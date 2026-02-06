Súroló-szívógép BD 70/75 W Classic Bp Pack 170Ah
Könnyen kezelhető, masszív kialakítású, hosszú futásidejű: a BD 70/75 W Bp Pack Classic kézi irányítású súrológép lenyűgözően sokoldalú. 170 Ah AGM akkumulátorral rendelkezik. Szívógerendával.
A nagy, 75 literes tartálytérfogat ellenére az akkumulátorral működtetett BD 70/75 W Bp Pack Classic kézi irányítású súrológép meglepően kompakt és könnyen irányítható. Ezáltal ez a sokoldalú gép számos tisztítási célra alkalmas. A beépített, karbantartást nem igénylő 170 Ah AGM akkumulátor hosszú idejű tisztítási folyamatokat tesz lehetővé. Rendkívül könnyen kezelhető és karbantartható, valamint olyan tulajdonságokkal büszkélkedhet, mint a kéttárcsás kefefej, az alumínium gumibetét és még sok más hasznos szolgáltatás.
Jellemzők és előnyök
Kefefej és szívógerenda hosszú élettartamú alumíniumból
Rendkívül egyszerű kezelési koncepció
Kompakt és robusztus felépítés
Igény szerint beállítható kefenyomás
Széraként a gondozásmentes 170 Ah-AGM-akkumulátorral és külső töltőkészülékkel
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|705
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1030
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|75 / 75
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 3525
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|2115
|Akkumulátor típusa
|karbantartást nem igénylő
|Akkumulátor (V/Ah)
|24 / 170
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 3
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Menetsebesség (km/h)
|max. 5
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Kefenyomás (g / cm²/kg)
|20,4 - 34 / 30 - 50
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1550
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 2,75
|Zajszint (dB (A))
|63 - 65
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 1850
|Megengedett össztömeg (kg)
|325
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|100
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1445 x 750 x 1065
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
- Akkumulátor
- Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Tartozék lehúzóval, ferde
Felszereltség
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- 2 tartályos rendszer
Videók
Alkalmazási területek
- Ideális alaptisztításhoz kiskereskedelmi boltokban, barkácsáruházakban, bevásárlóközpontokban
- Ideális a repülőtereken, az iparban és a közlekedési ágazatban végzett takarításhoz
- Ideális épületüzemeltetési szolgáltatók számára, pl. sportcsarnokokban