Egyszerű koncepció, könnyen használható és karbantartható: az akkumulátorral működtetett BD 70/75 W Classic Bp kézi irányítású súrológép rendkívül felhasználóbarát és nagy tisztítási teljesítményt nyújt a kettős tárcsás kefefej, az állítható kefe és az alumínium gumibetét révén. A masszív és rendkívül kompakt gép rendkívül könnyen irányítható. 75 literes tartálytérfogata könnyedén biztosítja a hosszú futási időt.