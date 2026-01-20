A BD 50/50 C Bp Classic készülékkel a tisztítandó felületet bármikor szemmel tarthatja. Erről gondoskodnak a kompakt és akkumulátoros, fejlett tárcsatechnikával rendelkező súroló-szívógép kis méretei. Jól belátható felület, egyszerű kezelés a Kärcher EASY-Operation rendszernek köszönhetően. A gép beállítási lehetőségeit és funkcióit ezen kívül a legfontosabbra korlátoztuk, azért hogy a betanítási időszak ne legyen hosszú. A BD 50/50 C Bp Classic készüléket bevásárlóközpontokban, szállodákban vagy egészségügyi intézményekben való használatra ajánljuk.