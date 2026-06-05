Egy nagy, 50 literes tartállyal, állítható tolófogantyúval és leeresztőtömlővel az NT 50/1 Tact Te H nedves-/szárazporszívónk az egészségre veszélyes és rákkeltő porok biztonságos eltávolítására terveztetett, különösképp ipari környezetben. A készüléket a H osztály minden porára – beleértve az azbesztport is – kivétel nélkül bevizsgálták és engedélyezték, így hozzájárul a felhasználók és további résztvevő személyek egészségi veszélyektől való biztos védelméhez. Az új, kettős szűréssel azonban nem csupán veszélyes porok gyűjthetők be a biztonsági porzsákba, hanem kevésbé veszélyes porok nagy mennyisége is közvetlenül a tartályba szívható. Itt jön a továbbfejlsztett, kimagasló hatékonyságú Tact rendszer bevetése. Ezenfelül az NT 50/1 Tact Te H indítóautomatikával ellátott készülékaljzattal, valamint komplett, vezetőképes tartozékokkal ellátott antisztatikus rendszerrel van felszerelve.