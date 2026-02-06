B 80 W Bp gyalogkíséretű súrolószívó gép különféle akkumulátortípusokhoz (24 V, 170-240 Ah). Hengerkefe-rendszerrel (előseprő funkcióval durva szennyeződésekhez) teljesen automata szívógerenda emelés, és leeresztés, 65 cm munkaszélesség, nagy és színes LCD kijelző, meghajtás és KIK intelligens kulcs rendszer, mellyel elkerülhető a hibás kezelés. Ezen kívül: eco!efficiency üzemmód az akkumulátor hosszabb élettartamáért. Tartályöblítő rendszer a koszosvíz-tartály automatikus és fröccsenésmentes tisztításához. Auto-Fill funkció a víztartály kényelmes feltöltéséhez, valamint DOSE tisztítószer-adagolás a tisztítószer közvetlen adagolása a vegyszertartályból. Tipp: Ez egy konfigurációs változat. A gép különböző felszereltséggel rendelhető, mint pl. különféle akkumulátorral, kábeles változattal, meghajtás nélkül, vagy 55 cm munkaszélességgel.