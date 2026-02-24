Kimagasló teljesítményével és kiváló felszereltségével az UHP kompakt kategóriába tartozó HD 18/50-4 Cage Advanced mobil ultra magasnyomású tisztító valóban sokoldalú a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz az iparban, az építőipari kereskedelemben és a szállítási szektorban. 500 bar üzemi nyomással, 30 l/perc vízszállítással és akár 30 kW-os tisztítás teljesítménnyel még nagy mennyiségű szennyeződés és makacs lerakódások is megbízhatóan eltávolíthatók. Az automata nyomáscsökkentő szelep könnyű és kényelmes kezelést biztosít. A szelep csökkenti a nyomást a tömlőben, így az rugalmas marad a szórópisztoly lezárásakor. Ráadásul, a szórópisztoly meghúzásakor a nyomás lassan növekszik, amely hatékonyan megelőzi a hirtelen lökést a felhasználó felé. Az egyik legkönnyebb ultra magasnyomású tisztítóként saját osztályában, a HD 18/50-4 lenyűgöz még maximális rugalmasságával és mobilitásával. A robusztusés mobil „ketreces” gép négy nagy kerékkel rendelkezik, emelőszemmel a szállításhoz durva terepen, ráadásul targoncával is a helyére mozgatható. Az intuitív forgókapcsoló is nagyon könnyen használhatóvá teszi a gépet.