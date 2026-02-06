A BD 80/100 W Bp Pack Classic kézi irányítású, tolható súroló-/szívógépen nem csak a fedélzeten található nagy teljesítményű akkumulátor, de kompatibilis töltőkészüléket is biztosítunk. A legnehezebb feladatok leküzdése érdekében a nagy igénybevételnek kitett alkatrészek, például a tárcsás kefefej és a gumibetét is szilárd, öntött alumíniumból készülnek. Az erőteljes hajtómű, ami segíti a lejtőn való használatot, a kiváló rálátás és az egyszerű működés pedig magas szintű felhasználóbarátságot eredményez. 80 centiméteres munkaszélességével, 100 literes tartálytérfogatával és fokozatmentesen állítható, 5 km/h-ig terjedő tisztítási sebességével óránként 4800 m² felületteljesítmény érhető el. A tárcsakefék érintkezési nyomása kézzel beállítható 40-68 kg-ra a makacsabb szennyeződések eltávolításához. A kiegészítő tisztítóberendezések hozzáadása egyszerűen megvalósítható a beépített Home Base adapter segítségével.