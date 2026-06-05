Nedves és száraz porszívó NT 50/1 Tact Te H ACD
Azbesztporral járó felújításokhoz és sok más felhasználásra engedélyezve: 50/1 Tact Te H nedves-/szárazporszívó 50 literes tartállyal az egészségre veszélyes, H osztályú porok felszívásához.
Egy nagy, 50 literes tartállyal, állítható tolófogantyúval és leeresztőtömlővel az NT 50/1 Tact Te H nedves-/szárazporszívónk az egészségre veszélyes és rákkeltő porok biztonságos eltávolítására terveztetett, különösképp ipari környezetben. A készüléket a H osztály minden porára – beleértve az azbesztport is – kivétel nélkül bevizsgálták és engedélyezték, így hozzájárul a felhasználók és további résztvevő személyek egészségi veszélyektől való biztos védelméhez. Az új, kettős szűréssel azonban nem csupán veszélyes porok gyűjthetők be a biztonsági porzsákba, hanem kevésbé veszélyes porok nagy mennyisége is közvetlenül a tartályba szívható. Itt jön a továbbfejlsztett, kimagasló hatékonyságú Tact rendszer bevetése. Ezenfelül az NT 50/1 Tact Te H indítóautomatikával ellátott készülékaljzattal, valamint komplett, vezetőképes tartozékokkal ellátott antisztatikus rendszerrel van felszerelve.
Jellemzők és előnyök
Szűrőrendszer H szűrővel és Tact szűrőtisztító rendszerrel.A kevésbé veszélyes port közvetlenül a tartályba szívja fel. Szűrési hatékonyság: 99,995 százalék A lehető legnagyobb mértékű egészségvédelem, a szívóerő vagy a szűrő tartósságának feláldozása nélkül.
Teljesíti a H porosztályra vonatkozó tesztkövetelményeket, kiegészítve a további teszttel az azbesztre, a TRGS 519 szerintNémetországban kizárólag az ilyen engedéllyel rendelkező porszívók használata engedélyezett az azbesztet tartalmazó por felszívására.
ACD minősítésÉghető porok felszívására engedélyezett. Az IEC 60335-2-69:2021 szerint tanúsítva. Fokozott felhasználói biztonság.
Tact érzékelővel vezérelt szűrőtisztító rendszer
- Garantálja a maximális szívóerőt és szűrőkapacitást.
- A szűrőtisztítás optimális, igény szerinti gyakorisága.
- Minimális zajkibocsátás.
Komplett antisztatikus rendszer vezetőképes tartozékokkal
- Fokozott felhasználói biztonság.
- Az elektrosztatikus töltés disszipációja.
- Elektrosztatikus kisülés elleni védelem.
Elektromos kimenet automatikus be/ki kapcsolóval
- Az elektromos kéziszerszám könnyen csatlakoztatható a porszívóhoz.
- Könnyű kezelhetőség az automatikus be-/kikapcsolás funkciónak köszönhetően.
- Energiatakarékos: a porszívó automatikusan kikapcsol.
H porosztályú biztonsági porszívó
- A szűrés hatékonysága 99,995%.
- Elektronikus térfogatáram figyelés.
- Biztosítja a tiszta és biztonságos munkahelyeket.
Biztonsági/HEPA lapos redős szűrő
- H porosztályra minősítve. Porleválasztási fok: 99,995%.
- PES szálas anyag kettős PTFE bevonattal: ellenáll a rothadásnak és a nedvességnek.
- Ideális folyadékok, finom por és durva szennyeződések felszívására.
Szerszámadapter elektromos szerszámokhoz
- Lehetővé teszi a pormentes fúrást, fűrészelést vagy csiszolást elektromos szerszámokkal.
- Gumi rögzítéssel és hamis levegő forgógyűrűvel szállítjuk.
- Forgó gyűrű a szívóerő beállításához.
Nagy 50 literes tartály
- Praktikus, állítható tolókarral a könnyű szállítás érdekében.
- Integrált leeresztő tömlő a nagy mennyiségű folyadék könnyű eltávolításához.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Légáramlás (l / s)
|74
|Vákuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Tartálytérfogat (l)
|50
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 1380
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Kábelhossz (m)
|7,5
|Kábel anyaga
|Gumi
|Zajszint (dB (A))
|69
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|19,6
|Csomagolási súly (kg)
|25,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|640 x 370 x 1045
A csomag tartalma
- Biztonsági szűrőzsák: 1 Darab(ok)
- Szívótömlő hossza: 4 m
- Szívótömlő típusa: elektromosan vezető
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 550 mm
- Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
- Könyök: elektromosan vezető
- Porzsák anyaga: Flíz
- Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
- Réstisztító fej
- Csatlakozó adapter elektromos szerszámokhoz
- Leeresztőtömlő
- Harmonikaszűrő: PTFE HEPA
- Tolófogantyú
- PE-műanyag tasak a pormentes ürítéshez: 1 Darab(ok)
Felszereltség
- Be-kikapcsoló automatika elektromos szerszámokhoz
- Antisztatikus rendszer
- Stabil ütköző
- Védelmi osztály: I
- Fékezhető kerekek
- Szűrőtisztítás: Szenzorvezérelt, igényorientált Tact szűrőtisztítás
- Porosztály: H
- Tartály anyaga: Műanyag
Videók
Alkalmazási területek
- H porosztályú biztonsági porszívó az egészségre ártalmas és rákkeltő porok eltávolításához.
- Finom por és durva szennyeződések felszívásához
- Engedélyezés azbesztmentesítéshez a német TRGS 519 munkavédelmi előírás szerint
- Alkalmas éghető porok porszívózására az IEC 60335-2-69:2021 ACD szabvány szerint (Készülék éghető por felszívására)
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