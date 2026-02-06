Olyan, mint a kézi tisztítás, csak sokkal hatékonyabb: akkumulátoros BR 30/4 C Bp Pack súrolószárítónk kompakt formájának, nagyon könnyű, 14 kilogrammos súlyának és 30 perces üzemidővel rendelkező, hosszú élettartamú lítium-ion akkumulátorának köszönhetően valódi alternatívája a 200 m²-ig terjedő kemény felületek kézi tisztításának. A hagyományos felmosómophoz képest tízszer nagyobb felületi nyomás és a kb. 1500 fordulatszámú henger sebessége jelentősen jobb tisztítási eredményeket biztosít. A szívás előre és hátrafelé is lehetséges. Különösen makacs szennyeződések esetén a szívógumik megemelhetők, növelve a tisztítóoldat érintkezési idejét. A tisztítás után közvetlenül csak a tiszta és különösen száraz, tehát csúszásmentes padló marad. A nagyon mobil, vezeték nélküli gép ideális padlótisztításra kis üzletekben, éttermekben, benzinkutakon, szupermarketekben, szaniterhelyiségekben, konyhákban vagy a már meglévő nagyobb súrológépek kiegészítőjeként is.