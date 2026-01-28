Magasnyomású mosó HDS 5/11 U
Rendkívül vonzó belépő szintű melegvizes modell. Az innovatív Upright dizájn gondoskodik a kiemelkedő mobilitásról és ergonómiáról. Központi kezelőpanellel, tömlő- és tartozéktárolással.
A melegvizes mosók új, Upright kategóriájának függőleges kialakítású készüléke. Csekély súlya és kompakt méretei miatt egyszerűen szállítható és rakodható. A nagy kerekek és az ergonomikusan kialakított markolat megkönnyíti a gép mobilitását egyenetlen felületeken is. A magasnyomású pumpa 3 dugattyús axiálpumpával rendelkezik. A dugattyúk edzett acélból készültek, a hengerfej pedig rézből. Behúzott pisztolynál egy nyomáskapcsoló kapcsolja le a készüléket, így megvédi az alkatrészeket és ezzel megnöveli a gép élettartamát. Nagy teljesítmény jellemzi a legkisebb méretben is, valamint a törvényileg szabályozott károsanyag-kibocsátás betartása a már bevált Kärcher égőtechnológiával, mely leginkább ebben a gépkategóriában érvényesül. Nagy hatékonyságú tisztítási teljesítmény a szabadalmaztatott fúvókatechnológia és turbóbefúvó által, melyek nagyobb pumpahatásfokot szavatolnak. A felhasználóbarát tartozékok a vevők igényeihez lettek kialakítva. Az új, optimalizált 3 dugattyús axiálpumpa különösen nagy hatásfokával és hosszú élettartamával emelkedik ki. Váltóáramú készülék léghűtéses 2 pólusú elektromotorral. Vegyszeradagolás alacsony nyomású üzemmódban.
Jellemzők és előnyök
Innovatív upright dizájnKönnyű szállítás lépcsőn vagy lépcsőn. Nagy kerekek az egyenetlen padlóhoz.
Finom vízszűrőHatékonyan védi a szennyeződésektől a magasnyomású pumpát. Kívülről problémamentesen kivehető.
Kompakt felépítésHelytakarékos tárolás és szállítás. Kiömlésmentes szivattyú és üzemanyagtartály vízszintes szállításhoz. Ideális kisebb szervizjárművekhez is.
Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
- Végre fáradtság nélküli munkavégzés: az EASY!Force magasnyomású pisztoly.
- EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|450
|Munkanyomás (bar/MPa)
|110 / 11
|Hőmérséklet (°C)
|max. 80
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|2,2
|Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h)
|2,4
|Üzemanyagtartály (l)
|6,5
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|68,9
|Csomagolási súly (kg)
|77,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|618 x 618 x 994
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Szórószár: 840 mm
Felszereltség
- Nyomáslekapcsolás
Alkalmazási területek
- Járműtisztítás
- Készülék- és géptisztítás
- Műhelytisztítás
- Külső területek tisztítása
- Töltőállomás-tisztítás
- Homlokzattisztítás
- Uszodatisztítás
- Sportcsarnok-tisztítás
- Tisztítás a gyártási folyamat közben
- Gyártó rendszerek tisztítása
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.