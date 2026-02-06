Súroló-szívógép BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah
Teljesen felszerelt BD 80/100 W Bp Pack Classic súroló-/szívógép akkumulátorral és töltővel. 80 cm munkaszélességgel és 100 literes tartállyal a hosszú működési idő érdekében.
A BD 80/100 W Bp Pack Classic kézi irányítású, tolható súroló-/szívógépen nem csak a fedélzeten található nagy teljesítményű akkumulátor, de kompatibilis töltőkészüléket is biztosítunk. A legnehezebb feladatok leküzdése érdekében a nagy igénybevételnek kitett alkatrészek, például a tárcsás kefefej és a gumibetét is szilárd, öntött alumíniumból készülnek. Az erőteljes hajtómű, ami segíti a lejtőn való használatot, a kiváló rálátás és az egyszerű működés pedig magas szintű felhasználóbarátságot eredményez. 80 centiméteres munkaszélességével, 100 literes tartálytérfogatával és fokozatmentesen állítható, 5 km/h-ig terjedő tisztítási sebességével óránként 4800 m² felületteljesítmény érhető el. A tárcsakefék érintkezési nyomása kézzel beállítható 40-68 kg-ra a makacsabb szennyeződések eltávolításához. A kiegészítő tisztítóberendezések hozzáadása egyszerűen megvalósítható a beépített Home Base adapter segítségével.
Jellemzők és előnyök
A nagy igénybevételnek kitett alkatrészek, mint a szívógerenda és a kefés fej kiváló minőségű alumíniumból készülnek
Kefe felületi nyomása 2 fokozatban állítható
Hatékony és nagy teljesítményű 300 W-os hajtómotor
Színes, nagyon jól látható kezelőelemek
Átgondolt Home-Base rendszer
Kedvező árú gép a Classic sorozatból
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|810
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1090
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|100 / 100
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|max. 4000
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|2400
|Akkumulátor típusa
|karbantartást nem igénylő
|Akkumulátor (V/Ah)
|24 / 170
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 3
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|220 - 240 / 50 - 60
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Kefenyomás (g / cm²/kg)
|21,3 - 36,2 / 40 - 69
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1650
|Zajszint (dB (A))
|65
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 1900
|Megengedett össztömeg (kg)
|435
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|110,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1500 x 835 x 1065
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
- Akkumulátorral és töltőkészülékkel
- Tartozék lehúzóval, ferde
Felszereltség
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- 2 tartályos rendszer
Videók
Alkalmazási területek
- Ideális karbantartó takarításhoz kiskereskedelemben, barkácsáruházakban, bevásárlóközpontokban, kereskedelmi egységekben, iparban és repülőtereken