Súroló-szívógép BD 43/25 C Classic Bp Pack 80Ah

A BD 43/25 C Bp Pack egy (76 Ah-s) akkumulátoros súroló-szívógép tárcsatechnikával különösen alkalmas az akár 900 m²-nyi területek alap- és karbantartó tisztításához. Az akkumulátor és töltőkészülék alaptartozék. Szívógerendával szállítva.

BD 43/25 C Bp Pack tárcsakefés kézzel vezetett akkumulátoros súroló-szívógépünk 43 cm-es munkaszélességgel és 25 liter térfogatú tartállyal dolgozik. Így akár 900 m² terület gazdaságos alap- és karbantartó tisztítására, fordulékonyságának és könnyű kezelhetőségének köszönhetően pedig túlzsúfolt területekhez is tökéletesen alkalmas. Választhatóan egyenes és hajlított szívógerenda áll rendelkezésre annak érdekében, hogy a készüléket az adott padlóviszonyokhoz igazíthassuk. Működtetéséről egy 76 Ah kapacitású 24 V-os akkumulátor gondoskodik, a csomagban különálló töltőkészülék található. Az EASY Operation rendszer a jellegzetes sárga kezelőelemekkel egyszerűen kezelhető és nagyon rövid betanulási időt tesz lehetővé. A gépen elvégzendő tisztítási és karbantartási munkálatok egyebekben ugyanilyen egyszerűen kivitelezhetők.

Jellemzők és előnyök
Robusztus kezelőelemek
Robusztus kezelőelemek
Mindennapi használatra fejlesztettük ki. Robusztus, hosszú élettartamú és megbízható készülék.
Egyszerű kezelés az EASY Operation kezelőpanelnek köszönhetően
Egyszerű kezelés az EASY Operation kezelőpanelnek köszönhetően
Önmagyarázó szimbólumok és áttekinthető kezelőmező. Mágnesszelep az automatikus vízleállításhoz a holtember-kapcsoló elengedése után. A gép egyszerű kezelése alig néhány, sárgával jelzett kezelőelemmel.
Kis, kompakt készülék
Kis, kompakt készülék
Nagyon mozgékony és egyszerűen manőverezhető. Jó rálátás a tisztítandó felületre
Nagy akkumulátorrekesz minden szokásos akkumulátortípushoz.
  • Akkumulátorrekesz az akkumulátor egyszerű cseréjéhez.
  • Többműszakos üzemeltetéshez is alkalmas.
Kényelmes Home-Base rendszer
  • Akasztók, tartályok, mopok stb. elhelyezésének lehetősége.
  • A kiegészítő tisztítóeszközök a készüléken szállíthatók.
Értékes induló modell a 25 és 35 liter közötti kategóriához
  • Nagyon jó ár-teljesítmény arány.
  • Csak a legfontosabb funkciók.
Sárga, jól látható kezelőelemek
A csomag tartalma a 76 Ah-s akkumulátor és a különálló töltőkészülék
  • Egyszerű feltöltés bármelyik standard dugaszoló aljzatnál.
  • Hálózattól független használat a kábel okozta botlásveszély nélkül.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Haladás a kefe forgása által
Kefék munkaszélessége (mm) 430
Szívás munkaszélessége (mm) 750
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 25 / 25
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 1720
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 860
Akkumulátor típusa karbantartást nem igénylő
Akkumulátor (V/Ah) 24 / 76
Akkumulátor üzemideje (h) max. 2
Akkumulátortöltési idő (h) kb. 8,7
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 230 / 50 - 60
Kefefordulatszám (fordulat) 180
Kefenyomás (g / cm²/kg) 30 - 40 / 22,5 - 28
Vízfogyasztás (l/min) max. 2,7
Zajszint (dB (A)) 66
Felvételi teljesítmény (W) 1100
Szín antracit
Megengedett össztömeg (kg) 115
Súly kiegészítők nélkül (kg) 40
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1135 x 520 x 1025

A csomag tartalma

  • Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
  • Akkumulátor
  • Akkumulátortöltő
  • Szívógerenda, V alakú

Felszereltség

  • 2 tartályos rendszer
