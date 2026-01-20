Hálózatról üzemeltetett (230 V/50 Hz) BD 43/35 C Ep típusú tárcskefével felszerelt súroló-szívógép kíváló technikával. A 43 centiméteres munkaszélességnek, a 35 literes tartálytartalomnak és a jellemző sárga gombokkal rendelkező EASY-Operation rendszernek köszönhetően játszi könnyedséggel kezelhető. Ezen kívül nagyon halkan és egészen könnyedén tisztíthat ezzel a készülékkel. A fordulékony BD 43/35 C Ep készülék ideális kisebb és nagyon túlzsúfolt felületekre, akár 900 m²-ig. Kompakt méretei ezen kívül lehetővé teszik a tisztítandó felületre való lehető legjobb rálátást. Választása szerint rendelkezésre áll hajlított vagy egyenes szívógerenda, melyet külön kell megrendelni.