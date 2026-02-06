A kompakt osztály legerősebb háromfázisú melegvizes nagynyomású tisztítója: a HDS 8/18-4 C öko!hatékonysággal és gőzfokozattal lenyűgöz ergonómiájával és felhasználóbarátságával. Erőteljes, 4 pólusú motorja vízhűtéses. Egy robusztus axiális szivattyú három kerámiadugattyúval nagy nyomást hoz létre. Az EASY!Force Advanced nagynyomású pisztoly szervo vezérléssel a nyomás és a vízáramlás egyszerű beállításához, a szabadalmaztatott fúvókatechnológia és az EASY!Lock gyorskioldó rögzítők ergonomikus munkavégzést tesznek lehetővé. A Soft Damping System (SDS) csökkenti a vibrációt. A melegvizes technológia hatékonyan bontja fel a kenőanyagokat is, és csökkenti a 15,5 literes tartályból precízen adagolt mosószer-felhasználást. A karbantartásbarát HDS 8/18-4 C nehéz körülmények közötti napi használatra készült. Vízkőmentesítési lehetőség, vízszűrő és biztonsági szelep védi a technológiát. A robusztus alváz véd az ütésektől, míg a nagy kerekek és a kormánygörgő/görgő kiváló manőverezhetőséget biztosítanak. Integrált tárolási lehetőségek vannak a tartozékok számára.