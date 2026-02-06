Súroló-szívógép BD 70/75 W Classic Bp

BD 70/75 W Classic Bp kézi irányítású súrológép: 75 literes tartállyal és kettős tárcsakefe fejjel. Nagyon könnyen használható és rendkívül sokoldalú. Szívógerendával.

Egyszerű koncepció, könnyen használható és karbantartható: az akkumulátorral működtetett BD 70/75 W Classic Bp kézi irányítású súrológép rendkívül felhasználóbarát és nagy tisztítási teljesítményt nyújt a kettős tárcsás kefefej, az állítható kefe és az alumínium gumibetét révén. A masszív és rendkívül kompakt gép rendkívül könnyen irányítható. 75 literes tartálytérfogata könnyedén biztosítja a hosszú futási időt.

Jellemzők és előnyök
Súroló-szívógép BD 70/75 W Classic Bp: Kefefej és szívógerenda hosszú élettartamú alumíniumból
Kefefej és szívógerenda hosszú élettartamú alumíniumból
Masszív gépkoncepció komoly munkavégzésekhez csekély üzemkiesési hányaddal. Zord körülmények közötti használatra is alkalmas.
Súroló-szívógép BD 70/75 W Classic Bp: Rendkívül egyszerű kezelési koncepció
Rendkívül egyszerű kezelési koncepció
A készülék funkciói kapcsoló, forgókapcsoló és gomb által vezérelhető Színkódolt kezelőelemek, egyszerű kezelés és rövid betanulási idő
Súroló-szívógép BD 70/75 W Classic Bp: Kompakt és robusztus felépítés
Kompakt és robusztus felépítés
Rendkívül fordulékony, egyszerűen manőverezhető készülék Csökkenti a gép vagy berendezés károsodásának kockázatát.
Igény szerint beállítható kefenyomás
  • Az érintkezési nyomás szükség szerint 30 és 50 kg között növelhető.
  • Alacsonyabb felületi nyomás az enyhébb szennyeződésekhez, ill. érzékeny padlókhoz.
  • Magasabb felületi nyomás a makacs piszokhoz vagy bevonatok eltávolításához.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 705
Szívás munkaszélessége (mm) 1030
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 75 / 75
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) max. 3525
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 2115
Akkumulátor (V) 24
Menetsebesség (km/h) max. 5
Kefefordulatszám (fordulat) 180 - 180
Kefenyomás (g / cm²/kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
Vízfogyasztás (l/min) max. 2,75
Zajszint (dB (A)) 63 - 65
Felvételi teljesítmény (W) max. 1850
Megengedett össztömeg (kg) 325
Súly kiegészítők nélkül (kg) 100
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1445 x 750 x 1065

A csomag tartalma

  • Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
  • Tartozék lehúzóval, ferde

Felszereltség

  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • 2 tartályos rendszer
Súroló-szívógép BD 70/75 W Classic Bp
Súroló-szívógép BD 70/75 W Classic Bp

Videók

Alkalmazási területek
  • Ideális alaptisztításhoz kiskereskedelmi boltokban, barkácsáruházakban, bevásárlóközpontokban
  • Ideális a repülőtereken, az iparban és a közlekedési ágazatban végzett takarításhoz
  • Ideális épületüzemeltetési szolgáltatók számára, pl. sportcsarnokokban
Tartozékok
Tisztítószerek