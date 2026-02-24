Ultra-magasnyomású tisztító HD 18/50-4 Cage Advanced

A legerősebb gépünk UHP kompakt osztályunkban: A kompakt HD 18/50-4 Cage Advanced automatikus nyomáscsökkentő szeleppel és maximum rugalmassággal a széleskörű alkalmazásért.

Kimagasló teljesítményével és kiváló felszereltségével az UHP kompakt kategóriába tartozó HD 18/50-4 Cage Advanced mobil ultra magasnyomású tisztító valóban sokoldalú a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz az iparban, az építőipari kereskedelemben és a szállítási szektorban. 500 bar üzemi nyomással, 30 l/perc vízszállítással és akár 30 kW-os tisztítás teljesítménnyel még nagy mennyiségű szennyeződés és makacs lerakódások is megbízhatóan eltávolíthatók. Az automata nyomáscsökkentő szelep könnyű és kényelmes kezelést biztosít. A szelep csökkenti a nyomást a tömlőben, így az rugalmas marad a szórópisztoly lezárásakor. Ráadásul, a szórópisztoly meghúzásakor a nyomás lassan növekszik, amely hatékonyan megelőzi a hirtelen lökést a felhasználó felé. Az egyik legkönnyebb ultra magasnyomású tisztítóként saját osztályában, a HD 18/50-4 lenyűgöz még maximális rugalmasságával és mobilitásával. A robusztusés mobil „ketreces” gép négy nagy kerékkel rendelkezik, emelőszemmel a szállításhoz durva terepen, ráadásul targoncával is a helyére mozgatható. Az intuitív forgókapcsoló is nagyon könnyen használhatóvá teszi a gépet.

Jellemzők és előnyök
Nyomáscsökkentő szelep
  • A nyomáscsökkentő szelep csökkenti a nyomást a tömlőben, így az rugalmas marad a szórópisztoly lezárásakor.
  • Megelőzi a hirtelen lökést a felhasználó felé, mivel a szórópisztoly meghúzásakor a nyomás lassan növekszik.
  • Jelentős javulás a kezelésben, pl. könnyebbé teszi az átkapcsolást a munkaterületek között.
Nagy mobilitás
  • A nagy kerekek csakúgy, mint az optimális súlypont - mérete ellenére - nagymértékű mobilitást biztosítanak a gépnek.
  • A praktikus emelőszem egyszerű szállítást tesz lehetővé, még durva terepen is.
Specifikációk

Műszaki adatok

Munkanyomás (bar/MPa) max. 500 / max. 50
Átfolyási sebesség (l / h) 1800
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 60
Üzemanyag Elektromos
Motor teljesítménye (kW) 30
Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 380 / 415
Frekvencia (Hz) 50
Pumpa típusa Forgattyús tengely
Súly kiegészítők nélkül (kg) 307
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 321,3
Csomagolási súly (kg) 328,7
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 747 x 1317 x 1093

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: Ipari szórópisztoly
  • Rozsdamentes acél szórószár: 700 mm
  • Lapos fúvóka

Felszereltség

  • Nagynyomású tömlő hossza: 20 m
  • Nagynyomású tömlő típusa: Nagy terhelés
  • Biztonsági szelep
  • Üzemóra-számláló
Ultra-magasnyomású tisztító HD 18/50-4 Cage Advanced
Videók

Alkalmazási területek
  • Festékcseppekre és rozsdára a fém felületekről
  • Alga, kagyló, kéreg és mészlerakódás eltávolítására hajókról
  • Fedélzetek, rakodóállások és szállítókonténerek tisztítására
  • Guminyomok eltávolítására repülőtéri kifutópályákon
  • Csövek, tankok és egyéb tartályok tisztítására fúrótornyokon
  • Általános tartálytisztításra, illetve hőcserélő csövek tisztítására
  • Szállító teherautók/tankerek, járművek és felszerelés tisztítására
  • Festősátrak, rácsok, gépalkatrészek tisztítására
  • Építőipari gépek és alkatrészeik tisztítására, mint láncok, keverőtengelyek vagy keverőtartályok tisztítására
  • Építőipari felépítmények, mint pl. zsaluzat és állványok, illetve járművek tisztítására
