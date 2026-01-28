BD 43/25 C Bp Pack tárcsakefés kézzel vezetett akkumulátoros súroló-szívógépünk 43 cm-es munkaszélességgel és 25 liter térfogatú tartállyal dolgozik. Így akár 900 m² terület gazdaságos alap- és karbantartó tisztítására, fordulékonyságának és könnyű kezelhetőségének köszönhetően pedig túlzsúfolt területekhez is tökéletesen alkalmas. Választhatóan egyenes és hajlított szívógerenda áll rendelkezésre annak érdekében, hogy a készüléket az adott padlóviszonyokhoz igazíthassuk. Működtetéséről egy 76 Ah kapacitású 24 V-os akkumulátor gondoskodik, a csomagban különálló töltőkészülék található. Az EASY Operation rendszer a jellegzetes sárga kezelőelemekkel egyszerűen kezelhető és nagyon rövid betanulási időt tesz lehetővé. A gépen elvégzendő tisztítási és karbantartási munkálatok egyebekben ugyanilyen egyszerűen kivitelezhetők.