
A legkeményebb munkákhoz
Hosszú élettartamú és robusztus
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|500 - 1600
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|60
|Munkanyomás (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Max. nyomás (bar/MPa)
|190 / 19
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|7,5
|Tápkábel (m)
|5
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|106,8
|Csomagolási súly (kg)
|116
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|957 x 686 x 1080
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
- Nagynyomású tömlő hossza: 15 m
- Nagynyomású tömlő típusa: Prémium minőség
- Rozsdamentes acél szórószár: 1050 mm
- Power fúvóka
- Szennymaró
- Magasnyomású szórószár
- Szervókontroll
Felszereltség
- Nyomáslekapcsolás
- Fokozatmentes nyomás- és vízmennyiség-szabályozás
Alkalmazási területek
- Intenzív magasnyomású tisztítás extrém szennyeződésekhez a mezőgazdaságban és építkezések területén.
Tartozékok
