Az elektromos fűtésű HDS E 8/16-4M típusú melegvizes magasnyomású mosó innovatív a kiemelkedő energiahatékonyság és magas munkahőmérsékleten végezhető tulajdonsága miatt. A HDS E 8/16-4M elektromos fűtésű melegvizes magasnyomású mosó kiemelkedő, akár 40% -kal kevesebb energiafelhasználással az innovatív bojlerszigetelés által. Az eco!efficiency-fokozatban a készülék automatikusan a hatékony 60° C-os üzemmódra áll át,mely gazdaságos és környezetbarát üzemmódot szavatol. A különösen forró munkahőmérséklet, max. 85° C speciálisan zsíros és olajos szennyeződéseknél jelent előnyt, ahol a magas hőmérséklet a Servo Control által 80 ° C -ig tartósan tartható. A gyorsfűtő kamra rövid felfűtési időt biztosít. A melegvizes magasnyomású mosó használata elsősorban ott előnyös, ahol a kipufogógáz zavaró, vagy tilos a kibocsájtás, mint pl. élelmiszeriparban, kórházakban, üzemi konyhákban vagy ipari üzemekben