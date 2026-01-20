Súroló-szívógép BD 43/35 C Classic Ep

Hálózatról üzemeltetett (230 V/50 Hz) készülék. A tárcsakefével felszerelt súroló-szívógép akár 1700 m² felületet is képes óránként megtisztítani. Felületek alap- és fenntartó tisztításához 900 m² felületig. Szívógerendával szállítva.

Hálózatról üzemeltetett (230 V/50 Hz) BD 43/35 C Ep típusú tárcskefével felszerelt súroló-szívógép kíváló technikával. A 43 centiméteres munkaszélességnek, a 35 literes tartálytartalomnak és a jellemző sárga gombokkal rendelkező EASY-Operation rendszernek köszönhetően játszi könnyedséggel kezelhető. Ezen kívül nagyon halkan és egészen könnyedén tisztíthat ezzel a készülékkel. A fordulékony BD 43/35 C Ep készülék ideális kisebb és nagyon túlzsúfolt felületekre, akár 900 m²-ig. Kompakt méretei ezen kívül lehetővé teszik a tisztítandó felületre való lehető legjobb rálátást. Választása szerint rendelkezésre áll hajlított vagy egyenes szívógerenda, melyet külön kell megrendelni.

Jellemzők és előnyök
Robusztus kezelőelemek
Mindennapi használatra fejlesztettük ki. Robusztus, hosszú élettartamú és megbízható készülék.
Egyszerű kezelés az EASY Operation kezelőpanelnek köszönhetően
Önmagyarázó szimbólumok és áttekinthető kezelőmező. Rövid bedolgozási időszakaszok. A gép egyszerű kezelése alig néhány, sárgával jelzett kezelőelemmel.
Kis, kompakt készülék
Különösen fordulékony készülék. Jó rálátás a tisztítandó felületre.
Nagy tartálytérfogat a hosszú munkavégzési időszakokhoz.
  • A nagy tartálytérfogat hosszú, megszakítás nélküli munkavégzési időszakaszokat biztosít.
  • Nagyon hatékony és gazdaságos tisztításhoz.
Home Base rögzítőrendszer
  • Akasztók, tartályok, mopok stb. elhelyezésének lehetősége.
  • A kiegészítő tisztítóeszközök a készüléken szállíthatók.
Értékes induló modell a 25 és 35 liter közötti kategóriához
  • Nagyon jó ár-teljesítmény arány.
  • Csak a legfontosabb funkciók.
Sárga, jól látható kezelőelemek
  • A sárga kezelőelemek leegyszerűsítik a kezelést és lerövidítik a betanulási időt.
Hálózatról üzemeltetett készülék.
  • Csekély tömeg és alacsony beszerzési költségek.
  • Az alkalomszerű és állandó használatra ist alkalmas.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Hálózati üzem
Vonóhajtás Haladás a kefe forgása által
Kefék munkaszélessége (mm) 430
Szívás munkaszélessége (mm) 750
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 35 / 35
Felületi teljesítmény, elméleti (ft² / óra) 1720
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 1250
Kefefordulatszám (fordulat) 180
Kefenyomás (g / cm²/kg) 30 - 40 / 26,5 - 28,5
Vízfogyasztás (l/min) max. 2,7
Zajszint (dB (A)) 70
Tápfeszültség (V) 230
Frekvencia (Hz) 50
Felvételi teljesítmény (W) 1400
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 48
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1135 x 520 x 1025

A csomag tartalma

  • Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
  • Szívógerenda, V alakú

Felszereltség

  • 2 tartályos rendszer
  • Hálózati üzem
Súroló-szívógép BD 43/35 C Classic Ep

