Magasnyomású mosó HDS-E 8/16-4 M 12 kW
A HDS E 8/16-4 M elektromos fűtésű magasnyomású mosó használata ott javasolt, ahol a kipufogógáz nem megengedett. Hála az új bojlerszigetelésnek és az eco!efficiency fokozatnak gazdaságos és környezetbarát üzemmódot szavatol.
Az elektromos fűtésű HDS E 8/16-4M típusú melegvizes magasnyomású mosó innovatív a kiemelkedő energiahatékonyság és magas munkahőmérsékleten végezhető tulajdonsága miatt. A HDS E 8/16-4M elektromos fűtésű melegvizes magasnyomású mosó kiemelkedő, akár 40% -kal kevesebb energiafelhasználással az innovatív bojlerszigetelés által. Az eco!efficiency-fokozatban a készülék automatikusan a hatékony 60° C-os üzemmódra áll át,mely gazdaságos és környezetbarát üzemmódot szavatol. A különösen forró munkahőmérséklet, max. 85° C speciálisan zsíros és olajos szennyeződéseknél jelent előnyt, ahol a magas hőmérséklet a Servo Control által 80 ° C -ig tartósan tartható. A gyorsfűtő kamra rövid felfűtési időt biztosít. A melegvizes magasnyomású mosó használata elsősorban ott előnyös, ahol a kipufogógáz zavaró, vagy tilos a kibocsájtás, mint pl. élelmiszeriparban, kórházakban, üzemi konyhákban vagy ipari üzemekben
Jellemzők és előnyök
Rendkívüli hatékonyság, nagy költségmegtakarítás
- A melegvíz tartály szigetelőanyaggal van bevonva, ez akár 40% energiamegtakarítás jelent Stand-By üzemmódban.
- Egyedülálló eco-efficiency fokozat
Rendkívül magas hőmérséklet
- Nagy víztárolás (max. 85 °C).
- 30°C-ig folyamatos működésben
Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
- Végre fáradtság nélküli munkavégzés: az EASY!Force magasnyomású pisztoly.
- EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.
Szervókontroll
- Jelentősen magasabb vízhőmérsékletet eredményez a tartozékoknak.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|400
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|300 - 760
|Munkanyomás (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Max. hőmérséklet (12°C bemeneti hőmérsékletnél) (°C)
|min. 30 - max. 85
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|17,5
|Tápkábel (m)
|5
|Fűtési teljesítmény (kW)
|12
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|119,7
|Csomagolási súly (kg)
|130,7
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1330 x 750 x 1060
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Nagynyomású tömlő specifikációja: DN 6, 250 bar
- Szórószár: 1050 mm
- Power fúvóka
Felszereltség
- Kipufogógáz-mentes elektromos fűtés
- Kezelőpanel fénykijelzővel
- Nyomáslekapcsolás
- 2 tisztítószertartály
- Szervókontroll
Alkalmazási területek
- Elektromos fűtésű melegvizes magasnyomású tisztító kipufogógázmentes beltéri használatra
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.