Akkumulátoros és gazdaságos készülék. A tárcsatechnikával felszerelt súroló-szívógép akár 1700 m² felületet is képes óránként megtisztítani. Felületek alap- és fenntartó tisztításához 900 m² felületig.

Az akkumulátoros (230 V/50 Hz) BD 43/25 C Bp típusú tárcsatechnikával felszerelt súroló-szívógép műszakilag kiváló minőségben van felszerelve. A 43 centiméteres munkaszélességnek, a 25 literes tartálynak és a sárga gombokkal rendelkező EASY-Operation rendszernek köszönhetően játszi könnyedséggel kezelhető. Ezen kívül nagyon halkan és egészen könnyedén tisztíthat ezzel a készülékkel. A fordulékony BD 43/25 C Bp készülék ideális kisebb és nagyon túlzsúfolt felületekre, akár 900 m²-ig. Kompakt méretei ezen kívül lehetővé teszik a tisztítandó felületre való lehető legjobb rálátást. Választása szerint rendelkezésre áll hajlított vagy egyenes szívógerenda, melyet külön kell megrendelni.

Jellemzők és előnyök
Robusztus kezelőelemek
Mindennapi használatra fejlesztettük ki. Robusztus, hosszú élettartamú és megbízható készülék.
Egyszerű kezelés az EASY Operation kezelőpanelnek köszönhetően
Önmagyarázó szimbólumok és áttekinthető kezelőmező. Mágnesszelep az automatikus vízleállításhoz a holtember-kapcsoló elengedése után. A gép egyszerű kezelése alig néhány, sárgával jelzett kezelőelemmel.
Kis, kompakt készülék
Nagyon mozgékony és egyszerűen manőverezhető. Jó rálátás a tisztítandó felületre.
Nagy akkumulátorrekesz minden szokásos akkumulátortípushoz.
  • Akkumulátorrekesz az akkumulátor egyszerű cseréjéhez.
  • Többműszakos üzemeltetéshez is alkalmas.
Home Base rögzítőrendszer
  • Akasztók, tartályok, mopok stb. elhelyezésének lehetősége.
  • A kiegészítő tisztítóeszközök a készüléken szállíthatók.
Értékes induló modell a 25 és 35 liter közötti kategóriához
  • Nagyon jó ár-teljesítmény arány.
  • Csak a legfontosabb funkciók.
Sárga, jól látható kezelőelemek
  • A sárga kezelőelemek leegyszerűsítik a kezelést és lerövidítik a betanulási időt.
A szívófej egyenes vagy hajlított formában kapható.
  • Optimálisan az adott padlóviszonyokhoz igazítható.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Haladás a kefe forgása által
Kefék munkaszélessége (mm) 430
Szívás munkaszélessége (mm) 750
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 25 / 25
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 1720
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 1250
Akkumulátor (V) 24
Akkumulátor üzemideje (h) max. 2
Kefefordulatszám (fordulat) 180
Kefenyomás (g / cm²/kg) 30 - 40 / 22,5 - 28
Vízfogyasztás (l/min) max. 2,7
Felvételi teljesítmény (W) 1100
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 44
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1135 x 520 x 1025

A csomag tartalma

  • Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
  • Szívógerenda, V alakú

Felszereltség

  • 2 tartályos rendszer
