Az "Upright" kategória a melegvizes mosó legújabb fejlesztése vízszintes kialakítással. Csekély súly, és kompakt méretek jellemzik, melyek megkönnyítik a szállítást. A készülék fekvő helyzetben kombi autóban is szállítható. A nagy kerekek és az ergonómikusan kialakított markolat segítségével könnyen manőverezhető akár egyenetlen talajon is. A magasnyomású pumpa 3-dugattyús axiálpumpával rendelkezik. A dugattyúk edzett acélból, a hengerfej rézből készült. Egy nyomáskapcsoló kapcsolja le zárt pisztolynál a készüléket, ezáltal megvédi a készülék alkatrészeit és megnöveli élettartamát. Egy Elektromos motor hajtja meg a magasnyomású pumpát, az égő befúvót és üzemanyagpumpát. Ezt az elvet lehetővé teszi a rendkívül kompakt felépítés és a magas teljesítmény. Nagy teljesítmény a legkisebb méretben is. A törvényileg meghatározott károsanyag értékek betartásával a már bevált KÄRCHER-égőtechnológiával mely az upright kategóriára jellemző. Nagy hatékonyságú tisztítást a szabadalmaztatott fúvókatechnológia, a turbóbefúvó, és a pumpahatásfok szavatolja.A felhasználóbarát tartozékok a vevő igényeihez lettek kialakítva. A központi be/kikapcsoló, valamint a tömlő- és szórószártárolás is hozzájárul a komfortos munkavégzéshez. 3-dugattyús axiálpumpa Az új optimalizált pumpa különösen nagy hatásfokkal bír, mely hosszú üzemidőt biztosít. Váltóáramú, léghűtéses 2-pólusú elektromos motorral rendelkezik. Vegyszerfelszívás alacsony nyomású üzemmódban.