Súroló-szívógép BR 30/1 C Bp Pack 18/30

Ideális a kis területeken végzett higiénikus, mindennapos tisztításhoz és padlófertőtlenítéshez: A Kärcher kompakt BR 30/1 C Bp Pack akkumulátoros súroló-szívógép mikroszálas hengeres technológiával van ellátva.

Az új, ultrakompakt BR 30/1 C Bp Pack akkumulátoros súroló-szívógép ideális választás minden típusú kemény padlóburkolat higiénikus tisztításához, beleértve a járólapokat, illetve a csúszásmentes padlóburkolatokat is. A kézi padlótisztítással összehasonlítva a mikroszálas hengeres technológia akár 20 százalékkal jobb tisztítási eredményt és akár 60 százalékkal gyorsabb száradási időt garantál. A Kärcher Battery Universe nagy teljesítményű 18 voltos lítium-ion akkumulátorával működő BR 30/1 C Bp Pack ideális megoldás kisebb területek mindennapos tisztítására irodákban, üzletekben, orvosi rendelőkben, recepciókon, szállodákban és éttermekben, vagy akár étkezdékben, iskolákban és kórházakban is. Ráadásul a Kärcher RM 732 fertőtlenítő tisztítószerrel együtt használva a készülék ideális a különféle padlófelületek fertőtlenítésére is.

Jellemzők és előnyök
Súroló-szívógép BR 30/1 C Bp Pack 18/30: Kiváló tisztítási eredmények
Kiváló tisztítási eredmények
Akár 20%-kal jobb eredmény a kézi padlótisztításhoz képest. A szennyezett víz, a tisztítószerek, a durva szennyeződések és a szőrszálak alapos eltávolítása. Javítja a takarítás minőségét és a higiéniai szintet is.
Súroló-szívógép BR 30/1 C Bp Pack 18/30: Gyors száradási idő
Gyors száradási idő
Akár 60%-kal gyorsabb száradási idő a kézi padlótisztításhoz képest. A rövid száradási idő csökkenti a nedves padlókon előforduló elcsúszás veszélyét. A rövidebb tisztítási idő nagyobb hatékonyságot és alacsonyabb költségeket is jelent.
Súroló-szívógép BR 30/1 C Bp Pack 18/30: Magas szintű higiénia
Magas szintű higiénia
A szennyezett víz, a tisztítószerek, a durva szennyeződések és a szőrszálak alapos eltávolítása. Higiénikus takarítási folyamat a fokozott munkabiztonság érdekében. Alacsonyabb a keresztszennyeződés és a kórokozók átvitelének kockázata.
Parkolóállás parkolótámasszal
  • A parkolóállásban nincs érintkezés a nedves görgők és a padló között.
  • Gyorsan száradó hengerek.
Lítium-ion pótakkumulátor
  • Kompatibilis a Kärcher Battery Universe 18 V-os akkumulátorplatformjának gépeivel.
  • Hosszú élettartam és üzemidő, rövid töltési idő, illetve időközi töltési képesség.
  • Akár 25%-kal hatékonyabb, mint a vezetékes gépek.
Integrált elősöprési funkció hajfelszedő kefével
  • Kevésbé, illetve esetenként egyáltalán nem szükséges a portörlés és a porszívózás.
  • Akár 50%-kal is lecsökkentheti a takarítási időt.
  • Akár 50%-kal is csökkentheti a teljes üzemeltetési és tisztítási költségeket.
Kompakt, extra robusztus kialakítás
  • Kiváló minőségű, tartós, fémből készült alkatrészek.
  • A nagy teljesítmény és alacsony karbantartási költségek érdekében.
Alkalmas padlófertőtlenítéshez is, amennyiben az RM 732 fertőtlenítő tisztítószerrel együtt használja.
  • Csökkenti, illetve megakadályozza a kórokozók, köztük a SARS-CoV-2 átvitelét.
  • Higiénikus és tiszta környezetet teremt.
  • A magas szintű munkahelyi higiénia csökkenti a betegséggel összefüggő távollétek miatt kieső munkanapok számát.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátorplatform 18 V-os akkumulátor platform
Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Haladás a kefe forgása által
Kefék munkaszélessége (mm) 300
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 1 / 0,7
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 200
Akkumulátor típusa Kivehető lítiumion-akkumulátor
Tápfeszültség (V) 18
Kapacitás (Ah) 3
Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok)) 1
Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²) max. 200 (3,0 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként (min) max. 60
Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min) 39 / 65
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Kefefordulatszám (fordulat) 500 - 650
Kefenyomás (g / cm²) 40
Vízfogyasztás (ml/perc) 30
Zajszint (dB (A)) max. 55
Felvételi teljesítmény (W) 70
Megengedett össztömeg (kg) 12
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 6,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 340 x 305 x 1200

A csomag tartalma

  • Változat: Akkumulátorral és töltőkészülékkel
  • Hengerkefe: 1 Darab(ok)

Felszereltség

  • 2 tartályos rendszer
Súroló-szívógép BR 30/1 C Bp Pack 18/30
Súroló-szívógép BR 30/1 C Bp Pack 18/30
Súroló-szívógép BR 30/1 C Bp Pack 18/30
Súroló-szívógép BR 30/1 C Bp Pack 18/30
Súroló-szívógép BR 30/1 C Bp Pack 18/30

Videók

Alkalmazási területek
  • Ideális megoldás az irodákban, orvosi rendelőkben, recepciókon, szállodákban és éttermekben való használatra.
  • Alkalmas a padlók tisztítására étkezdékben, iskolákban és kórházakban
  • Használata ideális irodákban, kiskereskedelmi létesítményekben, szállodákban, étkezdékben, rendelőkben, ügyvédi irodákban, kórházakban és iskolákban való takarításra.
Tartozékok
Az akkuval kompatibilis összes termék
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.