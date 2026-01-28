Nedves és száraz porszívó NT 75/2 Tact² Me

Nagyfokú mozgathatóság, a nagy teljesítmény, kitartás, teherbírás és sok praktikus jellemző teszi a Tact² rendszerrel felszerelt Kärcher porszívókat keresett specialistákká és mindentudó készülékekké.

A Kärcher új csúcskategóriájú 2 motoros száraz-nedves porszívója. Erőteljes elszívás mindig nagy szívóteljesítménnyel a szűrő rendkívül hosszú élettartama mellett. Az új NT 75/2 Tact² Me olyan mértékben teszi lehetővé a folyamatos munkavégzést, mint még előtte soha: több mint 1000 kg A kategóriájú finom por szívható fel a készülékkel szűrőcsere nélkül. Finom poron kívül még durva szennyeződés és folyadék is felszívható a készülékkel. A rozsdamentes gyűjtőtartállyal együtt az igényes használat alapját jelenti. Ez a porszívó-család optimális megoldást nyújt olyan helyeken, ahol állandó nagy teljesítmény szükséges, mint pl: építőipar, élelmiszer szektor, autóipar és általában az iparban történő használatra.esítmény szükséges, mint pl: építőipar, élelmiszer szektor, autóipar és általában az iparban történő használatra.

Jellemzők és előnyök
Nedves és száraz porszívó NT 75/2 Tact² Me: Egyszerűen szállítható
Nedves és száraz porszívó NT 75/2 Tact² Me: Intelligens tartozéktárolás
Nedves és száraz porszívó NT 75/2 Tact² Me: Tact² – automata szűrőlerázó rendszer
Biztonságos és kéznél van
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Légáramlás (l / s) 2 x 74
Vákuum (mbar/kPa) 254 / 25,4
Tartálytérfogat (l) 75
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
Felvételi teljesítmény (W) max. 2760
Standard névleges átmérő ( ) ID 40
Kábelhossz (m) 10
Zajszint (dB (A)) 73
Szín ezüst
Súly kiegészítők nélkül (kg) 27,8
Csomagolási súly (kg) 35
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 630 x 545 x 920

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 4 m
  • Szívótömlő típusa: elektromosan vezető
  • Könyök: elektromosan vezető
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 550 mm
  • Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
  • Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Porzsák anyaga: Papír
  • Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
  • Réstisztító fej
  • Leeresztőtömlő (olajálló)
  • Harmonikaszűrő: Cellulóz rost anyag
  • Tolófogantyú

Felszereltség

  • Átkapcsoló automatika max. telítettségnél
  • Antisztatikus rendszer
  • Szűrőtisztítás: Tact² – automata szűrőlerázó rendszer
  • Stabil ütköző
  • Védelmi osztály: I
  • Fékezhető kerekek
Nedves és száraz porszívó NT 75/2 Tact² Me
