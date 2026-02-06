Kézzel vezetett BD 80/100 W Bp Pack Classic kísérős súroló-szívógépünk esetében nem csupán a nagyteljesítményű akkumulátor a felszerelés része, hanem a megfelelő töltőkészülék is megtalálható a csomagban. A komoly munkabevetéseknek való megfeleléshez a különösen igénybevett alkatrészek, mint a tárcsakefés fej és a szívógerenda, masszív alumínium-öntvényből készülnek. Az erőteljes hajtómű, amely gond nélkül segít az emelkedők leküzdésében, a nagyon jó átláthatóság, valamint az egyszerű kezelhetőség a gépet rendkívül felhasználóbaráttá teszik. A 80 centiméteres munkaszélességgel, a 100 literes tartállyal és az 5 km/óráig fokozatmentesen állítható szállítási és tisztítási sebességgel akár 4800 m² óránkénti felületteljesítmény is lehetséges. Ha ennek során makacsul megtapadt szennyeződést kell eltávolítani, a tárcsakefék felületi nyomása manuálisan 40-ről 68 kilogrammra állítható. A kiegészítő tisztítóeszközök gépen való szállítása a beépített Home-Base adapterrel gond nélkül megvalósítható.