Nedves és száraz porszívó NT 65/2 Tact²
Nagy mobilitás és teljesítmény, antisztatikus kialakítás, robusztus felépítés és sokféle praktikus megoldás, amivel a Kärcher Tact² porszívók rendelkeznek. Az NT 65/2 Tact² készülék mindent biztosít ahhoz, hogy a nagy mennyiségű finom port éppolyan önállóan tudja eltávolítani, mint a durva szennyeződést.
A Kärcher Tact² új csúcskategóriás professzionális száraz-nedves porszívója. Az egyedülálló Tact² rendszer a majdnem végtelen porszívásért mindig állandó szívóerővel rendelkezik.Ehhez tartozik a teljes antisztatikus csomag és a 4 méteres szívótömlő. Ez az ideális kombináció a padlócsiszoláshoz, melynél eddig nagyobb és nehezebb porszívókat kellett használni. Állandóan magas szívóteljesítmény a 2 motor által és hosszú, folyamatos munkavégzés a tisztább szűrőnek köszönhetően, hála a szűrőlerázásnak, így a szűrőtisztításra nem is kell gondolnunk. Az újszerű harmonikaszűr a tiszta oldalról kivehető és két részre van osztva, melyeket felváltva célzott léglöketekkel tisztít meg a berendezés. A finom porok a szűrőt nem tudják eltömíteni. A légáram hosszú ideig magas marad. Ez a porszívó-család optimális megoldást nyújt olyan helyeken, ahol állandó nagy teljesítmény szükséges, mint pl: építőipar, élelmiszer szektor, autóipar és általában az iparban történő használatra.tő és két részre van osztva, melyeket felváltva célzott léglöketekkel tisztít meg a berendezés. A finom porok a szűrőt nem tudják eltömíteni. A légáram hosszú ideig magas marad. Ez a porszívó-család optimális megoldást nyújtolyan helyeken, ahol állandó nagy teljesítmény szükséges, mint pl: építőipar, élelmiszer szektor, autóipar és általában az iparban történő használatra.
Jellemzők és előnyök
Egyszerűen szállítható
Intelligens tartozéktárolás
Tact² – automata szűrőlerázó rendszer
Biztonságos és kéznél van
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Légáramlás (l / s)
|2 x 74
|Vákuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Tartálytérfogat (l)
|65
|Tartály anyaga
|Műanyag
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 2760
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 40
|Kábelhossz (m)
|10
|Zajszint (dB (A))
|73
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|24,5
|Csomagolási súly (kg)
|31,3
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|575 x 490 x 880
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 4 m
- Szívótömlő típusa: elektromosan vezető
- Könyök: elektromosan vezető
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 550 mm
- Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
- Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
- Réstisztító fej
- Leeresztőtömlő (olajálló)
- Harmonikaszűrő: Cellulóz rost anyag
- Tolófogantyú
Felszereltség
- Átkapcsoló automatika max. telítettségnél
- Antisztatikus rendszer
- Szűrőtisztítás: Tact² – automata szűrőlerázó rendszer
- Stabil ütköző
- Védelmi osztály: I
- Fékezhető kerekek
Videók
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.