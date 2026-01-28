Az erőteljes hajtómű, amely gond nélkül segít még az emelkedők leküzdésében is, BD 80/100 W Bp Classic kísérős súroló-szívógépünk egyik leghangsúlyosabb jellemzője. A kézzel vezetett, akkumulátoros készülék optimálisan felkészült a mindennapos, akár komoly kihívást jelentő munkákra is. A nagy igénybevételnek kitett alkatrészek, mint a szívógerenda és a tárcsakefés fej, masszív alumínium-öntvényből készülnek, így a nagy terheléseknek is ellenállnak. Nagy kényelmet nyújt a felhasználónak a bevált kezelési koncepció a markolaton hátoldalán éberségi kapcsolóval, a kefe felületi nyomásának egyszerű növelhetősége 40-ről 68 kilógrammra különösen makacs piszok esetén vagy bevonat-eltávolításhoz, valamint az akár 5 km/óráig fokozatmentesen állítható szállítási és tisztítási sebesség. A nagy, 80 cm-es munkaszélesség és 100 literes tartály hosszan tartó és hatékony tisztítást, valamint óránként akár 4800 m²-es felületteljesítményt tesznek lehetővé. A jól átgondolt koncepciót a Home-Base adapter teszi teljessé, amely biztosítja, hogy magunkkal vigyük a manuális tisztítóeszközöket, ezáltal hozzájárul a még nagyobb hatékonysághoz, és jelentősen növeli a felhasználó kényelmét.