Minőség, ergonómia és felhasználóbarát: a HDS 6/15 C egy nagy teljesítményű, egyfázisú melegvizes magasnyomású tisztító a kompakt osztályban léghűtéses motorral, gazdaságos eco!efficiency üzemmóddal és intuitív egygombos működtetéssel. Egy robusztus axiális szivattyú három kerámiadugattyúval hozza létre a szükséges nyomást. Az EASY!Force Advanced nagynyomású pisztoly szabadalmaztatott fúvókatechnológiával és több mint 1 méter hosszú acélcsővel, valamint az EASY!Lock gyorskioldó rögzítőkkel ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé. A Soft Damping System (SDS) csökkenti a vibrációt a fáradtságmentes munkavégzés érdekében. A melegvizes technológia hatékonyan bontja fel a kenőanyagokat is, és csökkenti a 15,5 literes tartályból precízen adagolt mosószer-felhasználást. A nyomás és a vízáramlás a feladattól függően állítható. A karbantartásbarát HDS 6/15 C kemény körülmények közötti napi használatra készült. Vízkőmentesítési lehetőség, vízszűrő és biztonsági szelep védi a technológiát. A robusztus alváz véd az ütésektől, míg a nagy kerekek és a kormánygörgő/görgő kiváló manőverezhetőséget biztosítanak. A tartozékok tárolására lehetőség van.