Ultra-magasnyomású tisztító HD 18/50-4 Cage Advanced
A legerősebb gépünk UHP kompakt osztályunkban: A kompakt HD 18/50-4 Cage Advanced automatikus nyomáscsökkentő szeleppel és maximum rugalmassággal a széleskörű alkalmazásért.
Kimagasló teljesítményével és kiváló felszereltségével az UHP kompakt kategóriába tartozó HD 18/50-4 Cage Advanced mobil ultra magasnyomású tisztító valóban sokoldalú a legkülönbözőbb alkalmazásokhoz az iparban, az építőipari kereskedelemben és a szállítási szektorban. 500 bar üzemi nyomással, 30 l/perc vízszállítással és akár 30 kW-os tisztítás teljesítménnyel még nagy mennyiségű szennyeződés és makacs lerakódások is megbízhatóan eltávolíthatók. Az automata nyomáscsökkentő szelep könnyű és kényelmes kezelést biztosít. A szelep csökkenti a nyomást a tömlőben, így az rugalmas marad a szórópisztoly lezárásakor. Ráadásul, a szórópisztoly meghúzásakor a nyomás lassan növekszik, amely hatékonyan megelőzi a hirtelen lökést a felhasználó felé. Az egyik legkönnyebb ultra magasnyomású tisztítóként saját osztályában, a HD 18/50-4 lenyűgöz még maximális rugalmasságával és mobilitásával. A robusztusés mobil „ketreces” gép négy nagy kerékkel rendelkezik, emelőszemmel a szállításhoz durva terepen, ráadásul targoncával is a helyére mozgatható. Az intuitív forgókapcsoló is nagyon könnyen használhatóvá teszi a gépet.
Jellemzők és előnyök
Nyomáscsökkentő szelep
- A nyomáscsökkentő szelep csökkenti a nyomást a tömlőben, így az rugalmas marad a szórópisztoly lezárásakor.
- Megelőzi a hirtelen lökést a felhasználó felé, mivel a szórópisztoly meghúzásakor a nyomás lassan növekszik.
- Jelentős javulás a kezelésben, pl. könnyebbé teszi az átkapcsolást a munkaterületek között.
Nagy mobilitás
- A nagy kerekek csakúgy, mint az optimális súlypont - mérete ellenére - nagymértékű mobilitást biztosítanak a gépnek.
- A praktikus emelőszem egyszerű szállítást tesz lehetővé, még durva terepen is.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Munkanyomás (bar/MPa)
|max. 500 / max. 50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|1800
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 60
|Üzemanyag
|Elektromos
|Motor teljesítménye (kW)
|30
|Fázisok száma (Ph)
|3
|Tápfeszültség (V)
|380 / 415
|Frekvencia (Hz)
|50
|Pumpa típusa
|Forgattyús tengely
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|307
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|321,3
|Csomagolási súly (kg)
|328,7
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|747 x 1317 x 1093
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: Ipari szórópisztoly
- Rozsdamentes acél szórószár: 700 mm
- Lapos fúvóka
Felszereltség
- Nagynyomású tömlő hossza: 20 m
- Nagynyomású tömlő típusa: Nagy terhelés
- Biztonsági szelep
- Üzemóra-számláló
Videók
Alkalmazási területek
- Festékcseppekre és rozsdára a fém felületekről
- Alga, kagyló, kéreg és mészlerakódás eltávolítására hajókról
- Fedélzetek, rakodóállások és szállítókonténerek tisztítására
- Guminyomok eltávolítására repülőtéri kifutópályákon
- Csövek, tankok és egyéb tartályok tisztítására fúrótornyokon
- Általános tartálytisztításra, illetve hőcserélő csövek tisztítására
- Szállító teherautók/tankerek, járművek és felszerelés tisztítására
- Festősátrak, rácsok, gépalkatrészek tisztítására
- Építőipari gépek és alkatrészeik tisztítására, mint láncok, keverőtengelyek vagy keverőtartályok tisztítására
- Építőipari felépítmények, mint pl. zsaluzat és állványok, illetve járművek tisztítására