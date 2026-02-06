Az akkumulátoros, kézi irányítású súroló-szívógépünk, a BD 50/55 W Classic Bp robusztus és hosszú élettartamú alkatrészeivel, mint például a kiváló minőségű alumíniumból készült tárcsás kefefejjel és gumibetéttel (850 mm) lenyűgöző eredményeket produkál. A 27 kilogrammos kefeérintkezési nyomás, az 55 literes tartály és az 51 centiméteres munkaszélesség csúcsminőségű takarítási eredményeket biztosít az óránkénti akár 2000 m²-es területeken is a mindennapi takarítás során, például a középületekben, a kiskereskedelemben, az egészségügyben vagy az iparban. A nagyon kompakt kialakítás, a kényelmes négykerekű rendszer kiváló áttekintést biztosít a tisztítandó területekről, továbbá a beépített vontatóhajtás nagyon jó manőverezhetőséget és hosszú, fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé. Épületgépészeti vállalkozóink ezért is választják a felhasználóbarát és sokoldalú BD 50/55 W Classic Bp-t a mindennapi takarítási feladatok ellátására.