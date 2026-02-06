Súroló-szívógép BD 70/75 W Classic Bp
BD 70/75 W Classic Bp kézi irányítású súrológép: 75 literes tartállyal és kettős tárcsakefe fejjel. Nagyon könnyen használható és rendkívül sokoldalú. Szívógerendával.
Egyszerű koncepció, könnyen használható és karbantartható: az akkumulátorral működtetett BD 70/75 W Classic Bp kézi irányítású súrológép rendkívül felhasználóbarát és nagy tisztítási teljesítményt nyújt a kettős tárcsás kefefej, az állítható kefe és az alumínium gumibetét révén. A masszív és rendkívül kompakt gép rendkívül könnyen irányítható. 75 literes tartálytérfogata könnyedén biztosítja a hosszú futási időt.
Jellemzők és előnyök
Kefefej és szívógerenda hosszú élettartamú alumíniumbólMasszív gépkoncepció komoly munkavégzésekhez csekély üzemkiesési hányaddal. Zord körülmények közötti használatra is alkalmas.
Rendkívül egyszerű kezelési koncepcióA készülék funkciói kapcsoló, forgókapcsoló és gomb által vezérelhető Színkódolt kezelőelemek, egyszerű kezelés és rövid betanulási idő
Kompakt és robusztus felépítésRendkívül fordulékony, egyszerűen manőverezhető készülék Csökkenti a gép vagy berendezés károsodásának kockázatát.
Igény szerint beállítható kefenyomás
- Az érintkezési nyomás szükség szerint 30 és 50 kg között növelhető.
- Alacsonyabb felületi nyomás az enyhébb szennyeződésekhez, ill. érzékeny padlókhoz.
- Magasabb felületi nyomás a makacs piszokhoz vagy bevonatok eltávolításához.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|705
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1030
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|75 / 75
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 3525
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|2115
|Akkumulátor (V)
|24
|Menetsebesség (km/h)
|max. 5
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180 - 180
|Kefenyomás (g / cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 2,75
|Zajszint (dB (A))
|63 - 65
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 1850
|Megengedett össztömeg (kg)
|325
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|100
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1445 x 750 x 1065
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
- Tartozék lehúzóval, ferde
Felszereltség
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- 2 tartályos rendszer
Videók
Alkalmazási területek
- Ideális alaptisztításhoz kiskereskedelmi boltokban, barkácsáruházakban, bevásárlóközpontokban
- Ideális a repülőtereken, az iparban és a közlekedési ágazatban végzett takarításhoz
- Ideális épületüzemeltetési szolgáltatók számára, pl. sportcsarnokokban