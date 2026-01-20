Súroló-szívógép BD 43/35 C Classic Ep
Hálózatról üzemeltetett (230 V/50 Hz) készülék. A tárcsakefével felszerelt súroló-szívógép akár 1700 m² felületet is képes óránként megtisztítani. Felületek alap- és fenntartó tisztításához 900 m² felületig. Szívógerendával szállítva.
Hálózatról üzemeltetett (230 V/50 Hz) BD 43/35 C Ep típusú tárcskefével felszerelt súroló-szívógép kíváló technikával. A 43 centiméteres munkaszélességnek, a 35 literes tartálytartalomnak és a jellemző sárga gombokkal rendelkező EASY-Operation rendszernek köszönhetően játszi könnyedséggel kezelhető. Ezen kívül nagyon halkan és egészen könnyedén tisztíthat ezzel a készülékkel. A fordulékony BD 43/35 C Ep készülék ideális kisebb és nagyon túlzsúfolt felületekre, akár 900 m²-ig. Kompakt méretei ezen kívül lehetővé teszik a tisztítandó felületre való lehető legjobb rálátást. Választása szerint rendelkezésre áll hajlított vagy egyenes szívógerenda, melyet külön kell megrendelni.
Jellemzők és előnyök
Robusztus kezelőelemekMindennapi használatra fejlesztettük ki. Robusztus, hosszú élettartamú és megbízható készülék.
Egyszerű kezelés az EASY Operation kezelőpanelnek köszönhetőenÖnmagyarázó szimbólumok és áttekinthető kezelőmező. Rövid bedolgozási időszakaszok. A gép egyszerű kezelése alig néhány, sárgával jelzett kezelőelemmel.
Kis, kompakt készülékKülönösen fordulékony készülék. Jó rálátás a tisztítandó felületre.
Nagy tartálytérfogat a hosszú munkavégzési időszakokhoz.
- A nagy tartálytérfogat hosszú, megszakítás nélküli munkavégzési időszakaszokat biztosít.
- Nagyon hatékony és gazdaságos tisztításhoz.
Home Base rögzítőrendszer
- Akasztók, tartályok, mopok stb. elhelyezésének lehetősége.
- A kiegészítő tisztítóeszközök a készüléken szállíthatók.
Értékes induló modell a 25 és 35 liter közötti kategóriához
- Nagyon jó ár-teljesítmény arány.
- Csak a legfontosabb funkciók.
Sárga, jól látható kezelőelemek
- A sárga kezelőelemek leegyszerűsítik a kezelést és lerövidítik a betanulási időt.
Hálózatról üzemeltetett készülék.
- Csekély tömeg és alacsony beszerzési költségek.
- Az alkalomszerű és állandó használatra ist alkalmas.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Hálózati üzem
|Vonóhajtás
|Haladás a kefe forgása által
|Kefék munkaszélessége (mm)
|430
|Szívás munkaszélessége (mm)
|750
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|35 / 35
|Felületi teljesítmény, elméleti (ft² / óra)
|1720
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|1250
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Kefenyomás (g / cm²/kg)
|30 - 40 / 26,5 - 28,5
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 2,7
|Zajszint (dB (A))
|70
|Tápfeszültség (V)
|230
|Frekvencia (Hz)
|50
|Felvételi teljesítmény (W)
|1400
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|48
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1135 x 520 x 1025
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
- Szívógerenda, V alakú
Felszereltség
- 2 tartályos rendszer
- Hálózati üzem
