A melegvizes mosók új, Upright kategóriájának függőleges kialakítású készüléke. Csekély súlya és kompakt méretei miatt egyszerűen szállítható és rakodható. A nagy kerekek és az ergonomikusan kialakított markolat megkönnyíti a gép mobilitását egyenetlen felületeken is. A magasnyomású pumpa 3 dugattyús axiálpumpával rendelkezik. A dugattyúk edzett acélból készültek, a hengerfej pedig rézből. Behúzott pisztolynál egy nyomáskapcsoló kapcsolja le a készüléket, így megvédi az alkatrészeket és ezzel megnöveli a gép élettartamát. Nagy teljesítmény jellemzi a legkisebb méretben is, valamint a törvényileg szabályozott károsanyag-kibocsátás betartása a már bevált Kärcher égőtechnológiával, mely leginkább ebben a gépkategóriában érvényesül. Nagy hatékonyságú tisztítási teljesítmény a szabadalmaztatott fúvókatechnológia és turbóbefúvó által, melyek nagyobb pumpahatásfokot szavatolnak. A felhasználóbarát tartozékok a vevők igényeihez lettek kialakítva. Az új, optimalizált 3 dugattyús axiálpumpa különösen nagy hatásfokával és hosszú élettartamával emelkedik ki. Váltóáramú készülék léghűtéses 2 pólusú elektromotorral. Vegyszeradagolás alacsony nyomású üzemmódban.