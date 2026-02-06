A Kärcher új csúcskategóriájú 2 motoros száraz-nedves porszívója. Erőteljes elszívás mindig nagy szívóteljesítménnyel a szűrő rendkívül hosszú élettartama mellett. Az új NT 75/2 Tact² Me olyan mértékben teszi lehetővé a folyamatos munkavégzést, mint még előtte soha: több mint 1000 kg A kategóriájú finom por szívható fel a készülékkel szűrőcsere nélkül. Finom poron kívül még durva szennyeződés és folyadék is felszívható a készülékkel. A rozsdamentes gyűjtőtartállyal együtt az igényes használat alapját jelenti. Ez a porszívó-család optimális megoldást nyújt olyan helyeken, ahol állandó nagy teljesítmény szükséges, mint pl: építőipar, élelmiszer szektor, autóipar és általában az iparban történő használatra. További jellemzője a PES nedvességálló szűrő, billenthető alváz tartályzárral, melynek az a célja, hogy a tartály és az alváz mindig össze legyenek kötve. A tartály kényelmesen vihető ésa tartály könnyen kiüríthető.esítmény szükséges, mint pl: építőipar, élelmiszer szektor, autóipar és általában az iparban történő használatra. További jellemzője a PES nedvességálló szűrő, billenthető alváz tartályzárral, melynek az a célja, hogy a tartály és az alváz mindig össze legyenek kötve. A tartály kényelmesen vihető és a tartály könnyen kiüríthető.