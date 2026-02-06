Magasnyomású mosó HD 20/15-4 Cage Plus

A Cage szuperkategória még az egyenetlen felületeken is a legnagyobb fokú mobilitást garantálja. Az átlag feletti vízteljesítménnyel a makacs és nagy mennyiségű szennyeződések is gyorsan eltávolíthatók.

A HD 20/15-4 Cage Plus típusú váltóáramú hidegvizes magasnyomású mosó, mint hordozható specialista mezőgazdasági és építőipari vizes tisztítási feladatokhoz lett kifejlesztve. Magas minőségű Kärcher hajtókaros szivattyúval 2000 l/h vízszállítással. A legextrémebb szennyeződések eltávolításához istállókban kőbányákban, építkezéseken és egyéb földmunkáknál. Könnyű kezelésről és problémamentes manőverezhetőségről gondoskodnak a levegőtömlős kerekek, ezáltal a készülék egyenetlen talajon is egyszerűen kezelhető. A HD 20/15-4 Cage Plus mindennapi használatra makacs szennyeződések eltávolítására alkalmazható. A különleges kivitelének és a magas minőségű tartozékainak köszönhetően könnyen veszi az akadályokat és megfelel a legmagasabb követelményeknek is. A készülék beépített darufelfüggesztéssel rendelkezik, a cage keret megvédi a készüléket a sérülésektől. Nagyobb üzembiztonsággal is rendelkezik, véd a túlfeszültségtől és az alacsony feszültségtől.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HD 20/15-4 Cage Plus: Cage keret
Cage keret
Magasnyomású mosó HD 20/15-4 Cage Plus: Nagy üzembiztonság.
Nagy üzembiztonság.
Magasnyomású mosó HD 20/15-4 Cage Plus: A legkeményebb munkákhoz
A legkeményebb munkákhoz
Hosszú élettartamú és robusztus
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 500 - 2000
Bemeneti hőmérséklet (°C) 60
Munkanyomás (bar/MPa) 30 - 150 / 3 - 15
Max. nyomás (bar/MPa) 190 / 19
Csatlakozási teljesítmény (kW) 11,5
Tápkábel (m) 5
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 118
Csomagolási súly (kg) 127,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 957 x 686 x 1080

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
  • Nagynyomású tömlő hossza: 15 m
  • Nagynyomású tömlő típusa: Prémium minőség
  • Rozsdamentes acél szórószár: 1050 mm
  • Power fúvóka
  • Szennymaró
  • Magasnyomású szórószár
  • Szervókontroll

Felszereltség

  • Tisztítószer funkció: Felszívás
  • Nyomáslekapcsolás
  • Fokozatmentes nyomás- és vízmennyiség-szabályozás
Alkalmazási területek
  • Intenzív magasnyomású tisztítás extrém szennyeződésekhez a mezőgazdaságban és építkezések területén.
