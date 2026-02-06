A Kärcher Tact² új csúcskategóriás professzionális száraz-nedves porszívója. Az egyedülálló Tact² rendszer a majdnem végtelen porszívásért mindig állandó szívóerővel rendelkezik.Ehhez tartozik a teljes antisztatikus csomag és a 4 méteres szívótömlő. Ez az ideális kombináció a padlócsiszoláshoz, melynél eddig nagyobb és nehezebb porszívókat kellett használni. Állandóan magas szívóteljesítmény a 2 motor által és hosszú, folyamatos munkavégzés a tisztább szűrőnek köszönhetően, hála a szűrőlerázásnak, így a szűrőtisztításra nem is kell gondolnunk. Az újszerű harmonikaszűr a tiszta oldalról kivehető és két részre van osztva, melyeket felváltva célzott léglöketekkel tisztít meg a berendezés. A finom porok a szűrőt nem tudják eltömíteni. A légáram hosszú ideig magas marad. Ez a porszívó-család optimális megoldást nyújt olyan helyeken, ahol állandó nagy teljesítmény szükséges, mint pl: építőipar, élelmiszer szektor, autóipar és általában az iparban történő használatra.tő és két részre van osztva, melyeket felváltva célzott léglöketekkel tisztít meg a berendezés. A finom porok a szűrőt nem tudják eltömíteni. A légáram hosszú ideig magas marad. Ez a porszívó-család optimális megoldást nyújtolyan helyeken, ahol állandó nagy teljesítmény szükséges, mint pl: építőipar, élelmiszer szektor, autóipar és általában az iparban történő használatra.