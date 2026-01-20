SÚROLÓ-SZÍVÓGÉP BD 43/25 C Bp
Akkumulátoros és gazdaságos készülék. A tárcsatechnikával felszerelt súroló-szívógép akár 1700 m² felületet is képes óránként megtisztítani. Felületek alap- és fenntartó tisztításához 900 m² felületig.
Az akkumulátoros (230 V/50 Hz) BD 43/25 C Bp típusú tárcsatechnikával felszerelt súroló-szívógép műszakilag kiváló minőségben van felszerelve. A 43 centiméteres munkaszélességnek, a 25 literes tartálynak és a sárga gombokkal rendelkező EASY-Operation rendszernek köszönhetően játszi könnyedséggel kezelhető. Ezen kívül nagyon halkan és egészen könnyedén tisztíthat ezzel a készülékkel. A fordulékony BD 43/25 C Bp készülék ideális kisebb és nagyon túlzsúfolt felületekre, akár 900 m²-ig. Kompakt méretei ezen kívül lehetővé teszik a tisztítandó felületre való lehető legjobb rálátást. Választása szerint rendelkezésre áll hajlított vagy egyenes szívógerenda, melyet külön kell megrendelni.
Jellemzők és előnyök
Robusztus kezelőelemekMindennapi használatra fejlesztettük ki. Robusztus, hosszú élettartamú és megbízható készülék.
Egyszerű kezelés az EASY Operation kezelőpanelnek köszönhetőenÖnmagyarázó szimbólumok és áttekinthető kezelőmező. Mágnesszelep az automatikus vízleállításhoz a holtember-kapcsoló elengedése után. A gép egyszerű kezelése alig néhány, sárgával jelzett kezelőelemmel.
Kis, kompakt készülékNagyon mozgékony és egyszerűen manőverezhető. Jó rálátás a tisztítandó felületre.
Nagy akkumulátorrekesz minden szokásos akkumulátortípushoz.
- Akkumulátorrekesz az akkumulátor egyszerű cseréjéhez.
- Többműszakos üzemeltetéshez is alkalmas.
Home Base rögzítőrendszer
- Akasztók, tartályok, mopok stb. elhelyezésének lehetősége.
- A kiegészítő tisztítóeszközök a készüléken szállíthatók.
Értékes induló modell a 25 és 35 liter közötti kategóriához
- Nagyon jó ár-teljesítmény arány.
- Csak a legfontosabb funkciók.
Sárga, jól látható kezelőelemek
- A sárga kezelőelemek leegyszerűsítik a kezelést és lerövidítik a betanulási időt.
A szívófej egyenes vagy hajlított formában kapható.
- Optimálisan az adott padlóviszonyokhoz igazítható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Haladás a kefe forgása által
|Kefék munkaszélessége (mm)
|430
|Szívás munkaszélessége (mm)
|750
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|25 / 25
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|1720
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|1250
|Akkumulátor (V)
|24
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Kefenyomás (g / cm²/kg)
|30 - 40 / 22,5 - 28
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 2,7
|Felvételi teljesítmény (W)
|1100
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|44
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1135 x 520 x 1025
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
- Szívógerenda, V alakú
Felszereltség
- 2 tartályos rendszer
Videók