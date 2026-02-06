Magasnyomású mosó HDS 6/15 C
HDS 6/15 C egyfázisú melegvizes nagynyomású tisztító kompakt osztályban, 3 dugattyús axiálszivattyúval, eco!efficiency üzemmóddal, intuitív működtetéssel és EASY!Force Advanced pisztollyal.
Minőség, ergonómia és felhasználóbarát: a HDS 6/15 C egy nagy teljesítményű, egyfázisú melegvizes magasnyomású tisztító a kompakt osztályban léghűtéses motorral, gazdaságos eco!efficiency üzemmóddal és intuitív egygombos működtetéssel. Egy robusztus axiális szivattyú három kerámiadugattyúval hozza létre a szükséges nyomást. Az EASY!Force Advanced nagynyomású pisztoly szabadalmaztatott fúvókatechnológiával és több mint 1 méter hosszú acélcsővel, valamint az EASY!Lock gyorskioldó rögzítőkkel ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé. A Soft Damping System (SDS) csökkenti a vibrációt a fáradtságmentes munkavégzés érdekében. A melegvizes technológia hatékonyan bontja fel a kenőanyagokat is, és csökkenti a 15,5 literes tartályból precízen adagolt mosószer-felhasználást. A nyomás és a vízáramlás a feladattól függően állítható. A karbantartásbarát HDS 6/15 C kemény körülmények közötti napi használatra készült. Vízkőmentesítési lehetőség, vízszűrő és biztonsági szelep védi a technológiát. A robusztus alváz véd az ütésektől, míg a nagy kerekek és a kormánygörgő/görgő kiváló manőverezhetőséget biztosítanak. A tartozékok tárolására lehetőség van.
Jellemzők és előnyök
Nagy hatékonyság
- eco!efficiency üzemmód – gazdaságos és környezetbarát, még hosszabb használat esetén is.
- 20%-kal csökkenti az üzemanyag-fogyasztást és a CO₂-kibocsátást.
Széleskörű tartozékok EASY!Lock funkcióval
- EASY!Force Advanced a fáradságmentes, szorítóerő nélküli munkavégzéshez.
- Forgatható, 1050 mm-es rozsdamentes acél szórószár.
- A szabadalmaztatott Kärcher nagy teljesítményű fúvóka akár 40 százalékkal nagyobb ütőerőt tud nyújtani, mint a hagyományos fúvókák.
Üzembiztonság
- A könnyen hozzáférhető vízszűrő megvédi a szivattyút a vízben lévő szennyeződésektől.
- Biztonsági szelepek, vízhiány- és üzemanyagvédelem biztosítja a gép rendelkezésre állását.
Megbízhatóság
- Vízlágyító rendszer a fűtőspirál védelmére a meszesedéstől.
- A Soft Damping System (SDS) - rezgéscsillapító rendszer kiegyenlíti a rezgéseket és a kiugró nyomáskülönbséget a magasnyomású rendszerben.
Számos beépített tartozéktároló
- Tárolóhorgok a tápkábelhez és a magasnyomású tömlőhöz.
- Integrált fúvókatároló.
- Beépített szórószártárolás a könnyebb szállításért.
Tisztítószer-adagolás
- Pontos tisztítószer-adagolás öblítőfunkcióval.
- Nagy tartálynyílás betöltőnyílással.
Mobilitási koncepció
- Nagy gumírozott kerekek és vezetőgörgő teszik lehetővé a Jogger-elv érvényesülését.
- Beépített mélyedés a lépcsőkön való szállítás érdekében
- Fogantyúk az egyszerű szállítás és a irányíthatóság érdekében.
Egyszerű kezelőelemek
- Intuitív kezelés nagy egygombos választókapcsolóval.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|260 - 560
|Munkanyomás (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Max. nyomás (bar)
|200
|Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C)
|max. 80
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|3,4
|Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h)
|3,1
|Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency (kg/h)
|2,5
|Tápkábel (m)
|5
|Üzemanyagtartály (l)
|15
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|101,4
|Csomagolási súly (kg)
|110
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1066 x 650 x 920
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
- Szórószár: 1050 mm
- Power fúvóka
Felszereltség
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Nyomáslekapcsolás
- Beépített üzemanyag- és tisztítószertartály
Alkalmazási területek
- Járműtisztítás
- Készülék- és géptisztítás
- Műhelytisztítás
- Külső területek tisztítása
- Töltőállomás-tisztítás
- Homlokzattisztítás
- Uszodatisztítás
- Sportcsarnok-tisztítás
- Tisztítás a gyártási folyamat közben
- Gyártó rendszerek tisztítása
