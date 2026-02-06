HD Cage ipari készülékek, az új speciális kategória - erősebb mint valaha, Akár 500 bar nyomáson még a legmakacsabb szennyeződések is feloldódnak. A robusztus Cage-dizájn körkörös védelmet nyújt és biztonságos darus rakodást tesz lehetővé. Praktikus és kényelmes: Hála a szórószártartónak és a tömlőakasztónak a tartozékok mindig kéznél vannak. Az üzemóraszámláló mutatja a pumpa üzemidejét. Biztos elhelyezés: A tartozékok és szerszámok egy védett rekeszben tárolhatók. Így mindig mindena helyén van. Könnyen szállítható: A molnárkocsi elv segítségével a gép könnyebben szállítható mint a négykerekű készülékek. - mindenekelőtt járhatatlan utakon és építkezéseken. Megbízható és biztos: a legnagyobb nyomású KÄRCHER főtengely-hajtókaros szivattyú gondoskodik a szükséges nyomásról. Az optimális vízmennyiség-szabályozás a felhasználót és a szivattyút is egyaránt megvédi. További jellemzője a robusztus ipari pisztoly és a vízhiány elleni biztosítás(opció)