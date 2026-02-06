Súroló-szívógép BD 50/55 W Bp Pack 115Ah
A karbantartásmentes AGM akkumulátornak (115 Ah), az 55 literes tartályoknak és a vontatóhajtásnak köszönhetően a BD 50/55 W Bp Pack kézi irányítású súroló-szívógépünk hosszú, fáradtságmentes tisztítást tesz lehetővé.
Az 51 centiméteres munkaszélességgel és a nagy, mind a friss- mind a szennyezettvíz számára kialakított 55 literes tartállyal ez a sokoldalú, akkumulátoros, kézi irányítású súroló-szívógép, a BD 50/55 W Bp Pack akár 2000 m²-t is megtisztít óránként. A kompakt kialakításának, a letisztult elrendezésének, a beépített vontatóhajtásnak, valamint a kényelmes négykerekű rendszernek köszönhetően egyszerű, könnyed manőverezhetőségével is lenyűgöző eredményeket biztosít. A 850 mm hosszú gumibetét és a 27 kilogrammos kefeérintkezési nyomással rendelkező tárcsás kefefej kiváló minőségű, robusztus, ráadásul hosszú élettartamú alumíniumból készült, és makulátlan tisztítási eredményeket biztosít. A szabványos külső akkumulátortöltő lehetővé teszi, hogy a 115 Ah kapacitású, nagy teljesítményű és karbantartásmentes AGM-akkumulátor a mindennapi munkavégzés során is feltölthető legyen, még a hosszú műszakok során is.
Jellemzők és előnyök
Emelhető alumínium kefefejA kiváló tisztítási teljesítmény érdekében. Rendkívül robusztus kialakítás. Kiváló minőségű anyagok a hosszú élettartam érdekében.
Négykerekű rendszer, kétkerék-meghajtássalNagyon könnyen szállítható. Növeli a felhasználóbarát-jelleget és jelentősen csökkenti a fizikai erőfeszítéseket. Ideális hosszú, de fáradtságmentes munkák elvégzésére.
Nagyon egyszerű üzemeltetésKönnyű elindítani a gépet. Nem igényel hosszú, bonyolult betanulást és a gyakorlati fázisok is hamar elsajátíthatóak. A kezelési hibák szinte kizártak a magától értetődő koncepciónak köszönhetően.
Szabványos ívelt gumibetét
- Gyors száradás a megtisztított területeken fellelhető kisebb mennyiségű vízmaradványoknak köszönhetően.
- Minimalizálja a csúszásveszélyt a frissen megtisztított területeken.
- Növeli a szívóerőt és a biztonságot.
Ergonómikus dizájn
- Különböző magasságú kezelők számára is ideális.
- Növeli az üzemeltetési kényelmet.
- Nagyobb teljesítményt tesz lehetővé a tisztítási feladatok ellátása során.
Robusztus szabványos alváz
- A kiváló minőség miatt elkerülhetőek a különféle deformációk is.
- Nagyon megbízható.
- Csökkenti a karbantartási munkálatokat és a költségeket.
A szívórendszer egyedülálló kialakítása
- Egyszerű karbantartási munkálatok.
- Munkazajt csökkenti
- Növeli a felhasználóbarát-jelleget.
Külön szennyezettvíztartály-rendszer
- Nagyon könnyűvé teszi a takarítást.
- Nő a higiénia mértéke.
Frissvíztartály-kupak tisztítószer adagolással
- A tisztítószerek kényelmes és pontos adagolásához.
- Csökkenti a tisztítószer-fogyasztást és a költségeket.
Praktikus Home Base
- A különféle kiegészítők szállítására.
- A kézi tisztításhoz szükséges eszközök mindig könnyedén elérhetőek.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|510
|Szívás munkaszélessége (mm)
|850
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|55 / 55
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 2550
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|1530
|Akkumulátor típusa
|karbantartást nem igénylő
|Akkumulátor (V/Ah)
|24 / 105
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 3
|Akkumulátortöltési idő (h)
|kb. 12
|Menetsebesség (km/h)
|max. 6
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Kefenyomás (kg)
|27
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1400
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 2,6
|Zajszint (dB (A))
|65,2
|Megengedett össztömeg (kg)
|240
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|153
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1328 x 610 x 1073
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
- Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- masszív öntött alumínium szívórúd
Felszereltség
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- 2 tartályos rendszer
- Szívóajak típusa: Linatex®
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
Videók
Alkalmazási területek
- Ideális épületgépészeti vállalkozók számára, középületekben vagy irodákban történő használatra.
- Szállodákban és a vendéglátóiparban, továbbá kiskereskedelemben és autókereskedésekben való használatra.
- Az egészségügyben, a közlekedési ágazatban és az iparban előforduló tisztítási feladatok ellátására.