Magasnyomású mosó HD 7/10 CXF

Hidegvizes magasnyomású mosó univerzális ipari használatra kórházakban és az élelmiszeriparban. A kompakt kategória csúcs készülékeként a nyomás- és vízmennyiség fokozatmentesen szabályozható.

Ez a hidegvizes magasnyomású mosó a kompakt kategória csúcs készüléke, mely hosszú élettartamú háromfázisú motorral rendelkezik iparban történő felhasználáshoz. A HD 7/10 CXF függőleges felépítésű, ezáltal könnyen mozdítható, és egyszerűen használható. Hála a kitűnő tárolási lehetőségeknek, a tartozékok és a tömlő mindig kéznél vannak és biztonságosan elhelyezhetők. A már ismert KÄRCHER felszereltségéhez tartozik az ütésálló műanyag burkolat, mely megvédi a motort a szennyeződésektől és a sérülésektől. Rendkívül jó és praktikus a készülék hátoldalán lévő elektromos kábel felcsévélés ( a dugó rögzítésével ) és a fúvókatároló rekesz. A fokozatmentes nyomásszabályozás lehetővé teszi a nyomás- és vízmennyiség szabályozását a megfelelő tisztítási feladathoz. A háromállású fúvóka lehetővé teszi a szórási szög gyors és kényelmes átállítását. A vízmennyiség és nyomás a Servo-Control-al közvetlenül a szórópisztolyon szabályozható. A háromállású fúvóka lehetővé teszi a szórási szög gyors és kényelmes átállítását. Választhat a magasnyomású pontsugár, a magasnyomású lapos sugár (25°), és az alacsony nyomású lapos sugár között (40°). Az alacsony nyomású lapos sugár (40°) a tisztítószer felhordásához szükséges. A tisztítószeradagoló szelep a tisztítószert fokozatmentesen a magasnyomású sugárhoz keveri. Az olajbetekintő ablaknak köszönhetően kívülről látható, és ellenőrizhető, hogy a tartályban mennyi az olaj mennyisége, hiszen itt rendkívül fontos a jó kenés.A három-dugattyús axiálpumpa rozsdamentes dugattyúval és réz hengerfejjel magas üzemidőt és csekély áramkiesést biztosít. Ennél az új fejlesztésű pumpánál a vízbemenet és a magasnyomású kimenet rézből készült, ezáltal rendkívül magas a törésállósága és egyben a korróziónak is ellenáll.

Jellemzők és előnyök
Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
Higiéniás követelmények
Praktikus mosószerrendszer.
Szervókontroll
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 250 - 700
Bemeneti hőmérséklet (°C) 80
Munkanyomás (bar/MPa) 10 - 100 / 1 - 10
Max. nyomás (bar/MPa) 120 / 12
Csatlakozási teljesítmény (kW) 3
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 36,5
Csomagolási súly (kg) 39
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 360 x 400 x 925

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force Food
  • Nagynyomású tömlő hossza: 15 m
  • Nagynyomású tömlő típusa: Élelmiszeripari kivitel
  • Rozsdamentes acél szórószár: 840 mm
  • Szervókontroll

Felszereltség

  • Beépített magasnyomású tömlődob
  • Tisztítószer funkció: Felszívás
  • Nyomáslekapcsolás
  • Fokozatmentes nyomás- és vízmennyiség-szabályozás
