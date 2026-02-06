A HDS E 8/16-4M elektromos fűtésű melegvizes magasnyomású mosó kiemelkedő, akár 40% -kal kevesebb energiafelhasználással az innovatív bojlerszigetelés által. Az eco!efficiency-fokozat gazdaságos és környezetbarát üzemmódot szavatol.További jellemzői a nagy tisztítási teljesítmény, hála a max. 85 C munkahőmérsékletnek. Nagy teljesítmény tartós üzemmódban magas hőmérsékleten a Servo Control által. Kiemelkedő mobilitás a már bevált Jogger-elv alapján nagy kerekekkel és lengőkerékkel. A gyorsfűtő kamra rövid felfűtési időt biztosít. A melegvizes magasnyomású mosó használata elsősorban ott előnyös, ahol a kipufogógáz zavaró, vagy tilos a kibocsájtás, mint pl. élelmiszeriparban, kórházakban, üzemi konyhákban vagy ipari üzemekben.