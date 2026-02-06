Súroló-szívógép B 80 W Bp DOSE (henger)

Gyalogkíséretű súrolószívó gép (80 l) meghajtással. Ideális 1500 - 3000 m² felületek tisztításához. Ellentétesen forgó hengerkefével seprőfunkcióval és 65 cm munkaszélességgel.

B 80 W Bp gyalogkíséretű súrolószívó gép különféle akkumulátortípusokhoz (24 V, 170-240 Ah). Hengerkefe-rendszerrel (előseprő funkcióval durva szennyeződésekhez) teljesen automata szívógerenda emelés, és leeresztés, 65 cm munkaszélesség, nagy és színes LCD kijelző, meghajtás és KIK intelligens kulcs rendszer, mellyel elkerülhető a hibás kezelés. Ezen kívül: eco!efficiency üzemmód az akkumulátor hosszabb élettartamáért. Tartályöblítő rendszer a koszosvíz-tartály automatikus és fröccsenésmentes tisztításához. Auto-Fill funkció a víztartály kényelmes feltöltéséhez, valamint DOSE tisztítószer-adagolás a tisztítószer közvetlen adagolása a vegyszertartályból. Tipp: Ez egy konfigurációs változat. A gép különböző felszereltséggel rendelhető, mint pl. különféle akkumulátorral, kábeles változattal, meghajtás nélkül, vagy 55 cm munkaszélességgel.

Jellemzők és előnyök
Súroló-szívógép B 80 W Bp DOSE (henger): 4 akkumulátortípus választható
4 akkumulátortípus választható
Karbantartás nélküli 170 Ah, 180 Ah, 240 (C5), valamint alacsony karbantartási igényű 180 Ah (C5). Az akkumulátortöltő kompatibilis a különböző típusú akkumulátorokkal. Az akkumulátor hosszabb élettartamáért
Súroló-szívógép B 80 W Bp DOSE (henger): Automatikus feltöltés
Automatikus feltöltés
Időtakarékos frissvíztartály-betöltés Az automatikus feltöltés leáll, amint a tartály megtelik.
Súroló-szívógép B 80 W Bp DOSE (henger): A kefefej és a szívógerenda automatikus emelése és leeresztése.
A kefefej és a szívógerenda automatikus emelése és leeresztése.
Automatikus leengedés a kiválasztott tisztítási programtól függően. Praktikus: hátramenetben a szívógerenda automatikusan felemelkedik
Ívelt gumibetétet tartalmaz.
  • Elérhető akár 65, vagy 75 centiméter munkaszélességgel is.
  • A durva részecskéknek szánt beépített fiók megvédi a gumibetétet az elzáródásoktól.
  • Vízmegtakarítás az ellentétesen forgó hengerkeféknek köszönhetően
Könnyű működtetés
  • Egyszerű kezelhetőség.
  • Az alapfunkciókat EASY kapcsolóval egyszerűen vezérelhetők.
eco!efficiency mód
  • Jelentősen alacsonyabb energiafelhasználás és jelentősen hosszabb akkumulátor futási idő
  • Csökkenti a működési zajt a zajérzékeny területeken történő használat során.
Egyszerű kezelés
  • Könnyű kezelhetőség a logikusan felépített, színkódolással ellátott kezelőelemeknek köszönhetően.
  • Egyszerű kezelhetőség és rövid betanulási idő
Beállítható kefenyomás
  • A felületi nyomás elektromosan beállítható
  • A felületi nyomás tökéletesen illeszkedik a kívánt tisztítási feladathoz
  • A felületi nyomás automatikusan visszaáll
Vonóhajtás
  • Fokozatmentes előre- és hátramenet
  • A maximális sebesség előre beállítható.
Egyenes vagy hajlított akkumulátorrekesz.
  • Optimális felszívás minden felületről
  • A szívóajkak természetes gumiból vagy olajálló poliuretánból készülhetnek.
  • Opcionálisan barázdált / zárt szívóajkak az érzékeny / durva padlófelületekhez.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 750
Szívás munkaszélessége (mm) 940
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 80 / 80
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 3000
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 2250
Akkumulátor típusa karbantartást nem igénylő
Akkumulátor (V/Ah) 24 / 240
Akkumulátor üzemideje (h) max. 4
Akkumulátortöltési idő (h) kb. 9
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kefefordulatszám (fordulat) 600 - 1400
Kefenyomás (kg) 54
Vízfogyasztás (l/min) 10
Zajszint (dB (A)) 69
Tápfeszültség (V) 100 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Felvételi teljesítmény (W) max. 2200
Megengedett össztömeg (kg) 404
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1550 x 809 x 1154

A csomag tartalma

  • Hengerkefe: 2 Darab(ok)
  • Akkumulátortöltő

Felszereltség

  • FACT
  • Seprőfunkció
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • 2 tartályos rendszer
Alkalmazási területek
  • Kiválóan alkalmas medencék, bevásárlóközpontok és repülőterek tisztítási feladatainak ellátására.
  • Ideális az ipari, illetve a közlekedési szektorban és a repülőtereken
Configurable components

Egyenes szívógerenda beállítható támasztógörgőkkel. 940 mm hosszú. A többletsúly gondoskodik az egyenletes felületi nyomásról. A bordázott szívóajkak magas minőségű, olajálló és átlátszó poliuretánból készülnek hosszú élettartamúak és minden padlófelületre alkalmasak. A szívóajkak egyszerűen cserélhetők és 4szer felhasználhatók.

A "Mop" gyűjtőkészlet tartalma: Mopklip, Mop- és flakontartó – ideális megoldás a felmosó mopok tárolásához közvetlenül a készüléken.

Olajálló szívóakakkal 4-szer felhasználható & Súy az optimális csúszásért & az egyszerűen beállítható mentesítőgörgőkért

Tartozékok
Tisztítószerek