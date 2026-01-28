Súroló-szívógép BD 50/50 C Classic Bp Pack 115Ah
A BD 50/50 C Bp Pack Classic egy kedvező árú, kompakt belépőmodell az akkus súroló-szívógépek világába. Akár 2000 m²/óra felületi teljesítmény. Az akkumulátor és töltőkészülék alaptartozék. Szívógerendával szállítva.
A BD 50/50 C Bp Pack Classic géppel a tisztítandó felület mindig kitűnően átlátható. Erről gondoskodnak a kiforrott tárcsatechnikával ellátott, kompakt és akkumulátoros súroló-szívógép kis méretei. Amilyen jó a rálátás, olyan egyszerű a kezelés a Kärcher EASY kezelőpanelnek köszönhetően. A gép beállítási lehetőségei és funkciói ezenfelül a legfontosabbakat biztosítják, így a hosszas betanulási fázisok elmaradhatnak. A BD 50/50 C Bp Pack Classic gépet szupermarketekben, hotelekben vagy egészségügyi intézményekben történő használatra ajánljuk.
Jellemzők és előnyök
Kényelmesen felszerelt mágnesszeleppel és szállítógörgővelMágnesszelep az automatikus vízleállításhoz a holtember-kapcsoló elengedése után. A lehajtható szállítógörgő kényelmes kétlépéses módszert tesz lehetővé. A lehajtható szállítógörgő jelentősen megkönnyíti a készülék szállítását.
Egyszerű kezelés az EASY Operation kezelőpanelnek köszönhetőenÖnmagyarázó szimbólumok és áttekinthető kezelőmező. Rövid bedolgozási időszakaszok. A gép egyszerű kezelése alig néhány, sárgával jelzett kezelőelemmel.
Kedvező árú induló modellNagyon jó ár-teljesítmény arány. A legfontosabb funkciókra korlátozva.
Nagy tartálytérfogat kompakt méretekkel
- Különösen fordulékony.
- Nagyon jó rálátást biztosít a tisztítási felületre.
Nagy akkumulátorrekesz minden szokásos akkumulátortípushoz.
- Könnyen hozzáférhető akkumulátorrekesz az akkumulátor gyors cseréjéhez.
- Többműszakos üzemeltetéshez is alkalmas.
Home Base rögzítőrendszer
- További tartozékok vagy készülékek is elhelyezhetők.
- A kiegészítő tisztítóeszközök a készüléken szállíthatók.
EASY Operation kezelőpanel
- Egykapcsolós kezelés.
- Nagyon egyszerű használni.
Funkciók egyszerű hozzárendelése sárga kezelőelemekkel
- Rövid betanulási idő képzetlen személyzetnek is.
Masszív és hosszú élettartamú kezelőelemek
- Mindennapi használatra alkalmas.
- Nagyon hosszú élettartamú.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Haladás a kefe forgása által
|Kefék munkaszélessége (mm)
|510
|Szívás munkaszélessége (mm)
|900
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|50 / 50
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 2040
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|1200
|Akkumulátor típusa
|karbantartást nem igénylő
|Akkumulátor (V/Ah)
|24 / 105
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 3
|Akkumulátortöltési idő (h)
|kb. 12
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Kefenyomás (g / cm²/kg)
|27,3 - 28,5 / 20 - 23
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1240
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 2,3
|Zajszint (dB (A))
|66
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 1100
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|40
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1170 x 570 x 1025
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
- Akkumulátor
- Akkumulátortöltő
- Szívógerenda, V alakú
Felszereltség
- 2 tartályos rendszer
Videók