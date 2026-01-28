Ultra-magasnyomású tisztító HD 9/50 Pe
Az 500 bar-os nyomással a készülék a legmakacsabb szennyeződéseket is eltávolítja. A robusztus Cage kivitelnek köszönhetően rendkívül stabil: daruval is rakodható, és a fém keret megvédi a készüléket az esetleges sérülésektől. Sok egyéb meggyőző előnnyel is rendelkezik, ami profi bevetésnél nélkülözhetetlen.
HD Cage ipari készülékek, az új speciális kategória - erősebb mint valaha, Akár 500 bar nyomáson még a legmakacsabb szennyeződések is feloldódnak. A robusztus Cage-dizájn körkörös védelmet nyújt és biztonságos darus rakodást tesz lehetővé. Praktikus és kényelmes: Hála a szórószártartónak és a tömlőakasztónak a tartozékok mindig kéznél vannak. Az üzemóraszámláló mutatja a pumpa üzemidejét. Biztos elhelyezés: A tartozékok és szerszámok egy védett rekeszben tárolhatók. Így mindig mindena helyén van. Könnyen szállítható: A molnárkocsi elv segítségével a gép könnyebben szállítható mint a négykerekű készülékek. - mindenekelőtt járhatatlan utakon és építkezéseken. Megbízható és biztos: a legnagyobb nyomású KÄRCHER főtengely-hajtókaros szivattyú gondoskodik a szükséges nyomásról. Az optimális vízmennyiség-szabályozás a felhasználót és a szivattyút is egyaránt megvédi. További jellemzője a robusztus ipari pisztoly és a vízhiány elleni biztosítás(opció) Az ipari kézi szórópisztoly nagy teherbírású és hosszú élettartamú: a Kärcher új ipari kézi szórópisztolyt speciálisan a legkeményebb alkalmazási feltételekhez tervezték. A fodulatszámot készenléti üzemmódban folyamatosan lecsökkenti a rendszer. Ez megvédi a motort és egyidejűleg energiát takarít meg.
Jellemzők és előnyök
Ipari kézi szórópisztoly
- Nagy teherbírás és hosszú élettartam. A új ipari kézi szórópisztolyt a Kärcher speciálisan a legkeményebb felhasználási körülményeknek megfelelően alakította ki.
Fordulatszám-szabályozás
- A fordulatszám a készenléti üzemben automatikusan lecsökken. Ez megvédi a motort és egyszerre energiát is takarít meg.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Munkanyomás (bar/MPa)
|150 - max. 500 / 15 - max. 50
|Átfolyási sebesség (l / h)
|500 - 900
|Bemeneti hőmérséklet (°C)
|max. 60
|Üzemanyag
|Benzin
|Motor gyártója
|Honda
|Motor típusa
|GX 690
|Motor teljesítménye (kW)
|16
|Pumpa típusa
|Maximális teljesítményű Kärcher főtengely-szivattyú
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|122
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|150
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|930 x 800 x 920
A csomag tartalma
- Kézi szórópisztoly: Ipari szórópisztoly
- Rozsdamentes acél szórószár: 700 mm
- Lapos fúvóka
Felszereltség
- Elektromos indítás
- Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
- Nagynyomású tömlő típusa: Nagy terhelés
- Biztonsági szelep
- Üzemóra-számláló
Videók