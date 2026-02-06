Súroló-szívógép B 80 W Bp DOSE (henger)
Gyalogkíséretű súrolószívó gép (80 l) meghajtással. Ideális 1500 - 3000 m² felületek tisztításához. Ellentétesen forgó hengerkefével seprőfunkcióval és 65 cm munkaszélességgel.
B 80 W Bp gyalogkíséretű súrolószívó gép különféle akkumulátortípusokhoz (24 V, 170-240 Ah). Hengerkefe-rendszerrel (előseprő funkcióval durva szennyeződésekhez) teljesen automata szívógerenda emelés, és leeresztés, 65 cm munkaszélesség, nagy és színes LCD kijelző, meghajtás és KIK intelligens kulcs rendszer, mellyel elkerülhető a hibás kezelés. Ezen kívül: eco!efficiency üzemmód az akkumulátor hosszabb élettartamáért. Tartályöblítő rendszer a koszosvíz-tartály automatikus és fröccsenésmentes tisztításához. Auto-Fill funkció a víztartály kényelmes feltöltéséhez, valamint DOSE tisztítószer-adagolás a tisztítószer közvetlen adagolása a vegyszertartályból. Tipp: Ez egy konfigurációs változat. A gép különböző felszereltséggel rendelhető, mint pl. különféle akkumulátorral, kábeles változattal, meghajtás nélkül, vagy 55 cm munkaszélességgel.
Jellemzők és előnyök
4 akkumulátortípus választhatóKarbantartás nélküli 170 Ah, 180 Ah, 240 (C5), valamint alacsony karbantartási igényű 180 Ah (C5). Az akkumulátortöltő kompatibilis a különböző típusú akkumulátorokkal. Az akkumulátor hosszabb élettartamáért
Automatikus feltöltésIdőtakarékos frissvíztartály-betöltés Az automatikus feltöltés leáll, amint a tartály megtelik.
A kefefej és a szívógerenda automatikus emelése és leeresztése.Automatikus leengedés a kiválasztott tisztítási programtól függően. Praktikus: hátramenetben a szívógerenda automatikusan felemelkedik
Ívelt gumibetétet tartalmaz.
- Elérhető akár 65, vagy 75 centiméter munkaszélességgel is.
- A durva részecskéknek szánt beépített fiók megvédi a gumibetétet az elzáródásoktól.
- Vízmegtakarítás az ellentétesen forgó hengerkeféknek köszönhetően
Könnyű működtetés
- Egyszerű kezelhetőség.
- Az alapfunkciókat EASY kapcsolóval egyszerűen vezérelhetők.
eco!efficiency mód
- Jelentősen alacsonyabb energiafelhasználás és jelentősen hosszabb akkumulátor futási idő
- Csökkenti a működési zajt a zajérzékeny területeken történő használat során.
Egyszerű kezelés
- Könnyű kezelhetőség a logikusan felépített, színkódolással ellátott kezelőelemeknek köszönhetően.
- Egyszerű kezelhetőség és rövid betanulási idő
Beállítható kefenyomás
- A felületi nyomás elektromosan beállítható
- A felületi nyomás tökéletesen illeszkedik a kívánt tisztítási feladathoz
- A felületi nyomás automatikusan visszaáll
Vonóhajtás
- Fokozatmentes előre- és hátramenet
- A maximális sebesség előre beállítható.
Egyenes vagy hajlított akkumulátorrekesz.
- Optimális felszívás minden felületről
- A szívóajkak természetes gumiból vagy olajálló poliuretánból készülhetnek.
- Opcionálisan barázdált / zárt szívóajkak az érzékeny / durva padlófelületekhez.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|750
|Szívás munkaszélessége (mm)
|940
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|80 / 80
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|3000
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|2250
|Akkumulátor típusa
|karbantartást nem igénylő
|Akkumulátor (V/Ah)
|24 / 240
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 4
|Akkumulátortöltési idő (h)
|kb. 9
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kefefordulatszám (fordulat)
|600 - 1400
|Kefenyomás (kg)
|54
|Vízfogyasztás (l/min)
|10
|Zajszint (dB (A))
|69
|Tápfeszültség (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 2200
|Megengedett össztömeg (kg)
|404
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1550 x 809 x 1154
A csomag tartalma
- Hengerkefe: 2 Darab(ok)
- Akkumulátortöltő
Felszereltség
- FACT
- Seprőfunkció
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- 2 tartályos rendszer
Alkalmazási területek
- Kiválóan alkalmas medencék, bevásárlóközpontok és repülőterek tisztítási feladatainak ellátására.
- Ideális az ipari, illetve a közlekedési szektorban és a repülőtereken