Súroló-szívógép BD 50/50 C Bp Classic
A BD 50/50 C Bp Classic készülék tökéletes indulómodell az akkumulátorral üzemeltetett súroló-szívógépek kategóriájában. 2000 m² felület megtisztítására is képes. Az akkumulátor nem tartozék. Szívógerendával szállítva.
A BD 50/50 C Bp Classic készülékkel a tisztítandó felületet bármikor szemmel tarthatja. Erről gondoskodnak a kompakt és akkumulátoros, fejlett tárcsatechnikával rendelkező súroló-szívógép kis méretei. Jól belátható felület, egyszerű kezelés a Kärcher EASY-Operation rendszernek köszönhetően. A gép beállítási lehetőségeit és funkcióit ezen kívül a legfontosabbra korlátoztuk, azért hogy a betanítási időszak ne legyen hosszú. A BD 50/50 C Bp Classic készüléket bevásárlóközpontokban, szállodákban vagy egészségügyi intézményekben való használatra ajánljuk.
Jellemzők és előnyök
Kényelmesen felszerelt mágnesszeleppel és szállítógörgővelMágnesszelep az automatikus vízleállításhoz a holtember-kapcsoló elengedése után. A lehajtható szállítógörgő kényelmes kétlépéses módszert tesz lehetővé. A lehajtható szállítógörgő jelentősen megkönnyíti a készülék szállítását.
Egyszerű kezelés az EASY Operation kezelőpanelnek köszönhetőenÖnmagyarázó szimbólumok és áttekinthető kezelőmező. Rövid bedolgozási időszakaszok. A gép egyszerű kezelése alig néhány, sárgával jelzett kezelőelemmel.
Kedvező árú induló modellNagyon jó ár-teljesítmény arány. A legfontosabb funkciókra korlátozva.
Nagy tartálytérfogat kompakt méretekkel
- Különösen fordulékony.
- Nagyon jó rálátást biztosít a tisztítási felületre.
Nagy akkumulátorrekesz minden szokásos akkumulátortípushoz.
- Könnyen hozzáférhető akkumulátorrekesz az akkumulátor gyors cseréjéhez.
- Többműszakos üzemeltetéshez is alkalmas.
Home Base rögzítőrendszer
- További tartozékok vagy készülékek is elhelyezhetők.
- A kiegészítő tisztítóeszközök a készüléken szállíthatók.
EASY Operation kezelőpanel
- Egykapcsolós kezelés.
- Nagyon egyszerű használni.
Funkciók egyszerű hozzárendelése sárga kezelőelemekkel
- Rövid betanulási idő képzetlen személyzetnek is.
Masszív és hosszú élettartamú kezelőelemek
- Mindennapi használatra alkalmas.
- Nagyon hosszú élettartamú.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Haladás a kefe forgása által
|Kefék munkaszélessége (mm)
|510
|Szívás munkaszélessége (mm)
|900
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|50 / 50
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 2040
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|1200
|Akkumulátor (V)
|24
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Kefenyomás (g / cm²/kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1240
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 2,3
|Zajszint (dB (A))
|66 - 66
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 1100
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|52
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1170 x 570 x 1025
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
- Szívógerenda, V alakú
Felszereltség
- 2 tartályos rendszer
Videók