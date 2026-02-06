Ez a hidegvizes magasnyomású mosó a kompakt kategória csúcs készüléke, mely hosszú élettartamú háromfázisú motorral rendelkezik iparban történő felhasználáshoz. A HD 7/10 CXF függőleges felépítésű, ezáltal könnyen mozdítható, és egyszerűen használható. Hála a kitűnő tárolási lehetőségeknek, a tartozékok és a tömlő mindig kéznél vannak és biztonságosan elhelyezhetők. A már ismert KÄRCHER felszereltségéhez tartozik az ütésálló műanyag burkolat, mely megvédi a motort a szennyeződésektől és a sérülésektől. Rendkívül jó és praktikus a készülék hátoldalán lévő elektromos kábel felcsévélés ( a dugó rögzítésével ) és a fúvókatároló rekesz. A fokozatmentes nyomásszabályozás lehetővé teszi a nyomás- és vízmennyiség szabályozását a megfelelő tisztítási feladathoz. A háromállású fúvóka lehetővé teszi a szórási szög gyors és kényelmes átállítását. A vízmennyiség és nyomás a Servo-Control-al közvetlenül a szórópisztolyon szabályozható. A háromállású fúvóka lehetővé teszi a szórási szög gyors és kényelmes átállítását. Választhat a magasnyomású pontsugár, a magasnyomású lapos sugár (25°), és az alacsony nyomású lapos sugár között (40°). Az alacsony nyomású lapos sugár (40°) a tisztítószer felhordásához szükséges. A tisztítószeradagoló szelep a tisztítószert fokozatmentesen a magasnyomású sugárhoz keveri. Az olajbetekintő ablaknak köszönhetően kívülről látható, és ellenőrizhető, hogy a tartályban mennyi az olaj mennyisége, hiszen itt rendkívül fontos a jó kenés.A három-dugattyús axiálpumpa rozsdamentes dugattyúval és réz hengerfejjel magas üzemidőt és csekély áramkiesést biztosít. Ennél az új fejlesztésű pumpánál a vízbemenet és a magasnyomású kimenet rézből készült, ezáltal rendkívül magas a törésállósága és egyben a korróziónak is ellenáll.