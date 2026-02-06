Súroló-szívógép BD 80/100 W Bp Pack Classic

BD 80/100 W Bp Pack Classic kísérős súroló-szívógépünk teljesen felszerelt akkumulátorral és töltőkészülékkel. 80 cm-es munkaszélességgel és 100 literes tartállyal a hosszan tartó munkákhoz. Szívógerendával szállítva.

Kézzel vezetett BD 80/100 W Bp Pack Classic kísérős súroló-szívógépünk esetében nem csupán a nagyteljesítményű akkumulátor a felszerelés része, hanem a megfelelő töltőkészülék is megtalálható a csomagban. A komoly munkabevetéseknek való megfeleléshez a különösen igénybevett alkatrészek, mint a tárcsakefés fej és a szívógerenda, masszív alumínium-öntvényből készülnek. Az erőteljes hajtómű, amely gond nélkül segít az emelkedők leküzdésében, a nagyon jó átláthatóság, valamint az egyszerű kezelhetőség a gépet rendkívül felhasználóbaráttá teszik. A 80 centiméteres munkaszélességgel, a 100 literes tartállyal és az 5 km/óráig fokozatmentesen állítható szállítási és tisztítási sebességgel akár 4800 m² óránkénti felületteljesítmény is lehetséges. Ha ennek során makacsul megtapadt szennyeződést kell eltávolítani, a tárcsakefék felületi nyomása manuálisan 40-ről 68 kilogrammra állítható. A kiegészítő tisztítóeszközök gépen való szállítása a beépített Home-Base adapterrel gond nélkül megvalósítható.

Jellemzők és előnyök
Súroló-szívógép BD 80/100 W Bp Pack Classic: A nagy igénybevételnek kitett alkatrészek, mint a szívógerenda és a kefés fej kiváló minőségű alumíniumból készülnek
A nagy igénybevételnek kitett alkatrészek, mint a szívógerenda és a kefés fej kiváló minőségű alumíniumból készülnek
Súroló-szívógép BD 80/100 W Bp Pack Classic: Kefe felületi nyomása 2 fokozatban állítható
Kefe felületi nyomása 2 fokozatban állítható
Súroló-szívógép BD 80/100 W Bp Pack Classic: Hatékony és nagy teljesítményű 300 W-os hajtómotor
Hatékony és nagy teljesítményű 300 W-os hajtómotor
Színes, nagyon jól látható kezelőelemek
Átgondolt Home-Base rendszer
Kedvező árú gép a Classic sorozatból
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 810
Szívás munkaszélessége (mm) 1090
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 100 / 100
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) max. 4000
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 2400
Akkumulátor típusa karbantartást nem igénylő
Akkumulátor (V/Ah) 24 / 285
Akkumulátor üzemideje (h) max. 4,75
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Kefefordulatszám (fordulat) 180
Kefenyomás (g / cm²/kg) 21,3 - 36,2 / 40 - 69
Fordulószélesség folyosón (mm) 1650
Zajszint (dB (A)) 65
Felvételi teljesítmény (W) max. 1900
Megengedett össztömeg (kg) 435
Súly kiegészítők nélkül (kg) 110,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1500 x 835 x 1065

A csomag tartalma

  • Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
  • Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Tartozék lehúzóval, ferde

Felszereltség

  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • 2 tartályos rendszer
Súroló-szívógép BD 80/100 W Bp Pack Classic
Súroló-szívógép BD 80/100 W Bp Pack Classic

Videók

Alkalmazási területek
  • Ideális karbantartó takarításhoz kiskereskedelemben, barkácsáruházakban, bevásárlóközpontokban, kereskedelmi egységekben, iparban és repülőtereken
Tartozékok
Tisztítószerek