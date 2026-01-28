Súroló-szívógép BD 80/100 W Bp Classic *EU
A 80 cm-es munkaszélesség és a 100 literes tartály hatékony és hosszan tartó tisztítást biztosítanak akkumulátoros BD 80/100 W Bp Classic kísérős súroló-szívógépünkkel.
Az erőteljes hajtómű, amely gond nélkül segít még az emelkedők leküzdésében is, BD 80/100 W Bp Classic kísérős súroló-szívógépünk egyik leghangsúlyosabb jellemzője. A kézzel vezetett, akkumulátoros készülék optimálisan felkészült a mindennapos, akár komoly kihívást jelentő munkákra is. A nagy igénybevételnek kitett alkatrészek, mint a szívógerenda és a tárcsakefés fej, masszív alumínium-öntvényből készülnek, így a nagy terheléseknek is ellenállnak. Nagy kényelmet nyújt a felhasználónak a bevált kezelési koncepció a markolaton hátoldalán éberségi kapcsolóval, a kefe felületi nyomásának egyszerű növelhetősége 40-ről 68 kilógrammra különösen makacs piszok esetén vagy bevonat-eltávolításhoz, valamint az akár 5 km/óráig fokozatmentesen állítható szállítási és tisztítási sebesség. A nagy, 80 cm-es munkaszélesség és 100 literes tartály hosszan tartó és hatékony tisztítást, valamint óránként akár 4800 m²-es felületteljesítményt tesznek lehetővé. A jól átgondolt koncepciót a Home-Base adapter teszi teljessé, amely biztosítja, hogy magunkkal vigyük a manuális tisztítóeszközöket, ezáltal hozzájárul a még nagyobb hatékonysághoz, és jelentősen növeli a felhasználó kényelmét.
Jellemzők és előnyök
A nagy igénybevételnek kitett alkatrészek, mint a szívógerenda és a kefés fej kiváló minőségű alumíniumból készülnekMasszív gépkoncepció komoly munkavégzésekhez csekély üzemkiesési hányaddal. Zord körülmények közötti használatra is alkalmas.
Kefe felületi nyomása 2 fokozatban állíthatóSzükség esetén manuálisan a szabványos 40-ről 68 kilogrammra növelhető. Alacsonyabb felületi nyomás az enyhébb szennyeződésekhez, ill. érzékeny padlókhoz. Magasabb felületi nyomás a makacs piszokhoz vagy bevonatok eltávolításához.
Hatékony és nagy teljesítményű 300 W-os hajtómotorSegít az emelkedők gond nélküli leküzdésében, és energiát takarít meg a felhasználónak. A menetsebesség egy jól elérhető forgó potenciométeren keresztül beállítható.
Színes, nagyon jól látható kezelőelemek
- A színkódolt kezelőelemek leegyszerűsítik a kezelést és lerövidítik a betanulási időt.
Átgondolt Home-Base rendszer
- Manuális tisztító-felszerelés, pl. kampó, tartály, felmosó, stb. elhelyezésének lehetősége.
Kedvező árú gép a Classic sorozatból
- Kimagasló ár-érték arány.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|810
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1090
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|100 / 100
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 4000
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|2400
|Akkumulátor (V)
|24
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Kefenyomás (g / cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 68
|Zajszint (dB (A))
|63 - 65
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 1900
|Megengedett össztömeg (kg)
|435
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|110,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1500 x 835 x 1065
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
Felszereltség
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- 2 tartályos rendszer
Videók
Alkalmazási területek
- Ideális karbantartó takarításhoz kiskereskedelemben, barkácsáruházakban, bevásárlóközpontokban, kereskedelmi egységekben, iparban és repülőtereken