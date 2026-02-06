Magasnyomású mosó HDS 7/16 C
Erőteljes HDS 7/16 C 3-fázisú melegvizes nagynyomású tisztító a kompakt osztályban eco!efficiency móddal, intuitív egygombos működtetéssel és EASY!Force Advanced nagynyomású pisztollyal.
Erőteljes 3-fázisú melegvizes nagynyomású tisztító a kompakt osztályban: HDS 7/16 C erőteljes léghűtéses motorral, eco!efficiency üzemmóddal. Egy robusztus axiális szivattyú három kerámiadugattyúval nagy nyomást hoz létre. Az EASY!Force Advanced nagynyomású pisztoly szabadalmaztatott fúvókatechnológiával és EASY!Lock gyorskioldó rögzítőelemekkel ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé. A Soft Damping System (SDS) csökkenti a vibrációt. A melegvizes technológia hatékonyan bontja fel a kenőanyagokat is, és csökkenti a 15,5 literes tartályból precízen adagolt mosószer-felhasználást. A nyomás és a vízáramlás a feladattól függően állítható. A karbantartásbarát HDS 7/16 C kemény körülmények közötti napi használatra készült. Vízkőmentesítési lehetőség, vízszűrő és biztonsági szelep védi a technológiát. A robusztus alváz véd az ütésektől, míg a nagy kerekek és a kormánygörgő/görgő kiváló manőverezhetőséget biztosítanak. Integrált tárolási lehetőségek vannak a tartozékok számára.
Jellemzők és előnyök
Nagy hatékonyság
- eco!efficiency üzemmód – gazdaságos és környezetbarát, még hosszabb használat esetén is.
- 20%-kal csökkenti az üzemanyag-fogyasztást és a CO₂-kibocsátást.
Széleskörű tartozékok EASY!Lock funkcióval
- EASY!Force Advanced a fáradságmentes, szorítóerő nélküli munkavégzéshez.
- Forgatható, 1050 mm-es rozsdamentes acél szórószár.
- A szabadalmaztatott Kärcher nagy teljesítményű fúvóka akár 40 százalékkal nagyobb ütőerőt tud nyújtani, mint a hagyományos fúvókák.
Üzembiztonság
- A könnyen hozzáférhető vízszűrő megvédi a szivattyút a vízben lévő szennyeződésektől.
- Biztonsági szelepek, vízhiány- és üzemanyagvédelem biztosítja a gép rendelkezésre állását.
Megbízhatóság
- Vízlágyító rendszer a fűtőspirál védelmére a meszesedéstől.
- A Soft Damping System (SDS) - rezgéscsillapító rendszer kiegyenlíti a rezgéseket és a kiugró nyomáskülönbséget a magasnyomású rendszerben.
Számos beépített tartozéktároló
- Tárolóhorgok a tápkábelhez és a magasnyomású tömlőhöz.
- Integrált fúvókatároló.
- Beépített szórószártárolás a könnyebb szállításért.
Tisztítószer-adagolás
- Pontos tisztítószer-adagolás öblítőfunkcióval.
- Nagy tartálynyílás betöltőnyílással.
Mobilitási koncepció
- Nagy gumírozott kerekek és vezetőgörgő teszik lehetővé a Jogger-elv érvényesülését.
- Beépített mélyedés a lépcsőkön való szállítás érdekében
- Fogantyúk az egyszerű szállítás és a irányíthatóság érdekében.
Egyszerű kezelőelemek
- Intuitív kezelés nagy egygombos választókapcsolóval.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|310 - 660
|Munkanyomás (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Max. nyomás (bar)
|220
|Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C)
|max. 80
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|4,4
|Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h)
|3,6
|Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency (g/h)
|2,9
|Tápkábel (m)
|5
|Fúvókaméret
|025
|Üzemanyagtartály (l)
|15
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|111,4
|Csomagolási súly (kg)
|120
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1066 x 650 x 920
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
- Szórószár: 1050 mm
- Power fúvóka
Felszereltség
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- SDS soft rezgéscsillapító rendszer
- Nyomáslekapcsolás
- Beépített üzemanyag- és tisztítószertartály
Alkalmazási területek
- Járműtisztítás
- Készülék- és géptisztítás
- Műhelytisztítás
- Külső területek tisztítása
- Töltőállomás-tisztítás
- Homlokzattisztítás
- Uszodatisztítás
- Sportcsarnok-tisztítás
- Tisztítás a gyártási folyamat közben
- Gyártó rendszerek tisztítása
