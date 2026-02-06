Nedves és száraz porszívó NT 65/2 Tact²

Nagy mobilitás és teljesítmény, antisztatikus kialakítás, robusztus felépítés és sokféle praktikus megoldás, amivel a Kärcher Tact² porszívók rendelkeznek. Az NT 65/2 Tact² készülék mindent biztosít ahhoz, hogy a nagy mennyiségű finom port éppolyan önállóan tudja eltávolítani, mint a durva szennyeződést.

A Kärcher Tact² új csúcskategóriás professzionális száraz-nedves porszívója. Az egyedülálló Tact² rendszer a majdnem végtelen porszívásért mindig állandó szívóerővel rendelkezik.Ehhez tartozik a teljes antisztatikus csomag és a 4 méteres szívótömlő. Ez az ideális kombináció a padlócsiszoláshoz, melynél eddig nagyobb és nehezebb porszívókat kellett használni. Állandóan magas szívóteljesítmény a 2 motor által és hosszú, folyamatos munkavégzés a tisztább szűrőnek köszönhetően, hála a szűrőlerázásnak, így a szűrőtisztításra nem is kell gondolnunk. Az újszerű harmonikaszűr a tiszta oldalról kivehető és két részre van osztva, melyeket felváltva célzott léglöketekkel tisztít meg a berendezés. A finom porok a szűrőt nem tudják eltömíteni. A légáram hosszú ideig magas marad. Ez a porszívó-család optimális megoldást nyújt olyan helyeken, ahol állandó nagy teljesítmény szükséges, mint pl: építőipar, élelmiszer szektor, autóipar és általában az iparban történő használatra.tő és két részre van osztva, melyeket felváltva célzott léglöketekkel tisztít meg a berendezés. A finom porok a szűrőt nem tudják eltömíteni. A légáram hosszú ideig magas marad. Ez a porszívó-család optimális megoldást nyújtolyan helyeken, ahol állandó nagy teljesítmény szükséges, mint pl: építőipar, élelmiszer szektor, autóipar és általában az iparban történő használatra.

Jellemzők és előnyök
Nedves és száraz porszívó NT 65/2 Tact²: Egyszerűen szállítható
Egyszerűen szállítható
Nedves és száraz porszívó NT 65/2 Tact²: Intelligens tartozéktárolás
Intelligens tartozéktárolás
Nedves és száraz porszívó NT 65/2 Tact²: Tact² – automata szűrőlerázó rendszer
Tact² – automata szűrőlerázó rendszer
Biztonságos és kéznél van
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Légáramlás (l / s) 2 x 74
Vákuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Tartálytérfogat (l) 65
Tartály anyaga Műanyag
Felvételi teljesítmény (W) max. 2760
Standard névleges átmérő ( ) ID 40
Kábelhossz (m) 10
Zajszint (dB (A)) 73
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 24,5
Csomagolási súly (kg) 31,3
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 575 x 490 x 880

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 4 m
  • Szívótömlő típusa: elektromosan vezető
  • Könyök: elektromosan vezető
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 550 mm
  • Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
  • Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
  • Réstisztító fej
  • Leeresztőtömlő (olajálló)
  • Harmonikaszűrő: Cellulóz rost anyag
  • Tolófogantyú

Felszereltség

  • Átkapcsoló automatika max. telítettségnél
  • Antisztatikus rendszer
  • Szűrőtisztítás: Tact² – automata szűrőlerázó rendszer
  • Stabil ütköző
  • Védelmi osztály: I
  • Fékezhető kerekek
Nedves és száraz porszívó NT 65/2 Tact²

Videók

Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.