Nedves és száraz porszívó NT 75/2 Tact² Me
Nagyfokú mozgathatóság, a nagy teljesítmény, kitartás, teherbírás és sok praktikus jellemző teszi a Tact² rendszerrel felszerelt Kärcher porszívókat keresett specialistákká és mindentudó készülékekké.
A Kärcher új csúcskategóriájú 2 motoros száraz-nedves porszívója. Erőteljes elszívás mindig nagy szívóteljesítménnyel a szűrő rendkívül hosszú élettartama mellett. Az új NT 75/2 Tact² Me olyan mértékben teszi lehetővé a folyamatos munkavégzést, mint még előtte soha: több mint 1000 kg A kategóriájú finom por szívható fel a készülékkel szűrőcsere nélkül. Finom poron kívül még durva szennyeződés és folyadék is felszívható a készülékkel. A rozsdamentes gyűjtőtartállyal együtt az igényes használat alapját jelenti. Ez a porszívó-család optimális megoldást nyújt olyan helyeken, ahol állandó nagy teljesítmény szükséges, mint pl: építőipar, élelmiszer szektor, autóipar és általában az iparban történő használatra.esítmény szükséges, mint pl: építőipar, élelmiszer szektor, autóipar és általában az iparban történő használatra.
Jellemzők és előnyök
Egyszerűen szállítható
Intelligens tartozéktárolás
Tact² – automata szűrőlerázó rendszer
Biztonságos és kéznél van
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Légáramlás (l / s)
|2 x 74
|Vákuum (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Tartálytérfogat (l)
|75
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 2760
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 40
|Kábelhossz (m)
|10
|Zajszint (dB (A))
|73
|Szín
|ezüst
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|27,8
|Csomagolási súly (kg)
|35
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|630 x 545 x 920
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 4 m
- Szívótömlő típusa: elektromosan vezető
- Könyök: elektromosan vezető
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 550 mm
- Szívócsövek anyaga: Rozsdamentes acél
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Papír
- Nedves/száraz padlófej szélessége: 360 mm
- Réstisztító fej
- Leeresztőtömlő (olajálló)
- Harmonikaszűrő: Cellulóz rost anyag
- Tolófogantyú
Felszereltség
- Átkapcsoló automatika max. telítettségnél
- Antisztatikus rendszer
- Szűrőtisztítás: Tact² – automata szűrőlerázó rendszer
- Stabil ütköző
- Védelmi osztály: I
- Fékezhető kerekek
Videók