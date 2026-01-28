A BD 50/50 C Bp Pack Classic géppel a tisztítandó felület mindig kitűnően átlátható. Erről gondoskodnak a kiforrott tárcsatechnikával ellátott, kompakt és akkumulátoros súroló-szívógép kis méretei. Amilyen jó a rálátás, olyan egyszerű a kezelés a Kärcher EASY kezelőpanelnek köszönhetően. A gép beállítási lehetőségei és funkciói ezenfelül a legfontosabbakat biztosítják, így a hosszas betanulási fázisok elmaradhatnak. A BD 50/50 C Bp Pack Classic gépet szupermarketekben, hotelekben vagy egészségügyi intézményekben történő használatra ajánljuk.