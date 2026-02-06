Magasnyomású mosó HD 7/10 CXF
Hidegvizes magasnyomású mosó univerzális ipari használatra kórházakban és az élelmiszeriparban. A kompakt kategória csúcs készülékeként a nyomás- és vízmennyiség fokozatmentesen szabályozható.
Ez a hidegvizes magasnyomású mosó a kompakt kategória csúcs készüléke, mely hosszú élettartamú háromfázisú motorral rendelkezik iparban történő felhasználáshoz. A HD 7/10 CXF függőleges felépítésű, ezáltal könnyen mozdítható, és egyszerűen használható. Hála a kitűnő tárolási lehetőségeknek, a tartozékok és a tömlő mindig kéznél vannak és biztonságosan elhelyezhetők. A már ismert KÄRCHER felszereltségéhez tartozik az ütésálló műanyag burkolat, mely megvédi a motort a szennyeződésektől és a sérülésektől. Rendkívül jó és praktikus a készülék hátoldalán lévő elektromos kábel felcsévélés ( a dugó rögzítésével ) és a fúvókatároló rekesz. A fokozatmentes nyomásszabályozás lehetővé teszi a nyomás- és vízmennyiség szabályozását a megfelelő tisztítási feladathoz. A háromállású fúvóka lehetővé teszi a szórási szög gyors és kényelmes átállítását. A vízmennyiség és nyomás a Servo-Control-al közvetlenül a szórópisztolyon szabályozható. A háromállású fúvóka lehetővé teszi a szórási szög gyors és kényelmes átállítását. Választhat a magasnyomású pontsugár, a magasnyomású lapos sugár (25°), és az alacsony nyomású lapos sugár között (40°). Az alacsony nyomású lapos sugár (40°) a tisztítószer felhordásához szükséges. A tisztítószeradagoló szelep a tisztítószert fokozatmentesen a magasnyomású sugárhoz keveri. Az olajbetekintő ablaknak köszönhetően kívülről látható, és ellenőrizhető, hogy a tartályban mennyi az olaj mennyisége, hiszen itt rendkívül fontos a jó kenés.A három-dugattyús axiálpumpa rozsdamentes dugattyúval és réz hengerfejjel magas üzemidőt és csekély áramkiesést biztosít. Ennél az új fejlesztésű pumpánál a vízbemenet és a magasnyomású kimenet rézből készült, ezáltal rendkívül magas a törésállósága és egyben a korróziónak is ellenáll.
Jellemzők és előnyök
Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
Higiéniás követelmények
Praktikus mosószerrendszer.
Szervókontroll
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|250 - 700
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|80
|Munkanyomás (bar/MPa)
|10 - 100 / 1 - 10
|Max. nyomás (bar/MPa)
|120 / 12
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|3
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|36,5
|Csomagolási súly (kg)
|39
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|360 x 400 x 925
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force Food
- Nagynyomású tömlő hossza: 15 m
- Nagynyomású tömlő típusa: Élelmiszeripari kivitel
- Rozsdamentes acél szórószár: 840 mm
- Szervókontroll
Felszereltség
- Beépített magasnyomású tömlődob
- Tisztítószer funkció: Felszívás
- Nyomáslekapcsolás
- Fokozatmentes nyomás- és vízmennyiség-szabályozás
