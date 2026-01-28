Az új, ultrakompakt BR 30/1 C Bp Pack akkumulátoros súroló-szívógép ideális választás minden típusú kemény padlóburkolat higiénikus tisztításához, beleértve a járólapokat, illetve a csúszásmentes padlóburkolatokat is. A kézi padlótisztítással összehasonlítva a mikroszálas hengeres technológia akár 20 százalékkal jobb tisztítási eredményt és akár 60 százalékkal gyorsabb száradási időt garantál. A Kärcher Battery Universe nagy teljesítményű 18 voltos lítium-ion akkumulátorával működő BR 30/1 C Bp Pack ideális megoldás kisebb területek mindennapos tisztítására irodákban, üzletekben, orvosi rendelőkben, recepciókon, szállodákban és éttermekben, vagy akár étkezdékben, iskolákban és kórházakban is. Ráadásul a Kärcher RM 732 fertőtlenítő tisztítószerrel együtt használva a készülék ideális a különféle padlófelületek fertőtlenítésére is.