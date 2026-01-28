Nedves és száraz porszívó NT 30/1 Tact Te L
A szakik kedvence a nedves és száraz porszívók között: a Kärcher NT 30/1 Tact Te hálózati csatlakozóval (automatikus be-/kikapcsoló) és Tact szűrőtisztítással a zavartalan munkavégzéshez.
A napi takarítás az építési területeken és a műhelyekben nagy kihívást jelent, csakúgy a szerelők, mint a berendezések számára. NT 30/1 Tact Te nedves és száraz porszívóink megfelelnek ezeknek a követelményeknek. Ez a kompakt, finom porhoz alkalmas, 30 literes tartállyal, masszív görgőkerekekkel és ütközésvédelemmel rendelkező készülék, a bevált Tact szűrőtisztító rendszerrel biztosítja az apró szemcséjű anyagok megszakítás nélküli felszívását nagy terhelés esetén is. A vízhatlan PES harmonikaszűrő is elősegíti a pormentes munkakörnyezet kialakítását. A mesterek és gépkezelők megbecsülik a készülék könnyű kezelését és a szívó tartozékok egyszerű kiválasztását az újonnan kifejlesztetett forgatható kapcsolónak és a végtelenül változtatható sebességszabályozásnak köszönhetően. A gép újonnan kifejlesztett, modern tartozékokkal rendelkezik, melyek kényelmesen tárolhatók a beépített szívótömlő és tartozék tárolón. A szerszámgépekkel való munkavégzés könnyebb, az automatikus be/ki kapcsolóval rendelkező elektromos kimenetnek köszönhetően.
Jellemzők és előnyök
Tact automatikus szűrőtisztító rendszerAz állandóan magas szívóteljesítmény és szűrőkapacitás érdekében. Automatikus szűrőtisztítás erőteljes levegőfúvással. Időtakarékos kialakítás és hosszabb szűrő élettartam.
Szerszámtok ál légszeleppel és gumi csatlakozóvalLehetővé teszi a pormentes fúrást, fűrészelést vagy csiszolást elektromos szerszámokkal. Gumi rögzítéssel és hamis levegő forgógyűrűvel szállítjuk. Forgó gyűrű a szívóerő beállításához.
Elektromos kimenet automatikus be/ki kapcsolóvalAz elektromos kéziszerszám könnyen csatlakoztatható a porszívóhoz. Könnyű kezelhetőség az automatikus be-/kikapcsolás funkciónak köszönhetően. Energiatakarékos: a porszívó automatikusan kikapcsol.
Kényelmes, oldalsó tárolási lehetőség a résfúvókához és a szerszámtokhoz
- A beépített tárolónak köszönhetően az összes tartozék úgy tárolható, hogy azok ne vesszenek el és mindig kéznél legyenek.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Légáramlás (l / s)
|74
|Vákuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Tartálytérfogat (l)
|30
|Tartály anyaga
|Műanyag
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 1380
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Kábelhossz (m)
|7,5
|Zajszint (dB (A))
|69
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|13,5
|Csomagolási súly (kg)
|18
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|560 x 370 x 580
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 4 m
- Könyök: Műanyag
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 550 mm
- Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Flíz
- Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
- Réstisztító fej
- Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz
- Harmonikaszűrő: PES PTFE bevonattal
Felszereltség
- Átkapcsoló automatika max. telítettségnél
- Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz
- Antisztatikus készítmény
- Szűrőtisztítás: Tact automata szűrőtisztítás
- Stabil ütköző
- Védelmi osztály: I
- Fékezhető kerekek
Videók
Alkalmazási területek
- Nedves és száraz porszívózásra is alkalmas
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.