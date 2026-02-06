Súroló-szívógép BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah

Könnyen kezelhető, masszív kialakítású, hosszú futásidejű: a BD 70/75 W Bp Pack Classic kézi irányítású súrológép lenyűgözően sokoldalú. 170 Ah AGM akkumulátorral rendelkezik. Szívógerendával.

A nagy, 75 literes tartálytérfogat ellenére az akkumulátorral működtetett BD 70/75 W Bp Pack Classic kézi irányítású súrológép meglepően kompakt és könnyen irányítható. Ezáltal ez a sokoldalú gép számos tisztítási célra alkalmas. A beépített, karbantartást nem igénylő 170 Ah AGM akkumulátor hosszú idejű tisztítási folyamatokat tesz lehetővé. Rendkívül könnyen kezelhető és karbantartható, valamint olyan tulajdonságokkal büszkélkedhet, mint a kéttárcsás kefefej, az alumínium gumibetét és még sok más hasznos szolgáltatás.

Jellemzők és előnyök
Kefefej és szívógerenda hosszú élettartamú alumíniumból
Rendkívül egyszerű kezelési koncepció
Kompakt és robusztus felépítés
Igény szerint beállítható kefenyomás
Széraként a gondozásmentes 170 Ah-AGM-akkumulátorral és külső töltőkészülékkel
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 705
Szívás munkaszélessége (mm) 1030
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 75 / 75
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) max. 3525
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 2115
Akkumulátor típusa karbantartást nem igénylő
Akkumulátor (V/Ah) 24 / 170
Akkumulátor üzemideje (h) max. 3
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Menetsebesség (km/h) max. 5
Kefefordulatszám (fordulat) 180
Kefenyomás (g / cm²/kg) 20,4 - 34 / 30 - 50
Fordulószélesség folyosón (mm) 1550
Vízfogyasztás (l/min) max. 2,75
Zajszint (dB (A)) 63 - 65
Felvételi teljesítmény (W) max. 1850
Megengedett össztömeg (kg) 325
Súly kiegészítők nélkül (kg) 100
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1445 x 750 x 1065

A csomag tartalma

  • Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
  • Akkumulátor
  • Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Tartozék lehúzóval, ferde

Felszereltség

  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • 2 tartályos rendszer
Súroló-szívógép BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
Súroló-szívógép BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah

Videók

Alkalmazási területek
  • Ideális alaptisztításhoz kiskereskedelmi boltokban, barkácsáruházakban, bevásárlóközpontokban
  • Ideális a repülőtereken, az iparban és a közlekedési ágazatban végzett takarításhoz
  • Ideális épületüzemeltetési szolgáltatók számára, pl. sportcsarnokokban
Tartozékok
Tisztítószerek