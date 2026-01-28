A napi takarítás az építési területeken és a műhelyekben nagy kihívást jelent, csakúgy a szerelők, mint a berendezések számára. NT 30/1 Tact Te nedves és száraz porszívóink megfelelnek ezeknek a követelményeknek. Ez a kompakt, finom porhoz alkalmas, 30 literes tartállyal, masszív görgőkerekekkel és ütközésvédelemmel rendelkező készülék, a bevált Tact szűrőtisztító rendszerrel biztosítja az apró szemcséjű anyagok megszakítás nélküli felszívását nagy terhelés esetén is. A vízhatlan PES harmonikaszűrő is elősegíti a pormentes munkakörnyezet kialakítását. A mesterek és gépkezelők megbecsülik a készülék könnyű kezelését és a szívó tartozékok egyszerű kiválasztását az újonnan kifejlesztetett forgatható kapcsolónak és a végtelenül változtatható sebességszabályozásnak köszönhetően. A gép újonnan kifejlesztett, modern tartozékokkal rendelkezik, melyek kényelmesen tárolhatók a beépített szívótömlő és tartozék tárolón. A szerszámgépekkel való munkavégzés könnyebb, az automatikus be/ki kapcsolóval rendelkező elektromos kimenetnek köszönhetően.