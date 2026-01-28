Magasnyomású mosó HDS 5/11 U

Rendkívül vonzó belépő szintű melegvizes modell. Az innovatív Upright dizájn gondoskodik a kiemelkedő mobilitásról és ergonómiáról. Központi kezelőpanellel, tömlő- és tartozéktárolással.

A melegvizes mosók új, Upright kategóriájának függőleges kialakítású készüléke. Csekély súlya és kompakt méretei miatt egyszerűen szállítható és rakodható. A nagy kerekek és az ergonomikusan kialakított markolat megkönnyíti a gép mobilitását egyenetlen felületeken is. A magasnyomású pumpa 3 dugattyús axiálpumpával rendelkezik. A dugattyúk edzett acélból készültek, a hengerfej pedig rézből. Behúzott pisztolynál egy nyomáskapcsoló kapcsolja le a készüléket, így megvédi az alkatrészeket és ezzel megnöveli a gép élettartamát. Nagy teljesítmény jellemzi a legkisebb méretben is, valamint a törvényileg szabályozott károsanyag-kibocsátás betartása a már bevált Kärcher égőtechnológiával, mely leginkább ebben a gépkategóriában érvényesül. Nagy hatékonyságú tisztítási teljesítmény a szabadalmaztatott fúvókatechnológia és turbóbefúvó által, melyek nagyobb pumpahatásfokot szavatolnak. A felhasználóbarát tartozékok a vevők igényeihez lettek kialakítva. Az új, optimalizált 3 dugattyús axiálpumpa különösen nagy hatásfokával és hosszú élettartamával emelkedik ki. Váltóáramú készülék léghűtéses 2 pólusú elektromotorral. Vegyszeradagolás alacsony nyomású üzemmódban.

Jellemzők és előnyök
Innovatív upright dizájn
Innovatív upright dizájn
Könnyű szállítás lépcsőn vagy lépcsőn. Nagy kerekek az egyenetlen padlóhoz.
Finom vízszűrő
Finom vízszűrő
Hatékonyan védi a szennyeződésektől a magasnyomású pumpát. Kívülről problémamentesen kivehető.
Kompakt felépítés
Kompakt felépítés
Helytakarékos tárolás és szállítás. Kiömlésmentes szivattyú és üzemanyagtartály vízszintes szállításhoz. Ideális kisebb szervizjárművekhez is.
Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
  • Végre fáradtság nélküli munkavégzés: az EASY!Force magasnyomású pisztoly.
  • EASY!Lock gyorszár: tartós és masszív. Ötször erősebb, mint a csavarok.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 450
Munkanyomás (bar/MPa) 110 / 11
Hőmérséklet (°C) max. 80
Csatlakozási teljesítmény (kW) 2,2
Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h) 2,4
Üzemanyagtartály (l) 6,5
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 68,9
Csomagolási súly (kg) 77,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 618 x 618 x 994

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Szórószár: 840 mm

Felszereltség

  • Nyomáslekapcsolás
Alkalmazási területek
  • Járműtisztítás
  • Készülék- és géptisztítás
  • Műhelytisztítás
  • Külső területek tisztítása
  • Töltőállomás-tisztítás
  • Homlokzattisztítás
  • Uszodatisztítás
  • Sportcsarnok-tisztítás
  • Tisztítás a gyártási folyamat közben
  • Gyártó rendszerek tisztítása
Tartozékok
Tisztítószerek
