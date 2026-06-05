Nedves és száraz porszívó NT 50/1 Tact Te H ACD

Azbesztporral járó felújításokhoz és sok más felhasználásra engedélyezve: 50/1 Tact Te H nedves-/szárazporszívó 50 literes tartállyal az egészségre veszélyes, H osztályú porok felszívásához.

Egy nagy, 50 literes tartállyal, állítható tolófogantyúval és leeresztőtömlővel az NT 50/1 Tact Te H nedves-/szárazporszívónk az egészségre veszélyes és rákkeltő porok biztonságos eltávolítására terveztetett, különösképp ipari környezetben. A készüléket a H osztály minden porára – beleértve az azbesztport is – kivétel nélkül bevizsgálták és engedélyezték, így hozzájárul a felhasználók és további résztvevő személyek egészségi veszélyektől való biztos védelméhez. Az új, kettős szűréssel azonban nem csupán veszélyes porok gyűjthetők be a biztonsági porzsákba, hanem kevésbé veszélyes porok nagy mennyisége is közvetlenül a tartályba szívható. Itt jön a továbbfejlsztett, kimagasló hatékonyságú Tact rendszer bevetése. Ezenfelül az NT 50/1 Tact Te H indítóautomatikával ellátott készülékaljzattal, valamint komplett, vezetőképes tartozékokkal ellátott antisztatikus rendszerrel van felszerelve.

Jellemzők és előnyök
Nedves és száraz porszívó NT 50/1 Tact Te H ACD: Szűrőrendszer H szűrővel és Tact szűrőtisztító rendszerrel.
Szűrőrendszer H szűrővel és Tact szűrőtisztító rendszerrel.
A kevésbé veszélyes port közvetlenül a tartályba szívja fel. Szűrési hatékonyság: 99,995 százalék A lehető legnagyobb mértékű egészségvédelem, a szívóerő vagy a szűrő tartósságának feláldozása nélkül.
Nedves és száraz porszívó NT 50/1 Tact Te H ACD: Teljesíti a H porosztályra vonatkozó tesztkövetelményeket, kiegészítve a további teszttel az azbesztre, a TRGS 519 szerint
Teljesíti a H porosztályra vonatkozó tesztkövetelményeket, kiegészítve a további teszttel az azbesztre, a TRGS 519 szerint
Németországban kizárólag az ilyen engedéllyel rendelkező porszívók használata engedélyezett az azbesztet tartalmazó por felszívására.
Nedves és száraz porszívó NT 50/1 Tact Te H ACD: ACD minősítés
ACD minősítés
Éghető porok felszívására engedélyezett. Az IEC 60335-2-69:2021 szerint tanúsítva. Fokozott felhasználói biztonság.
Tact érzékelővel vezérelt szűrőtisztító rendszer
  • Garantálja a maximális szívóerőt és szűrőkapacitást.
  • A szűrőtisztítás optimális, igény szerinti gyakorisága.
  • Minimális zajkibocsátás.
Komplett antisztatikus rendszer vezetőképes tartozékokkal
  • Fokozott felhasználói biztonság.
  • Az elektrosztatikus töltés disszipációja.
  • Elektrosztatikus kisülés elleni védelem.
Elektromos kimenet automatikus be/ki kapcsolóval
  • Az elektromos kéziszerszám könnyen csatlakoztatható a porszívóhoz.
  • Könnyű kezelhetőség az automatikus be-/kikapcsolás funkciónak köszönhetően.
  • Energiatakarékos: a porszívó automatikusan kikapcsol.
H porosztályú biztonsági porszívó
  • A szűrés hatékonysága 99,995%.
  • Elektronikus térfogatáram figyelés.
  • Biztosítja a tiszta és biztonságos munkahelyeket.
Biztonsági/HEPA lapos redős szűrő
  • H porosztályra minősítve. Porleválasztási fok: 99,995%.
  • PES szálas anyag kettős PTFE bevonattal: ellenáll a rothadásnak és a nedvességnek.
  • Ideális folyadékok, finom por és durva szennyeződések felszívására.
Szerszámadapter elektromos szerszámokhoz
  • Lehetővé teszi a pormentes fúrást, fűrészelést vagy csiszolást elektromos szerszámokkal.
  • Gumi rögzítéssel és hamis levegő forgógyűrűvel szállítjuk.
  • Forgó gyűrű a szívóerő beállításához.
Nagy 50 literes tartály
  • Praktikus, állítható tolókarral a könnyű szállítás érdekében.
  • Integrált leeresztő tömlő a nagy mennyiségű folyadék könnyű eltávolításához.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Légáramlás (l / s) 74
Vákuum (mbar/kPa) 273 / 27,3
Tartálytérfogat (l) 50
Felvételi teljesítmény (W) max. 1380
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Kábelhossz (m) 7,5
Kábel anyaga Gumi
Zajszint (dB (A)) 69
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 19,6
Csomagolási súly (kg) 25,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 640 x 370 x 1045

A csomag tartalma

  • Biztonsági szűrőzsák: 1 Darab(ok)
  • Szívótömlő hossza: 4 m
  • Szívótömlő típusa: elektromosan vezető
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 550 mm
  • Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
  • Könyök: elektromosan vezető
  • Porzsák anyaga: Flíz
  • Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
  • Réstisztító fej
  • Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz
  • Leeresztőtömlő
  • Harmonikaszűrő: PTFE HEPA
  • Tolófogantyú
  • PE-műanyag tasak a pormentes ürítéshez: 1 Darab(ok)

Felszereltség

  • Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz
  • Antisztatikus rendszer
  • Stabil ütköző
  • Védelmi osztály: I
  • Fékezhető kerekek
  • Szűrőtisztítás: Szenzorvezérelt, igényorientált Tact szűrőtisztítás
  • Porosztály: H
  • Tartály anyaga: Műanyag
Nedves és száraz porszívó NT 50/1 Tact Te H ACD
Nedves és száraz porszívó NT 50/1 Tact Te H ACD

Videók

Alkalmazási területek
  • H porosztályú biztonsági porszívó az egészségre ártalmas és rákkeltő porok eltávolításához.
  • Finom por és durva szennyeződések felszívásához
  • Engedélyezés azbesztmentesítéshez a német TRGS 519 munkavédelmi előírás szerint
  • Alkalmas éghető porok porszívózására az IEC 60335-2-69:2021 ACD szabvány szerint (Készülék éghető por felszívására)
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