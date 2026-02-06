Erőteljes 3-fázisú melegvizes nagynyomású tisztító a kompakt osztályban: HDS 7/16 C erőteljes léghűtéses motorral, eco!efficiency üzemmóddal. Egy robusztus axiális szivattyú három kerámiadugattyúval nagy nyomást hoz létre. Az EASY!Force Advanced nagynyomású pisztoly szabadalmaztatott fúvókatechnológiával és EASY!Lock gyorskioldó rögzítőelemekkel ergonomikus munkavégzést tesz lehetővé. A Soft Damping System (SDS) csökkenti a vibrációt. A melegvizes technológia hatékonyan bontja fel a kenőanyagokat is, és csökkenti a 15,5 literes tartályból precízen adagolt mosószer-felhasználást. A nyomás és a vízáramlás a feladattól függően állítható. A karbantartásbarát HDS 7/16 C kemény körülmények közötti napi használatra készült. Vízkőmentesítési lehetőség, vízszűrő és biztonsági szelep védi a technológiát. A robusztus alváz véd az ütésektől, míg a nagy kerekek és a kormánygörgő/görgő kiváló manőverezhetőséget biztosítanak. Integrált tárolási lehetőségek vannak a tartozékok számára.