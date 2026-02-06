Magasnyomású mosó HDS-E 8/16-4 M 12 kW

A HDS E 8/16-4 M elektromos fűtésű magasnyomású mosó használata ott javasolt, ahol a kipufogógáz nem megengedett. Hála az új bojlerszigetelésnek és az eco!efficiency fokozatnak gazdaságos és környezetbarát üzemmódot szavatol.

Az elektromos fűtésű HDS E 8/16-4M típusú melegvizes magasnyomású mosó innovatív a kiemelkedő energiahatékonyság és magas munkahőmérsékleten végezhető tulajdonsága miatt. A HDS E 8/16-4M elektromos fűtésű melegvizes magasnyomású mosó kiemelkedő, akár 40% -kal kevesebb energiafelhasználással az innovatív bojlerszigetelés által. Az eco!efficiency-fokozatban a készülék automatikusan a hatékony 60° C-os üzemmódra áll át,mely gazdaságos és környezetbarát üzemmódot szavatol. A különösen forró munkahőmérséklet, max. 85° C speciálisan zsíros és olajos szennyeződéseknél jelent előnyt, ahol a magas hőmérséklet a Servo Control által 80 ° C -ig tartósan tartható. A gyorsfűtő kamra rövid felfűtési időt biztosít. A melegvizes magasnyomású mosó használata elsősorban ott előnyös, ahol a kipufogógáz zavaró, vagy tilos a kibocsájtás, mint pl. élelmiszeriparban, kórházakban, üzemi konyhákban vagy ipari üzemekben

Jellemzők és előnyök
Rendkívüli hatékonyság, nagy költségmegtakarítás
  • A melegvíz tartály szigetelőanyaggal van bevonva, ez akár 40% energiamegtakarítás jelent Stand-By üzemmódban.
  • Egyedülálló eco-efficiency fokozat
Rendkívül magas hőmérséklet
  • Nagy víztárolás (max. 85 °C).
  • 30°C-ig folyamatos működésben
Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
  • Végre fáradtság nélküli munkavégzés: az EASY!Force magasnyomású pisztoly.
  • EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.
Szervókontroll
  • Jelentősen magasabb vízhőmérsékletet eredményez a tartozékoknak.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 300 - 760
Munkanyomás (bar/MPa) 30 - 160 / 3 - 16
Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C) min. 30 - max. 85
Csatlakozási teljesítmény (kW) 17,5
Tápkábel (m) 5
Fűtési teljesítmény (kW) 12
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 119,7
Csomagolási súly (kg) 130,7
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1330 x 750 x 1060

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Nagynyomású tömlő specifikációja: DN 6, 250 bar
  • Szórószár: 1050 mm
  • Power fúvóka

Felszereltség

  • Kipufogógáz-mentes elektromos fűtés
  • Kezelőpanel fénykijelzővel
  • Nyomáslekapcsolás
  • 2 tisztítószertartály
  • Szervókontroll
Magasnyomású mosó HDS-E 8/16-4 M 12 kW
Alkalmazási területek
  • Elektromos fűtésű melegvizes magasnyomású tisztító kipufogógázmentes beltéri használatra
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.