A HD 20/15-4 Cage Plus típusú váltóáramú hidegvizes magasnyomású mosó, mint hordozható specialista mezőgazdasági és építőipari vizes tisztítási feladatokhoz lett kifejlesztve. Magas minőségű Kärcher hajtókaros szivattyúval 2000 l/h vízszállítással. A legextrémebb szennyeződések eltávolításához istállókban kőbányákban, építkezéseken és egyéb földmunkáknál. Könnyű kezelésről és problémamentes manőverezhetőségről gondoskodnak a levegőtömlős kerekek, ezáltal a készülék egyenetlen talajon is egyszerűen kezelhető. A HD 20/15-4 Cage Plus mindennapi használatra makacs szennyeződések eltávolítására alkalmazható. A különleges kivitelének és a magas minőségű tartozékainak köszönhetően könnyen veszi az akadályokat és megfelel a legmagasabb követelményeknek is. A készülék beépített darufelfüggesztéssel rendelkezik, a cage keret megvédi a készüléket a sérülésektől. Nagyobb üzembiztonsággal is rendelkezik, véd a túlfeszültségtől és az alacsony feszültségtől.