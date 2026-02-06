Az 51 centiméteres munkaszélességgel és a nagy, mind a friss- mind a szennyezettvíz számára kialakított 55 literes tartállyal ez a sokoldalú, akkumulátoros, kézi irányítású súroló-szívógép, a BD 50/55 W Bp Pack akár 2000 m²-t is megtisztít óránként. A kompakt kialakításának, a letisztult elrendezésének, a beépített vontatóhajtásnak, valamint a kényelmes négykerekű rendszernek köszönhetően egyszerű, könnyed manőverezhetőségével is lenyűgöző eredményeket biztosít. A 850 mm hosszú gumibetét és a 27 kilogrammos kefeérintkezési nyomással rendelkező tárcsás kefefej kiváló minőségű, robusztus, ráadásul hosszú élettartamú alumíniumból készült, és makulátlan tisztítási eredményeket biztosít. A szabványos külső akkumulátortöltő lehetővé teszi, hogy a 115 Ah kapacitású, nagy teljesítményű és karbantartásmentes AGM-akkumulátor a mindennapi munkavégzés során is feltölthető legyen, még a hosszú műszakok során is.