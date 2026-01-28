Magasnyomású mosó HDS 5/15 UX

A melegvizes mosók kezdő modellje új fejlesztésű "Upright" dizájnnal, melyet a kiemelkedő manőverezhetőség és az ergonómikus kialakítás jellemez.Felhasználóbarát kezelés a központi kezelőpanel segítségével, valamint tömlő- és tartozéktárolással is rendelkezik.

Az "Upright" kategória a melegvizes mosó legújabb fejlesztése vízszintes kialakítással. Csekély súly, és kompakt méretek jellemzik, melyek megkönnyítik a szállítást. A készülék fekvő helyzetben kombi autóban is szállítható. A nagy kerekek és az ergonómikusan kialakított markolat segítségével könnyen manőverezhető akár egyenetlen talajon is. A magasnyomású pumpa 3-dugattyús axiálpumpával rendelkezik. A dugattyúk edzett acélból, a hengerfej rézből készült. Egy nyomáskapcsoló kapcsolja le zárt pisztolynál a készüléket, ezáltal megvédi a készülék alkatrészeit és megnöveli élettartamát. Egy Elektromos motor hajtja meg a magasnyomású pumpát, az égő befúvót és üzemanyagpumpát. Ezt az elvet lehetővé teszi a rendkívül kompakt felépítés és a magas teljesítmény. Nagy teljesítmény a legkisebb méretben is. A törvényileg meghatározott károsanyag értékek betartásával a már bevált KÄRCHER-égőtechnológiával mely az upright kategóriára jellemző. Nagy hatékonyságú tisztítást a szabadalmaztatott fúvókatechnológia, a turbóbefúvó, és a pumpahatásfok szavatolja.A felhasználóbarát tartozékok a vevő igényeihez lettek kialakítva. A központi be/kikapcsoló, valamint a tömlő- és szórószártárolás is hozzájárul a komfortos munkavégzéshez. 3-dugattyús axiálpumpa Az új optimalizált pumpa különösen nagy hatásfokkal bír, mely hosszú üzemidőt biztosít. Váltóáramú, léghűtéses 2-pólusú elektromos motorral rendelkezik. Vegyszerfelszívás alacsony nyomású üzemmódban.

Jellemzők és előnyök
Magasnyomású mosó HDS 5/15 UX: Beépített tömlődob
Beépített tömlődob
Magasnyomású mosó HDS 5/15 UX: Innovatív upright dizájn
Innovatív upright dizájn
Magasnyomású mosó HDS 5/15 UX: Finom vízszűrő
Finom vízszűrő
Kompakt felépítés
Energia- és időmegtakarítás: EASY!Force magasnyomású pisztoly és EASY!Lock gyorszár
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Átfolyási sebesség (l / h) 450
Munkanyomás (bar/MPa) 150 / 15
Hőmérséklet (°C) max. 80
Csatlakozási teljesítmény (kW) 2,7
Fűtőolaj-fogyasztás teljes terhelésnél (kg/h) 2,4
Üzemanyagtartály (l) 6,5
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 80,5
Csomagolási súly (kg) 89,7
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 618 x 1163 x 994

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: EASY!Force Advanced
  • Nagynyomású tömlő hossza: 15 m
  • Szórószár: 840 mm

Felszereltség

  • Beépített magasnyomású tömlődob
  • Nyomáslekapcsolás
Alkalmazási területek
  • Járműtisztítás
  • Készülék- és géptisztítás
  • Műhelytisztítás
  • Külső területek tisztítása
  • Töltőállomás-tisztítás
  • Homlokzattisztítás
  • Uszodatisztítás
  • Sportcsarnok-tisztítás
  • Tisztítás a gyártási folyamat közben
  • Gyártó rendszerek tisztítása
Tartozékok
Tisztítószerek
