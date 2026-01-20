Magasnyomású mosó HDS 5/15 U
A melegvizes mosók kezdő modellje új fejlesztésű "Upright" dizájnnal, melyet a kiemelkedő manőverezhetőség és az ergonómikus kialakítás jellemez.Felhasználóbarát kezelés a központi kezelőpanel segítségével, valamint tömlő- és tartozéktárolással is rendelkezik.
Az "Upright" kategória a melegvizes mosó legújabb fejlesztése vízszintes kialakítással. Csekély súly, és kompakt méretek jellemzik, melyek megkönnyítik a szállítást. A készülék fekvő helyzetben kombi autóban is szállítható. A nagy kerekek és az ergonómikusan kialakított markolat segítségével könnyen manőverezhető akár egyenetlen talajon is. A magasnyomású pumpa 3-dugattyús axiálpumpával rendelkezik. A dugattyúk edzett acélból, a hengerfej rézből készült. Egy nyomáskapcsoló kapcsolja le zárt pisztolynál a készüléket, ezáltal megvédi a készülék alkatrészeit és megnöveli élettartamát. Egy Elektromos motor hajtja meg a magasnyomású pumpát, az égő befúvót és üzemanyagpumpát. Ezt az elvet lehetővé teszi a rendkívül kompakt felépítés és a magas teljesítmény. Nagy teljesítmény a legkisebb méretben is. A törvényileg meghatározott károsanyag értékek betartásával a már bevált KÄRCHER-égőtechnológiával mely az upright kategóriára jellemző. Nagy hatékonyságú tisztítást a szabadalmaztatott fúvókatechnológia, a turbóbefúvó, és a pumpahatásfok szavatolja.A felhasználóbarát tartozékok a vevő igényeihez lettek kialakítva. A központi be/kikapcsoló, valamint a tömlő- és szórószártárolás is hozzájárul a komfortos munkavégzéshez. 3-dugattyús axiálpumpa Az új optimalizált pumpa különösen nagy hatásfokkal bír, mely hosszú üzemidőt biztosít. Váltóáramú, léghűtéses 2-pólusú elektromos motorral rendelkezik. Vegyszerfelszívás alacsony nyomású üzemmódban.
Jellemzők és előnyök
Innovatív upright dizájn
Finom vízszűrő
Kompakt felépítés
Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|450
|Munkanyomás (bar/MPa)
|150 / 15
|Hőmérséklet (°C)
|max. 80
|Csatlakozási teljesítmény (kW)
|2,7
|Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h)
|2,4
|Üzemanyagtartály (l)
|6,5
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|78
|Csomagolási súly (kg)
|86,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|618 x 618 x 994
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Szórószár: 840 mm
Felszereltség
- Nyomáslekapcsolás
Alkalmazási területek
- Járműtisztítás
- Készülék- és géptisztítás
- Műhelytisztítás
- Külső területek tisztítása
- Töltőállomás-tisztítás
- Homlokzattisztítás
- Uszodatisztítás
- Sportcsarnok-tisztítás
- Tisztítás a gyártási folyamat közben
- Gyártó rendszerek tisztítása
Alkatrész kereső
