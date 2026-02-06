Súroló-szívógép BD 50/55 W Bp Pack 115Ah

A karbantartásmentes AGM akkumulátornak (115 Ah), az 55 literes tartályoknak és a vontatóhajtásnak köszönhetően a BD 50/55 W Bp Pack kézi irányítású súroló-szívógépünk hosszú, fáradtságmentes tisztítást tesz lehetővé.

Az 51 centiméteres munkaszélességgel és a nagy, mind a friss- mind a szennyezettvíz számára kialakított 55 literes tartállyal ez a sokoldalú, akkumulátoros, kézi irányítású súroló-szívógép, a BD 50/55 W Bp Pack akár 2000 m²-t is megtisztít óránként. A kompakt kialakításának, a letisztult elrendezésének, a beépített vontatóhajtásnak, valamint a kényelmes négykerekű rendszernek köszönhetően egyszerű, könnyed manőverezhetőségével is lenyűgöző eredményeket biztosít. A 850 mm hosszú gumibetét és a 27 kilogrammos kefeérintkezési nyomással rendelkező tárcsás kefefej kiváló minőségű, robusztus, ráadásul hosszú élettartamú alumíniumból készült, és makulátlan tisztítási eredményeket biztosít. A szabványos külső akkumulátortöltő lehetővé teszi, hogy a 115 Ah kapacitású, nagy teljesítményű és karbantartásmentes AGM-akkumulátor a mindennapi munkavégzés során is feltölthető legyen, még a hosszú műszakok során is.

Jellemzők és előnyök
Súroló-szívógép BD 50/55 W Bp Pack 115Ah: Emelhető alumínium kefefej
Emelhető alumínium kefefej
A kiváló tisztítási teljesítmény érdekében. Rendkívül robusztus kialakítás. Kiváló minőségű anyagok a hosszú élettartam érdekében.
Súroló-szívógép BD 50/55 W Bp Pack 115Ah: Négykerekű rendszer, kétkerék-meghajtással
Négykerekű rendszer, kétkerék-meghajtással
Nagyon könnyen szállítható. Növeli a felhasználóbarát-jelleget és jelentősen csökkenti a fizikai erőfeszítéseket. Ideális hosszú, de fáradtságmentes munkák elvégzésére.
Súroló-szívógép BD 50/55 W Bp Pack 115Ah: Nagyon egyszerű üzemeltetés
Nagyon egyszerű üzemeltetés
Könnyű elindítani a gépet. Nem igényel hosszú, bonyolult betanulást és a gyakorlati fázisok is hamar elsajátíthatóak. A kezelési hibák szinte kizártak a magától értetődő koncepciónak köszönhetően.
Szabványos ívelt gumibetét
  • Gyors száradás a megtisztított területeken fellelhető kisebb mennyiségű vízmaradványoknak köszönhetően.
  • Minimalizálja a csúszásveszélyt a frissen megtisztított területeken.
  • Növeli a szívóerőt és a biztonságot.
Ergonómikus dizájn
  • Különböző magasságú kezelők számára is ideális.
  • Növeli az üzemeltetési kényelmet.
  • Nagyobb teljesítményt tesz lehetővé a tisztítási feladatok ellátása során.
Robusztus szabványos alváz
  • A kiváló minőség miatt elkerülhetőek a különféle deformációk is.
  • Nagyon megbízható.
  • Csökkenti a karbantartási munkálatokat és a költségeket.
A szívórendszer egyedülálló kialakítása
  • Egyszerű karbantartási munkálatok.
  • Munkazajt csökkenti
  • Növeli a felhasználóbarát-jelleget.
Külön szennyezettvíztartály-rendszer
  • Nagyon könnyűvé teszi a takarítást.
  • Nő a higiénia mértéke.
Frissvíztartály-kupak tisztítószer adagolással
  • A tisztítószerek kényelmes és pontos adagolásához.
  • Csökkenti a tisztítószer-fogyasztást és a költségeket.
Praktikus Home Base
  • A különféle kiegészítők szállítására.
  • A kézi tisztításhoz szükséges eszközök mindig könnyedén elérhetőek.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 510
Szívás munkaszélessége (mm) 850
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 55 / 55
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) max. 2550
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 1530
Akkumulátor típusa karbantartást nem igénylő
Akkumulátor (V/Ah) 24 / 105
Akkumulátor üzemideje (h) max. 3
Akkumulátortöltési idő (h) kb. 12
Menetsebesség (km/h) max. 6
Kefefordulatszám (fordulat) 180
Kefenyomás (kg) 27
Fordulószélesség folyosón (mm) 1400
Vízfogyasztás (l/min) max. 2,6
Zajszint (dB (A)) 65,2
Megengedett össztömeg (kg) 240
Súly kiegészítők nélkül (kg) 153
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1328 x 610 x 1073

A csomag tartalma

  • Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
  • Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • masszív öntött alumínium szívórúd

Felszereltség

  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • 2 tartályos rendszer
  • Szívóajak típusa: Linatex®
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
Súroló-szívógép BD 50/55 W Bp Pack 115Ah
Súroló-szívógép BD 50/55 W Bp Pack 115Ah

Videók

Alkalmazási területek
  • Ideális épületgépészeti vállalkozók számára, középületekben vagy irodákban történő használatra.
  • Szállodákban és a vendéglátóiparban, továbbá kiskereskedelemben és autókereskedésekben való használatra.
  • Az egészségügyben, a közlekedési ágazatban és az iparban előforduló tisztítási feladatok ellátására.
Tartozékok
Tisztítószerek