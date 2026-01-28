Súroló-szívógép BD 80/100 W Bp Classic *EU

A 80 cm-es munkaszélesség és a 100 literes tartály hatékony és hosszan tartó tisztítást biztosítanak akkumulátoros BD 80/100 W Bp Classic kísérős súroló-szívógépünkkel.

Az erőteljes hajtómű, amely gond nélkül segít még az emelkedők leküzdésében is, BD 80/100 W Bp Classic kísérős súroló-szívógépünk egyik leghangsúlyosabb jellemzője. A kézzel vezetett, akkumulátoros készülék optimálisan felkészült a mindennapos, akár komoly kihívást jelentő munkákra is. A nagy igénybevételnek kitett alkatrészek, mint a szívógerenda és a tárcsakefés fej, masszív alumínium-öntvényből készülnek, így a nagy terheléseknek is ellenállnak. Nagy kényelmet nyújt a felhasználónak a bevált kezelési koncepció a markolaton hátoldalán éberségi kapcsolóval, a kefe felületi nyomásának egyszerű növelhetősége 40-ről 68 kilógrammra különösen makacs piszok esetén vagy bevonat-eltávolításhoz, valamint az akár 5 km/óráig fokozatmentesen állítható szállítási és tisztítási sebesség. A nagy, 80 cm-es munkaszélesség és 100 literes tartály hosszan tartó és hatékony tisztítást, valamint óránként akár 4800 m²-es felületteljesítményt tesznek lehetővé. A jól átgondolt koncepciót a Home-Base adapter teszi teljessé, amely biztosítja, hogy magunkkal vigyük a manuális tisztítóeszközöket, ezáltal hozzájárul a még nagyobb hatékonysághoz, és jelentősen növeli a felhasználó kényelmét.

Jellemzők és előnyök
Súroló-szívógép BD 80/100 W Bp Classic *EU: A nagy igénybevételnek kitett alkatrészek, mint a szívógerenda és a kefés fej kiváló minőségű alumíniumból készülnek
A nagy igénybevételnek kitett alkatrészek, mint a szívógerenda és a kefés fej kiváló minőségű alumíniumból készülnek
Masszív gépkoncepció komoly munkavégzésekhez csekély üzemkiesési hányaddal. Zord körülmények közötti használatra is alkalmas.
Súroló-szívógép BD 80/100 W Bp Classic *EU: Kefe felületi nyomása 2 fokozatban állítható
Kefe felületi nyomása 2 fokozatban állítható
Szükség esetén manuálisan a szabványos 40-ről 68 kilogrammra növelhető. Alacsonyabb felületi nyomás az enyhébb szennyeződésekhez, ill. érzékeny padlókhoz. Magasabb felületi nyomás a makacs piszokhoz vagy bevonatok eltávolításához.
Súroló-szívógép BD 80/100 W Bp Classic *EU: Hatékony és nagy teljesítményű 300 W-os hajtómotor
Hatékony és nagy teljesítményű 300 W-os hajtómotor
Segít az emelkedők gond nélküli leküzdésében, és energiát takarít meg a felhasználónak. A menetsebesség egy jól elérhető forgó potenciométeren keresztül beállítható.
Színes, nagyon jól látható kezelőelemek
  • A színkódolt kezelőelemek leegyszerűsítik a kezelést és lerövidítik a betanulási időt.
Átgondolt Home-Base rendszer
  • Manuális tisztító-felszerelés, pl. kampó, tartály, felmosó, stb. elhelyezésének lehetősége.
Kedvező árú gép a Classic sorozatból
  • Kimagasló ár-érték arány.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 810
Szívás munkaszélessége (mm) 1090
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 100 / 100
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) max. 4000
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 2400
Akkumulátor (V) 24
Kefefordulatszám (fordulat) 180
Kefenyomás (g / cm²/kg) 21,3 - 36,2 / 40 - 68
Zajszint (dB (A)) 63 - 65
Felvételi teljesítmény (W) max. 1900
Megengedett össztömeg (kg) 435
Súly kiegészítők nélkül (kg) 110,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1500 x 835 x 1065

A csomag tartalma

  • Tárcsakefe: 2 Darab(ok)

Felszereltség

  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • 2 tartályos rendszer
Súroló-szívógép BD 80/100 W Bp Classic *EU
Súroló-szívógép BD 80/100 W Bp Classic *EU

Videók

Alkalmazási területek
  • Ideális karbantartó takarításhoz kiskereskedelemben, barkácsáruházakban, bevásárlóközpontokban, kereskedelmi egységekben, iparban és repülőtereken
Tartozékok
Tisztítószerek