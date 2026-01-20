Súroló-szívógép BD 50/50 C Bp Classic

A BD 50/50 C Bp Classic készülék tökéletes indulómodell az akkumulátorral üzemeltetett súroló-szívógépek kategóriájában. 2000 m² felület megtisztítására is képes. Az akkumulátor nem tartozék. Szívógerendával szállítva.

A BD 50/50 C Bp Classic készülékkel a tisztítandó felületet bármikor szemmel tarthatja. Erről gondoskodnak a kompakt és akkumulátoros, fejlett tárcsatechnikával rendelkező súroló-szívógép kis méretei. Jól belátható felület, egyszerű kezelés a Kärcher EASY-Operation rendszernek köszönhetően. A gép beállítási lehetőségeit és funkcióit ezen kívül a legfontosabbra korlátoztuk, azért hogy a betanítási időszak ne legyen hosszú. A BD 50/50 C Bp Classic készüléket bevásárlóközpontokban, szállodákban vagy egészségügyi intézményekben való használatra ajánljuk.

Jellemzők és előnyök
Súroló-szívógép BD 50/50 C Bp Classic: Kényelmesen felszerelt mágnesszeleppel és szállítógörgővel
Kényelmesen felszerelt mágnesszeleppel és szállítógörgővel
Mágnesszelep az automatikus vízleállításhoz a holtember-kapcsoló elengedése után. A lehajtható szállítógörgő kényelmes kétlépéses módszert tesz lehetővé. A lehajtható szállítógörgő jelentősen megkönnyíti a készülék szállítását.
Súroló-szívógép BD 50/50 C Bp Classic: Egyszerű kezelés az EASY Operation kezelőpanelnek köszönhetően
Egyszerű kezelés az EASY Operation kezelőpanelnek köszönhetően
Önmagyarázó szimbólumok és áttekinthető kezelőmező. Rövid bedolgozási időszakaszok. A gép egyszerű kezelése alig néhány, sárgával jelzett kezelőelemmel.
Súroló-szívógép BD 50/50 C Bp Classic: Kedvező árú induló modell
Kedvező árú induló modell
Nagyon jó ár-teljesítmény arány. A legfontosabb funkciókra korlátozva.
Nagy tartálytérfogat kompakt méretekkel
  • Különösen fordulékony.
  • Nagyon jó rálátást biztosít a tisztítási felületre.
Nagy akkumulátorrekesz minden szokásos akkumulátortípushoz.
  • Könnyen hozzáférhető akkumulátorrekesz az akkumulátor gyors cseréjéhez.
  • Többműszakos üzemeltetéshez is alkalmas.
Home Base rögzítőrendszer
  • További tartozékok vagy készülékek is elhelyezhetők.
  • A kiegészítő tisztítóeszközök a készüléken szállíthatók.
EASY Operation kezelőpanel
  • Egykapcsolós kezelés.
  • Nagyon egyszerű használni.
Funkciók egyszerű hozzárendelése sárga kezelőelemekkel
  • Rövid betanulási idő képzetlen személyzetnek is.
Masszív és hosszú élettartamú kezelőelemek
  • Mindennapi használatra alkalmas.
  • Nagyon hosszú élettartamú.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Haladás a kefe forgása által
Kefék munkaszélessége (mm) 510
Szívás munkaszélessége (mm) 900
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 50 / 50
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) max. 2040
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 1200
Akkumulátor (V) 24
Kefefordulatszám (fordulat) 180
Kefenyomás (g / cm²/kg) 27,3 - 28,5 / 20 - 23
Fordulószélesség folyosón (mm) 1240
Vízfogyasztás (l/min) max. 2,3
Zajszint (dB (A)) 66 - 66
Felvételi teljesítmény (W) max. 1100
Súly kiegészítők nélkül (kg) 52
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1170 x 570 x 1025

A csomag tartalma

  • Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
  • Szívógerenda, V alakú

Felszereltség

  • 2 tartályos rendszer
Súroló-szívógép BD 50/50 C Bp Classic

