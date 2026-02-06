Magasnyomású mosó HDS 8/18-4 C

A HDS 8/18-4 C, a legerősebb 3 fázisú kompakt melegvizes magasnyomású tisztító, öko!hatékony üzemmóddal, gőzfokozattal, 3 dugattyús axiálszivattyúval és EASY!Force Advanced pisztollyal.

A kompakt osztály legerősebb háromfázisú melegvizes nagynyomású tisztítója: a HDS 8/18-4 C öko!hatékonysággal és gőzfokozattal lenyűgöz ergonómiájával és felhasználóbarátságával. Erőteljes, 4 pólusú motorja vízhűtéses. Egy robusztus axiális szivattyú három kerámiadugattyúval nagy nyomást hoz létre. Az EASY!Force Advanced nagynyomású pisztoly szervo vezérléssel a nyomás és a vízáramlás egyszerű beállításához, a szabadalmaztatott fúvókatechnológia és az EASY!Lock gyorskioldó rögzítők ergonomikus munkavégzést tesznek lehetővé. A Soft Damping System (SDS) csökkenti a vibrációt. A melegvizes technológia hatékonyan bontja fel a kenőanyagokat is, és csökkenti a 15,5 literes tartályból precízen adagolt mosószer-felhasználást. A karbantartásbarát HDS 8/18-4 C nehéz körülmények közötti napi használatra készült. Vízkőmentesítési lehetőség, vízszűrő és biztonsági szelep védi a technológiát. A robusztus alváz véd az ütésektől, míg a nagy kerekek és a kormánygörgő/görgő kiváló manőverezhetőséget biztosítanak. Integrált tárolási lehetőségek vannak a tartozékok számára.

Jellemzők és előnyök
Nagy hatékonyság
  • eco!efficiency üzemmód – gazdaságos és környezetbarát, még hosszabb használat esetén is.
  • 20%-kal csökkenti az üzemanyag-fogyasztást és a CO₂-kibocsátást.
Széleskörű tartozékok EASY!Lock funkcióval
  • EASY!Force Advanced a fáradságmentes, szorítóerő nélküli munkavégzéshez.
  • A nyomás és a vízmennyiség a szórószár és a szórópisztoly között elhelyezett Servo Control vezérlőn állítható.
  • Forgatható, 1050 mm-es rozsdamentes acél szórószár.
Üzembiztonság
  • A könnyen hozzáférhető vízszűrő megvédi a szivattyút a vízben lévő szennyeződésektől.
  • Biztonsági szelepek, vízhiány- és üzemanyagvédelem biztosítja a gép rendelkezésre állását.
Megbízhatóság
  • Vízlágyító rendszer a fűtőspirál védelmére a meszesedéstől.
  • A Soft Damping System (SDS) - rezgéscsillapító rendszer kiegyenlíti a rezgéseket és a kiugró nyomáskülönbséget a magasnyomású rendszerben.
Számos beépített tartozéktároló
  • Tárolóhorgok a tápkábelhez és a magasnyomású tömlőhöz.
  • Integrált fúvókatároló.
  • Beépített szórószártárolás a könnyebb szállításért.
Tisztítószer-adagolás
  • Pontos tisztítószer-adagolás öblítőfunkcióval.
  • Nagy tartálynyílás betöltőnyílással.
Mobilitási koncepció
  • Nagy gumírozott kerekek és vezetőgörgő teszik lehetővé a Jogger-elv érvényesülését.
  • Beépített mélyedés a lépcsőkön való szállítás érdekében
  • Fogantyúk az egyszerű szállítás és a irányíthatóság érdekében.
Egyszerű kezelőelemek
  • Intuitív kezelés nagy egygombos választókapcsolóval.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 300 - 800
Munkanyomás (bar/MPa) 30 - 180 / 3 - 18
Max. nyomás (bar) 220
Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C) min. 80 - max. 155
Csatlakozási teljesítmény (kW) 6
Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h) 5,2
Fűtőolaj-fogyasztás, eco! Efficiency (kg/h) 4,2
Tápkábel (m) 5
Fúvókaméret 025
Üzemanyagtartály (l) 15
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 119,4
Csomagolási súly (kg) 131,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1066 x 650 x 920

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
  • Szórószár: 1050 mm
  • Power fúvóka
  • Szervókontroll

Felszereltség

  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • SDS soft rezgéscsillapító rendszer
  • Nyomáslekapcsolás
Alkalmazási területek
  • Járműtisztítás
  • Készülék- és géptisztítás
  • Műhelytisztítás
  • Külső területek tisztítása
  • Töltőállomás-tisztítás
  • Homlokzattisztítás
  • Uszodatisztítás
  • Sportcsarnok-tisztítás
  • Tisztítás a gyártási folyamat közben
  • Gyártó rendszerek tisztítása
Tartozékok
Tisztítószerek
