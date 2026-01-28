Nedves és száraz porszívó NT 30/1 Tact Te L

A szakik kedvence a nedves és száraz porszívók között: a Kärcher NT 30/1 Tact Te hálózati csatlakozóval (automatikus be-/kikapcsoló) és Tact szűrőtisztítással a zavartalan munkavégzéshez.

A napi takarítás az építési területeken és a műhelyekben nagy kihívást jelent, csakúgy a szerelők, mint a berendezések számára. NT 30/1 Tact Te nedves és száraz porszívóink megfelelnek ezeknek a követelményeknek. Ez a kompakt, finom porhoz alkalmas, 30 literes tartállyal, masszív görgőkerekekkel és ütközésvédelemmel rendelkező készülék, a bevált Tact szűrőtisztító rendszerrel biztosítja az apró szemcséjű anyagok megszakítás nélküli felszívását nagy terhelés esetén is. A vízhatlan PES harmonikaszűrő is elősegíti a pormentes munkakörnyezet kialakítását. A mesterek és gépkezelők megbecsülik a készülék könnyű kezelését és a szívó tartozékok egyszerű kiválasztását az újonnan kifejlesztetett forgatható kapcsolónak és a végtelenül változtatható sebességszabályozásnak köszönhetően. A gép újonnan kifejlesztett, modern tartozékokkal rendelkezik, melyek kényelmesen tárolhatók a beépített szívótömlő és tartozék tárolón. A szerszámgépekkel való munkavégzés könnyebb, az automatikus be/ki kapcsolóval rendelkező elektromos kimenetnek köszönhetően.

Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Légáramlás (l / s) 74
Vákuum (mbar/kPa) 273 / 27,3
Tartálytérfogat (l) 30
Tartály anyaga Műanyag
Felvételi teljesítmény (W) max. 1380
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Kábelhossz (m) 7,5
Zajszint (dB (A)) 69
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 13,5
Csomagolási súly (kg) 18
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 560 x 370 x 580

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 4 m
  • Könyök: Műanyag
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 550 mm
  • Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
  • Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Porzsák anyaga: Flíz
  • Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
  • Réstisztító fej
  • Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz
  • Harmonikaszűrő: PES PTFE bevonattal

Felszereltség

  • Átkapcsoló automatika max. telítettségnél
  • Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz
  • Antisztatikus készítmény
  • Szűrőtisztítás: Tact automata szűrőtisztítás
  • Stabil ütköző
  • Védelmi osztály: I
  • Fékezhető kerekek
