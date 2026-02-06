A nagy, 75 literes tartálytérfogat ellenére az akkumulátorral működtetett BD 70/75 W Bp Pack Classic kézi irányítású súrológép meglepően kompakt és könnyen irányítható. Ezáltal ez a sokoldalú gép számos tisztítási célra alkalmas. A beépített, karbantartást nem igénylő 170 Ah AGM akkumulátor hosszú idejű tisztítási folyamatokat tesz lehetővé. Rendkívül könnyen kezelhető és karbantartható, valamint olyan tulajdonságokkal büszkélkedhet, mint a kéttárcsás kefefej, az alumínium gumibetét és még sok más hasznos szolgáltatás.