Súroló-szívógép BD 80/100 W Bp Pack Classic
BD 80/100 W Bp Pack Classic kísérős súroló-szívógépünk teljesen felszerelt akkumulátorral és töltőkészülékkel. 80 cm-es munkaszélességgel és 100 literes tartállyal a hosszan tartó munkákhoz. Szívógerendával szállítva.
Kézzel vezetett BD 80/100 W Bp Pack Classic kísérős súroló-szívógépünk esetében nem csupán a nagyteljesítményű akkumulátor a felszerelés része, hanem a megfelelő töltőkészülék is megtalálható a csomagban. A komoly munkabevetéseknek való megfeleléshez a különösen igénybevett alkatrészek, mint a tárcsakefés fej és a szívógerenda, masszív alumínium-öntvényből készülnek. Az erőteljes hajtómű, amely gond nélkül segít az emelkedők leküzdésében, a nagyon jó átláthatóság, valamint az egyszerű kezelhetőség a gépet rendkívül felhasználóbaráttá teszik. A 80 centiméteres munkaszélességgel, a 100 literes tartállyal és az 5 km/óráig fokozatmentesen állítható szállítási és tisztítási sebességgel akár 4800 m² óránkénti felületteljesítmény is lehetséges. Ha ennek során makacsul megtapadt szennyeződést kell eltávolítani, a tárcsakefék felületi nyomása manuálisan 40-ről 68 kilogrammra állítható. A kiegészítő tisztítóeszközök gépen való szállítása a beépített Home-Base adapterrel gond nélkül megvalósítható.
Jellemzők és előnyök
A nagy igénybevételnek kitett alkatrészek, mint a szívógerenda és a kefés fej kiváló minőségű alumíniumból készülnek
Kefe felületi nyomása 2 fokozatban állítható
Hatékony és nagy teljesítményű 300 W-os hajtómotor
Színes, nagyon jól látható kezelőelemek
Átgondolt Home-Base rendszer
Kedvező árú gép a Classic sorozatból
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|810
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1090
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|100 / 100
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 4000
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|2400
|Akkumulátor típusa
|karbantartást nem igénylő
|Akkumulátor (V/Ah)
|24 / 285
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 4,75
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Kefenyomás (g / cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 69
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1650
|Zajszint (dB (A))
|65
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 1900
|Megengedett össztömeg (kg)
|435
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|110,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1500 x 835 x 1065
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
- Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Tartozék lehúzóval, ferde
Felszereltség
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- 2 tartályos rendszer
Videók
Alkalmazási területek
- Ideális karbantartó takarításhoz kiskereskedelemben, barkácsáruházakban, bevásárlóközpontokban, kereskedelmi egységekben, iparban és repülőtereken