Súroló-szívógép BD 80/100 W Classic Bp Pack 170Ah

Teljesen felszerelt BD 80/100 W Bp Pack Classic súroló-/szívógép akkumulátorral és töltővel. 80 cm munkaszélességgel és 100 literes tartállyal a hosszú működési idő érdekében.

A BD 80/100 W Bp Pack Classic kézi irányítású, tolható súroló-/szívógépen nem csak a fedélzeten található nagy teljesítményű akkumulátor, de kompatibilis töltőkészüléket is biztosítunk. A legnehezebb feladatok leküzdése érdekében a nagy igénybevételnek kitett alkatrészek, például a tárcsás kefefej és a gumibetét is szilárd, öntött alumíniumból készülnek. Az erőteljes hajtómű, ami segíti a lejtőn való használatot, a kiváló rálátás és az egyszerű működés pedig magas szintű felhasználóbarátságot eredményez. 80 centiméteres munkaszélességével, 100 literes tartálytérfogatával és fokozatmentesen állítható, 5 km/h-ig terjedő tisztítási sebességével óránként 4800 m² felületteljesítmény érhető el. A tárcsakefék érintkezési nyomása kézzel beállítható 40-68 kg-ra a makacsabb szennyeződések eltávolításához. A kiegészítő tisztítóberendezések hozzáadása egyszerűen megvalósítható a beépített Home Base adapter segítségével.

Jellemzők és előnyök
A nagy igénybevételnek kitett alkatrészek, mint a szívógerenda és a kefés fej kiváló minőségű alumíniumból készülnek
Kefe felületi nyomása 2 fokozatban állítható
Hatékony és nagy teljesítményű 300 W-os hajtómotor
Színes, nagyon jól látható kezelőelemek
Átgondolt Home-Base rendszer
Kedvező árú gép a Classic sorozatból
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 810
Szívás munkaszélessége (mm) 1090
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 100 / 100
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) max. 4000
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 2400
Akkumulátor típusa karbantartást nem igénylő
Akkumulátor (V/Ah) 24 / 170
Akkumulátor üzemideje (h) max. 3
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 220 - 240 / 50 - 60
Kefefordulatszám (fordulat) 180
Kefenyomás (g / cm²/kg) 21,3 - 36,2 / 40 - 69
Fordulószélesség folyosón (mm) 1650
Zajszint (dB (A)) 65
Felvételi teljesítmény (W) max. 1900
Megengedett össztömeg (kg) 435
Súly kiegészítők nélkül (kg) 110,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1500 x 835 x 1065

A csomag tartalma

  • Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
  • Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Tartozék lehúzóval, ferde

Felszereltség

  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • 2 tartályos rendszer
Videók

Alkalmazási területek
  • Ideális karbantartó takarításhoz kiskereskedelemben, barkácsáruházakban, bevásárlóközpontokban, kereskedelmi egységekben, iparban és repülőtereken
Tartozékok
Tisztítószerek