Súroló-szívógép BD 50/55 W Classic Bp *EU
A két 55 literes tartállyal és 51 cm-es munkaszélességgel rendelkező akkumulátoros BD 50/55 W Classic Bp kézi irányítású súroló-szívógépünkkel akár 2000 m²/óra területteljesítményt is elérhet.
Az akkumulátoros, kézi irányítású súroló-szívógépünk, a BD 50/55 W Classic Bp robusztus és hosszú élettartamú alkatrészeivel, mint például a kiváló minőségű alumíniumból készült tárcsás kefefejjel és gumibetéttel (850 mm) lenyűgöző eredményeket produkál. A 27 kilogrammos kefeérintkezési nyomás, az 55 literes tartály és az 51 centiméteres munkaszélesség csúcsminőségű takarítási eredményeket biztosít az óránkénti akár 2000 m²-es területeken is a mindennapi takarítás során, például a középületekben, a kiskereskedelemben, az egészségügyben vagy az iparban. A nagyon kompakt kialakítás, a kényelmes négykerekű rendszer kiváló áttekintést biztosít a tisztítandó területekről, továbbá a beépített vontatóhajtás nagyon jó manőverezhetőséget és hosszú, fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé. Épületgépészeti vállalkozóink ezért is választják a felhasználóbarát és sokoldalú BD 50/55 W Classic Bp-t a mindennapi takarítási feladatok ellátására.
Jellemzők és előnyök
Emelhető alumínium kefefejA kiváló tisztítási teljesítmény érdekében. Rendkívül robusztus kialakítás. Kiváló minőségű anyagok a hosszú élettartam érdekében.
Négykerekű rendszer, kétkerék-meghajtássalNagyon könnyen szállítható. Növeli a felhasználóbarát-jelleget és jelentősen csökkenti a fizikai erőfeszítéseket. Ideális hosszú, de fáradtságmentes munkák elvégzésére.
Nagyon egyszerű üzemeltetésKönnyű elindítani a gépet. Nem igényel hosszú, bonyolult betanulást és a gyakorlati fázisok is hamar elsajátíthatóak. A kezelési hibák szinte kizártak a magától értetődő koncepciónak köszönhetően.
Szabványos ívelt gumibetét
- Gyors száradás a megtisztított területeken fellelhető kisebb mennyiségű vízmaradványoknak köszönhetően.
- Minimalizálja a csúszásveszélyt a frissen megtisztított területeken.
- Növeli a szívóerőt és a biztonságot.
Ergonómikus dizájn
- Különböző magasságú kezelők számára is ideális.
- Növeli az üzemeltetési kényelmet.
- Nagyobb teljesítményt tesz lehetővé a tisztítási feladatok ellátása során.
Robusztus szabványos alváz
- A kiváló minőség miatt elkerülhetőek a különféle deformációk is.
- Nagyon megbízható.
- Csökkenti a karbantartási munkálatokat és a költségeket.
A szívórendszer egyedülálló kialakítása
- Egyszerű karbantartási munkálatok.
- Munkazajt csökkenti
- Növeli a felhasználóbarát-jelleget.
Külön szennyezettvíztartály-rendszer
- Nagyon könnyűvé teszi a takarítást.
- Nő a higiénia mértéke.
Frissvíztartály-kupak tisztítószer adagolással
- A tisztítószerek kényelmes és pontos adagolásához.
- Csökkenti a tisztítószer-fogyasztást és a költségeket.
Praktikus Home Base
- A különféle kiegészítők szállítására.
- A kézi tisztításhoz szükséges eszközök mindig könnyedén elérhetőek.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Szívás munkaszélessége (mm)
|850
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|55 / 55
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 2550
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|1530
|Akkumulátor (V)
|24
|Menetsebesség (km/h)
|max. 6
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Kefenyomás (kg)
|27
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1400
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 2,6
|Zajszint (dB (A))
|65,2
|Megengedett össztömeg (kg)
|240
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|103
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1328 x 610 x 1073
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 1 Darab(ok)
- masszív öntött alumínium szívórúd
Felszereltség
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- 2 tartályos rendszer
- Szívóajak típusa: Linatex®
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
Alkalmazási területek
- Ideális épületgépészeti vállalkozók számára, középületekben vagy irodákban történő használatra.
- Szállodákban és a vendéglátóiparban, továbbá kiskereskedelemben és autókereskedésekben való használatra.
- Az egészségügyi ágazatban, a közlekedési ágazatban és az iparban előforduló tisztítási feladatok ellátására.